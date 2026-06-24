Каннаваро о Роналду: «Я останавливал его много раз, но и он забивал много раз. Криштиану нельзя давать ни сантиметра – если ты это сделаешь, тебе конец»

Фабио Каннаваро: Роналду нельзя давать ни сантиметра.

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высказался об игре Криштиану Роналду .

41-летний нападающий сборной Португалии сделал дубль в матче с командой Узбекистана во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 (5:0).

«Роналду нельзя давать ни сантиметра, потому что если ты это сделаешь... Тебе конец».

О том, мог бы он на пике своей карьеры остановить Роналду

«Я останавливал его много раз, но он и забил много голов [в ворота моих команд].

Я давно закончил карьеру, а он продолжает играть. Я поздравляю его, он может играть еще несколько лет, так зачем останавливаться?» – сказал чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 2006 года Каннаваро, наиболее известный по выступлениям за «Ювентус », «Реал » и сборную Италии.

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