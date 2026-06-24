Морган о Роналду: «Величайший в истории, а Месси даже не лучший аргентинец. Кого вы выберете в дождливый вечер в Стоке, если нужно забить гол и спасти вам жизнь?»

Британский телеведущий Пирс Морган назвал Криштиану Роналду величайшим игроком в истории.
Пирс Морган: Если бы любой другой нападающий, будь то Килиан Мбаппе, Харри Кейн или Эрлинг Холанд, забил столько голов за свою сборную, разве кто-нибудь стал бы подвергать это сомнению? Он величайший футболист, который когда-либо играл в эту игру. Я знаю, что многие считают лучшим Месси. А я думаю, что Месси даже не лучший аргентинец. Я считаю, Диего Марадона лучше него.
Но я всегда задаю один и тот же вопрос про «дождливый вечер в Стоке». Холодный, промозглый вечер в Стоке, проливной дождь, пронизывающий ветер. И у вас есть право выбрать одного-единственного футболиста за всю историю мирового футбола, который должен забить гол и спасти вам жизнь. Кого вы выберете?
Джейми О′Хара, экс-игрок «Тоттенхэма»: Месси.
Пирс Морган: Нет. Нет, не Месси. Только не в дождливом Стоке.
Радиоведущий Энди Голдштейн: Он бы даже не знал, как до Стока добраться.
Джейми О′Хара: Вообще-то Роналду буквально играл в Стоке.
Энди Голдштейн: Роналду бы даже не вышел на поле, потому что у него прическа бы испортилась.
Пирс Морган: Вот видите, никто по-настоящему ему не знает. Криштиану... Для меня это просто невероятно. Я считаю большой честью то, что стал его хорошим другом. Я обожаю этого парня. Он замечательный человек, правда замечательный. Мы постоянно общаемся.
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Подробная раскладка по командам:
«Арсенал»: 6 матчей — 9 голов, 1 ассист (4 победы, 1 ничья, 1 поражение)
«Манчестер Сити»: 8 матчей — 7 голов, 2 ассиста (6 побед, 0 ничьих, 2 поражения)
«Манчестер Юнайтед»: 6 матчей — 4 гола, 0 ассистов (4 победы, 1 ничья, 1 поражение)
«Челси»: 10 матчей — 3 гола, 3 ассиста (2 победы, 6 ничьих, 2 поражения)
«Тоттенхэм»: 2 матча — 2 гола, 0 ассистов (1 победа, 1 ничья, 0 поражений)
«Ливерпуль»: 4 матча — 2 гола, 0 ассистов (3 победы, 0 ничьих, 1 поражение)
Итог: Англия — самая пострадавшая от Месси страна в истории Лиги чемпионов (27 мячей). Общий баланс встреч: 20 побед, 9 ничьих и всего 7 поражений.
За свою карьеру в Лиге чемпионов УЕФА Криштиану Роналду провел против английских клубов 18 матчей, в которых забил 12 голов, сделал 2 голевые передачи и одержал 8 побед.
Подробная раскладка по английским командам в ЛЧ:
«Тоттенхэм»: 4 матча — 4 гола, 0 ассистов (3 победы, 1 ничья, 0 поражений)
«Манчестер Юнайтед»: 4 матча — 3 гола, 1 ассист (2 победы, 1 ничья, 1 поражение)
«Арсенал»: 2 матча — 2 гола, 1 ассист (2 победы, 0 ничьих, 0 поражений)
«Манчестер Сити»: 3 матча — 1 гол, 0 ассистов (2 победы, 1 ничья, 0 поражений)
«Ливерпуль»: 4 матча — 1 гол, 0 ассистов (3 победы, 0 ничьих, 1 поражение)
«Челси»: 1 матч — 1 гол, 0 ассистов
Общий баланс встреч в Лиге чемпионов:
Матчи: 18
Победы: 8 (без учета серий пенальти)
Ничьи: 5
Поражения: 5
Голы: 12
Голевые передачи: 2
Кого же выбрать?:))🤣🤣🤣
Статистика тому явное подтверждение)
Жаль что я никогда не буду в одной студии с Морганом. Я бы его фактами урыл бы в споре Месси и Клубники
Пусть колумбийская сборная утихомирит их, а то совсем раздухарились