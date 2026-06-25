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  4. Канада впервые вышла в плей-офф ЧМ – на домашнем турнире

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Канада впервые вышла в плей-офф ЧМ – на домашнем турнире

Сборная Канады впервые вышла в плей-офф чемпионата мира.

Команда Джесси Марша заняла 2-е место в группе B по итогам группового этапа, набрав 4 очка. В заключительном матче она уступила сборной Швейцарии со счетом 1:2.

Канадцы принимают участие в чемпионате мира в 3-й раз в истории. Ранее они не выходили из группы.

Отметим, что Канада является одной из стран-хозяек ЧМ-2026. Турнир также принимают США и Мексика. 

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура16340 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Канады по футболу
logoДжесси Марш
logoСборная Швейцарии по футболу
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Комментарии

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Кто там у них дальше - шведы, чехи, финны, американцы?
ОтветЕбздрогыч
Кто там у них дальше - шведы, чехи, финны, американцы?
с ними сыграет та сборная, которая займет 2 место в группе А, пока что это корея
ОтветBayernMunih
с ними сыграет та сборная, которая займет 2 место в группе А, пока что это корея
Может, первое?
Многие впервые выйдут в этот раз. Канадцы и боснийцы, египтяне и ивуарийцы...
ОтветРаиль Хафизов_1116726047
Многие впервые выйдут в этот раз. Канадцы и боснийцы, египтяне и ивуарийцы...
и зелёный попугай
Ответsintenced
и зелёный попугай
И провокационный Парагвай)
Как сборная России - тоже впервые на домашнем вышла..
ОтветDr. Sheldon Cooper
Как сборная России - тоже впервые на домашнем вышла..
великие футбольные державы
ОтветDr. Sheldon Cooper
Как сборная России - тоже впервые на домашнем вышла..
Только мы сразу в 1/8, топ-16, а эти в 1/16, топ-32
Ну ещё бы, с их то составом: Маккиннон, Макдэвид, Селебрини...
1/16 это ведь по сути результат прошлого ЧМ, куда они отбирались, попали в 32 лучшие сборные, хотя бы в 1/8 надо выйти, тогда будет успех.
ОтветRembaXXX
1/16 это ведь по сути результат прошлого ЧМ, куда они отбирались, попали в 32 лучшие сборные, хотя бы в 1/8 надо выйти, тогда будет успех.
Вот это мне нравится. Не считать количество участников на какой-либо стадии, а делать статистику по названию - групповой этап и плей-офф. По нынешнему регламенты невыход из группы - это по старому вообще не попадание на ЧМ, так что был бы большой позор, если бы канадцы не вышли в топ-32
ОтветRembaXXX
1/16 это ведь по сути результат прошлого ЧМ, куда они отбирались, попали в 32 лучшие сборные, хотя бы в 1/8 надо выйти, тогда будет успех.
Только это не 32 лучшие сборные. Из 32 лучших сборных 20 были бы из Европы)
Да сейчас таких первых много будет. Раньше в 1/8 выходили, теперь 1/16.
Сборная Канады в плей-офф Чемпионата Мира по футболу!!! Теперь я видел всё)))
ОтветШурум-Бурум
Сборная Канады в плей-офф Чемпионата Мира по футболу!!! Теперь я видел всё)))
Бразилию в плей-офф ЧМ по хоккею ты ещё не видел. Значит не всё
ОтветКамбоджа Иванов
Бразилию в плей-офф ЧМ по хоккею ты ещё не видел. Значит не всё
ну, какие мои годы))) хотя, ты прав, конечно.
Нужжно уж совсем Быть дном чтоб не выйти 32 из 48 команд...
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