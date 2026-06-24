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  4. Каннаваро о Роналду: «Я останавливал его много раз, но и он забивал много раз. Криштиану нельзя давать ни сантиметра – если ты это сделаешь, тебе конец»

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Каннаваро о Роналду: «Я останавливал его много раз, но и он забивал много раз. Криштиану нельзя давать ни сантиметра – если ты это сделаешь, тебе конец»
Фабио Каннаваро: Роналду нельзя давать ни сантиметра.

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высказался об игре Криштиану Роналду.

41-летний нападающий сборной Португалии сделал дубль в матче с командой Узбекистана во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 (5:0).

«Роналду нельзя давать ни сантиметра, потому что если ты это сделаешь... Тебе конец». 

О том, мог бы он на пике своей карьеры остановить Роналду

«Я останавливал его много раз, но он и забил много голов [в ворота моих команд].

Я давно закончил карьеру, а он продолжает играть. Я поздравляю его, он может играть еще несколько лет, так зачем останавливаться?» – сказал чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 2006 года Каннаваро, наиболее известный по выступлениям за «Ювентус», «Реал» и сборную Италии.

***

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
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Комментарии

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Обладатель ЗМ 2006 года фигни не скажет. Кстати, пока фанаты Барселоны и Месси не начали ныть, Каннаваро максимально футбольный человек.
ОтветCristiano Ronaldo777
Обладатель ЗМ 2006 года фигни не скажет. Кстати, пока фанаты Барселоны и Месси не начали ныть, Каннаваро максимально футбольный человек.
Комментарий скрыт
Ответjt456p25p9
Комментарий скрыт
Я смотрел тот ЧМ полностью. Я такой игры от центрального защитника на уровне сборных ни разу не видел. Он был везде просто.
В эпоху нейросетей теперь можно быстро узнать сколько же именно раз Каннаваро играл против Роналду.
И вот нейронки говорят что между ними был только один таварняк в 2008: 3-1 в пользу Италии, Каннаваро забил
Ответyesp
В эпоху нейросетей теперь можно быстро узнать сколько же именно раз Каннаваро играл против Роналду. И вот нейронки говорят что между ними был только один таварняк в 2008: 3-1 в пользу Италии, Каннаваро забил
а мне ответила что как минимум в 1/8 лч в 2004/2005
Иногда кажется, что и батя Каннаваро останавливал Роналду много раз, но тот все равно иногда забивал
Что-то причёсывает Каннаваро. Когда Роналду уже играл, в период с 2002 по 2008 год Каннаваро успел поиграть за Интер (2002-2004), за Ювентус (2004-2006 и 2009-2010), а также за Реал (2006-2009). Так вот, за это время его команда противостояла команде Роналду только в квалификации ЛЧ 2002/03, когда Интер Каннаваро выбил Спортинг 17-летнего Роналду. В ответной игре тогда Каннаваро вышел на 30 минут, а Роналду вообще в том матче не сыграл. Ни Ювентус, ни Реал Каннаваро с МЮ или Реалом Роналду не пересекались. Единственный раз, когда он реально встретился с Роналду на поле - это было в товарняке за сборную в феврале 2008-го. И Роналду тогда не забивал.
ОтветDenosaur
Что-то причёсывает Каннаваро. Когда Роналду уже играл, в период с 2002 по 2008 год Каннаваро успел поиграть за Интер (2002-2004), за Ювентус (2004-2006 и 2009-2010), а также за Реал (2006-2009). Так вот, за это время его команда противостояла команде Роналду только в квалификации ЛЧ 2002/03, когда Интер Каннаваро выбил Спортинг 17-летнего Роналду. В ответной игре тогда Каннаваро вышел на 30 минут, а Роналду вообще в том матче не сыграл. Ни Ювентус, ни Реал Каннаваро с МЮ или Реалом Роналду не пересекались. Единственный раз, когда он реально встретился с Роналду на поле - это было в товарняке за сборную в феврале 2008-го. И Роналду тогда не забивал.
Надо же как-то оправдать свою зарплату в 4 миллиона. "Я вот Роналду останавливал, но вот мои игроки, конечно, другого уровня."
Ну остановить Роналду в дриблинге - это не прям невыполнимая задача, его в лучшие годы в штрафной надо было сторожить как Ганнибала Лектора. Сами знаете, что за счёт грамотного тайминга и резкости выскакивал на мяч да забивал. Многие угарали, что он замыкалду, но это чушь.
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