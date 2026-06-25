Канада впервые вышла в плей-офф ЧМ – на домашнем турнире

Сборная Канады впервые вышла в плей-офф чемпионата мира.

Команда Джесси Марша заняла 2-е место в группе B по итогам группового этапа, набрав 4 очка. В заключительном матче она уступила сборной Швейцарии со счетом 1:2.

Канадцы принимают участие в чемпионате мира в 3-й раз в истории. Ранее они не выходили из группы.

Отметим, что Канада является одной из стран-хозяек ЧМ-2026 . Турнир также принимают США и Мексика.