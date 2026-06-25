Канада впервые вышла в плей-офф ЧМ – на домашнем турнире
Сборная Канады впервые вышла в плей-офф чемпионата мира.
Команда Джесси Марша заняла 2-е место в группе B по итогам группового этапа, набрав 4 очка. В заключительном матче она уступила сборной Швейцарии со счетом 1:2.
Канадцы принимают участие в чемпионате мира в 3-й раз в истории. Ранее они не выходили из группы.
Отметим, что Канада является одной из стран-хозяек ЧМ-2026. Турнир также принимают США и Мексика.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура16340 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии