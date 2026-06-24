Швейцария вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 1-го места в группе B, Канада – со 2-го. Босния стала 3-й, Катар вылетел

Швейцария и Канада вышли в плей-офф ЧМ-2026.

Сборные Швейцарии и Канады вышли в плей-офф чемпионата мира-2026.

По итогам трех туров швейцарцы заняли первое место в группе B, набрав 7 очков. Канадцы стали вторыми – они заработали 4 балла и опередили сборную Боснии и Герцеговины благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Боснийцы сохраняют шансы на выход в плей-офф с третьей строчки.

Сборная Катара вылетела с турнира – на ее счету 1 очко по итогам группового этапа.