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  4. Швейцария вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 1-го места в группе B, Канада – со 2-го. Босния стала 3-й, Катар вылетел

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Швейцария вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 1-го места в группе B, Канада – со 2-го. Босния стала 3-й, Катар вылетел
Швейцария и Канада вышли в плей-офф ЧМ-2026.

Сборные Швейцарии и Канады вышли в плей-офф чемпионата мира-2026.

По итогам трех туров швейцарцы заняли первое место в группе B, набрав 7 очков. Канадцы стали вторыми – они заработали 4 балла и опередили сборную Боснии и Герцеговины благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Боснийцы сохраняют шансы на выход в плей-офф с третьей строчки.

Сборная Катара вылетела с турнира – на ее счету 1 очко по итогам группового этапа. 

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура15512 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
logoСборная Катара по футболу
logoСборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoСборная Швейцарии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Канады по футболу

Комментарии

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ну вот, а говорили что только 3 выйдут с группы, а вышло 4: Швейцария, Канада, Босния и Герцоговина
Канада - Южная Корея намечается. Будет интересно)
С 4 очками боснийцы стопудово выйдут с 3 места. Можно порадоваться за Джеко, серьезное достижение для маленькой страны и ее вожака!
Канада крутая зажигалочка вышла марчу поклон
Рад за канадцев, хорошую игру сегодня показали. Надеюсь еще пошумят в плей-офф.
Катар традиционно самая бездарная сборная на ЧМ. Как они выигрывают чемпионаты Азии-загадка. Сборище бездарей
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