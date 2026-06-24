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  4. Морган о Роналду: «Величайший в истории, а Месси даже не лучший аргентинец. Кого вы выберете в дождливый вечер в Стоке, если нужно забить гол и спасти вам жизнь?»

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Морган о Роналду: «Величайший в истории, а Месси даже не лучший аргентинец. Кого вы выберете в дождливый вечер в Стоке, если нужно забить гол и спасти вам жизнь?»
Морган: Роналду – величайший в истории, а Месси даже не лучший аргентинец.

Британский телеведущий Пирс Морган назвал Криштиану Роналду величайшим игроком в истории. 

Пирс Морган: Если бы любой другой нападающий, будь то Килиан Мбаппе, Харри Кейн или Эрлинг Холанд, забил столько голов за свою сборную, разве кто-нибудь стал бы подвергать это сомнению? Он величайший футболист, который когда-либо играл в эту игру. Я знаю, что многие считают лучшим Месси. А я думаю, что Месси даже не лучший аргентинец. Я считаю, Диего Марадона лучше него.

Но я всегда задаю один и тот же вопрос про «дождливый вечер в Стоке». Холодный, промозглый вечер в Стоке, проливной дождь, пронизывающий ветер. И у вас есть право выбрать одного-единственного футболиста за всю историю мирового футбола, который должен забить гол и спасти вам жизнь. Кого вы выберете?

Джейми О′Хара, экс-игрок «Тоттенхэма»: Месси.

Пирс Морган: Нет. Нет, не Месси. Только не в дождливом Стоке.

Радиоведущий Энди Голдштейн: Он бы даже не знал, как до Стока добраться.

Джейми О′Хара: Вообще-то Роналду буквально играл в Стоке.

Энди  Голдштейн: Роналду бы даже не вышел на поле, потому что у него прическа бы испортилась.

Пирс Морган: Вот видите, никто по-настоящему ему не знает. Криштиану... Для меня это просто невероятно. Я считаю большой честью то, что стал его хорошим другом. Я обожаю этого парня. Он замечательный человек, правда замечательный. Мы постоянно общаемся. 

***

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БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: talkSPORT
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logoСборная Аргентины по футболу
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Комментарии

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ОтветАртем Андреев
Крауча.
Винни Джонса)
Что-то этот пустослов уже перебарщивает
ОтветЕбздрогыч
Что-то этот пустослов уже перебарщивает
надо же как-то поддерживать статус, главного глора рончика
ОтветЕбздрогыч
Что-то этот пустослов уже перебарщивает
Он давно уже перебарщивает.
ОтветЛюбитель побеждать
Месси выберу 100%
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ОтветЛюбитель побеждать
Месси выберу 100%
Я бы еще рассмотрел вариант с Роналдо. Только с другим Роналдо, настоящим. Ничего не скажу за Сток, но помнится Зубастик приехал в марте-апреле к Спартаку и всё порешал, несмотря на грязь, холод и болото под ногами.
За свою карьеру в Лиге чемпионов Лионель Месси провел 36 матчей против английских клубов («Big Six»), в которых забил 27 голов, отдал 6 голевых передач и одержал 20 побед.
Подробная раскладка по командам:
«Арсенал»: 6 матчей — 9 голов, 1 ассист (4 победы, 1 ничья, 1 поражение)
«Манчестер Сити»: 8 матчей — 7 голов, 2 ассиста (6 побед, 0 ничьих, 2 поражения)
«Манчестер Юнайтед»: 6 матчей — 4 гола, 0 ассистов (4 победы, 1 ничья, 1 поражение)
«Челси»: 10 матчей — 3 гола, 3 ассиста (2 победы, 6 ничьих, 2 поражения)
«Тоттенхэм»: 2 матча — 2 гола, 0 ассистов (1 победа, 1 ничья, 0 поражений)
«Ливерпуль»: 4 матча — 2 гола, 0 ассистов (3 победы, 0 ничьих, 1 поражение)
Итог: Англия — самая пострадавшая от Месси страна в истории Лиги чемпионов (27 мячей). Общий баланс встреч: 20 побед, 9 ничьих и всего 7 поражений.

За свою карьеру в Лиге чемпионов УЕФА Криштиану Роналду провел против английских клубов 18 матчей, в которых забил 12 голов, сделал 2 голевые передачи и одержал 8 побед.

Подробная раскладка по английским командам в ЛЧ:
​«Тоттенхэм»: 4 матча — 4 гола, 0 ассистов (3 победы, 1 ничья, 0 поражений)
​«Манчестер Юнайтед»: 4 матча — 3 гола, 1 ассист (2 победы, 1 ничья, 1 поражение)
​«Арсенал»: 2 матча — 2 гола, 1 ассист (2 победы, 0 ничьих, 0 поражений)
​«Манчестер Сити»: 3 матча — 1 гол, 0 ассистов (2 победы, 1 ничья, 0 поражений)
​«Ливерпуль»: 4 матча — 1 гол, 0 ассистов (3 победы, 0 ничьих, 1 поражение)
​«Челси»: 1 матч — 1 гол, 0 ассистов

Общий баланс встреч в Лиге чемпионов:
​Матчи: 18
​Победы: 8 (без учета серий пенальти)
​Ничьи: 5
​Поражения: 5
​Голы: 12
​Голевые передачи: 2

Кого же выбрать?:))🤣🤣🤣
Ответrigobersong
За свою карьеру в Лиге чемпионов Лионель Месси провел 36 матчей против английских клубов («Big Six»), в которых забил 27 голов, отдал 6 голевых передач и одержал 20 побед. Подробная раскладка по командам: «Арсенал»: 6 матчей — 9 голов, 1 ассист (4 победы, 1 ничья, 1 поражение) «Манчестер Сити»: 8 матчей — 7 голов, 2 ассиста (6 побед, 0 ничьих, 2 поражения) «Манчестер Юнайтед»: 6 матчей — 4 гола, 0 ассистов (4 победы, 1 ничья, 1 поражение) «Челси»: 10 матчей — 3 гола, 3 ассиста (2 победы, 6 ничьих, 2 поражения) «Тоттенхэм»: 2 матча — 2 гола, 0 ассистов (1 победа, 1 ничья, 0 поражений) «Ливерпуль»: 4 матча — 2 гола, 0 ассистов (3 победы, 0 ничьих, 1 поражение) Итог: Англия — самая пострадавшая от Месси страна в истории Лиги чемпионов (27 мячей). Общий баланс встреч: 20 побед, 9 ничьих и всего 7 поражений. За свою карьеру в Лиге чемпионов УЕФА Криштиану Роналду провел против английских клубов 18 матчей, в которых забил 12 голов, сделал 2 голевые передачи и одержал 8 побед. Подробная раскладка по английским командам в ЛЧ: ​«Тоттенхэм»: 4 матча — 4 гола, 0 ассистов (3 победы, 1 ничья, 0 поражений) ​«Манчестер Юнайтед»: 4 матча — 3 гола, 1 ассист (2 победы, 1 ничья, 1 поражение) ​«Арсенал»: 2 матча — 2 гола, 1 ассист (2 победы, 0 ничьих, 0 поражений) ​«Манчестер Сити»: 3 матча — 1 гол, 0 ассистов (2 победы, 1 ничья, 0 поражений) ​«Ливерпуль»: 4 матча — 1 гол, 0 ассистов (3 победы, 0 ничьих, 1 поражение) ​«Челси»: 1 матч — 1 гол, 0 ассистов Общий баланс встреч в Лиге чемпионов: ​Матчи: 18 ​Победы: 8 (без учета серий пенальти) ​Ничьи: 5 ​Поражения: 5 ​Голы: 12 ​Голевые передачи: 2 Кого же выбрать?:))🤣🤣🤣
Комментарий скрыт
Ответrigobersong
За свою карьеру в Лиге чемпионов Лионель Месси провел 36 матчей против английских клубов («Big Six»), в которых забил 27 голов, отдал 6 голевых передач и одержал 20 побед. Подробная раскладка по командам: «Арсенал»: 6 матчей — 9 голов, 1 ассист (4 победы, 1 ничья, 1 поражение) «Манчестер Сити»: 8 матчей — 7 голов, 2 ассиста (6 побед, 0 ничьих, 2 поражения) «Манчестер Юнайтед»: 6 матчей — 4 гола, 0 ассистов (4 победы, 1 ничья, 1 поражение) «Челси»: 10 матчей — 3 гола, 3 ассиста (2 победы, 6 ничьих, 2 поражения) «Тоттенхэм»: 2 матча — 2 гола, 0 ассистов (1 победа, 1 ничья, 0 поражений) «Ливерпуль»: 4 матча — 2 гола, 0 ассистов (3 победы, 0 ничьих, 1 поражение) Итог: Англия — самая пострадавшая от Месси страна в истории Лиги чемпионов (27 мячей). Общий баланс встреч: 20 побед, 9 ничьих и всего 7 поражений. За свою карьеру в Лиге чемпионов УЕФА Криштиану Роналду провел против английских клубов 18 матчей, в которых забил 12 голов, сделал 2 голевые передачи и одержал 8 побед. Подробная раскладка по английским командам в ЛЧ: ​«Тоттенхэм»: 4 матча — 4 гола, 0 ассистов (3 победы, 1 ничья, 0 поражений) ​«Манчестер Юнайтед»: 4 матча — 3 гола, 1 ассист (2 победы, 1 ничья, 1 поражение) ​«Арсенал»: 2 матча — 2 гола, 1 ассист (2 победы, 0 ничьих, 0 поражений) ​«Манчестер Сити»: 3 матча — 1 гол, 0 ассистов (2 победы, 1 ничья, 0 поражений) ​«Ливерпуль»: 4 матча — 1 гол, 0 ассистов (3 победы, 0 ничьих, 1 поражение) ​«Челси»: 1 матч — 1 гол, 0 ассистов Общий баланс встреч в Лиге чемпионов: ​Матчи: 18 ​Победы: 8 (без учета серий пенальти) ​Ничьи: 5 ​Поражения: 5 ​Голы: 12 ​Голевые передачи: 2 Кого же выбрать?:))🤣🤣🤣
Разумеется, что Лео, ибо он практически всегда был великолепен в играх против английских клубов)
Статистика тому явное подтверждение)
Забавно, что у Месси при этом уйма голов именно против топов АПЛ, но эта вечная телега про "была бы бабка дедом" не прекращается.
ОтветТимур Мударисов
Забавно, что у Месси при этом уйма голов именно против топов АПЛ, но эта вечная телега про "была бы бабка дедом" не прекращается.
Забавно, что в карьере Месси были матчи с таким ливнем, что поле превращалось в одну большую лужу, но и в них он шёл в обводку и забивал голы. Фирменные передачи, конечно, было сложно раздавать, мяч в лужах застревал.
ОтветТимур Мударисов
Забавно, что у Месси при этом уйма голов именно против топов АПЛ, но эта вечная телега про "была бы бабка дедом" не прекращается.
При этом такие игроки как Бруну Фернандеш и Давид Сильва пачками раздают голевые в АПЛ, такие как Агэуро и Салах кладут пачками голы... но именно Месси (который включает в себе игровые качества любого названного игрока) - конечно не смог бы)) Нужно же как-то возвысить Рончика и принизить Месси, чтобы выровнять и продать фальшивое противостояние, только так это можно было делать, иначе там и сравнивать было нечего никогда.
ОтветОпальный генерал Баженов
Джейми Варди выберу
Варди кстати намного сильнее Криша в рамках АПЛ, команду из дна сделал чемпионом, это не то же самое что и побеждать в теплице Фергюсона
ОтветЭкспертное мнение
Варди кстати намного сильнее Криша в рамках АПЛ, команду из дна сделал чемпионом, это не то же самое что и побеждать в теплице Фергюсона
Комментарий скрыт
Против Стока в гостях Роналду сыграл только 1 матч. И забил ровно 0 голов.

Жаль что я никогда не буду в одной студии с Морганом. Я бы его фактами урыл бы в споре Месси и Клубники
ОтветChuha-Motibg
Против Стока в гостях Роналду сыграл только 1 матч. И забил ровно 0 голов. Жаль что я никогда не буду в одной студии с Морганом. Я бы его фактами урыл бы в споре Месси и Клубники
А дождь был?
Ответarbuz82
А дождь был?
Разве что из слёз. Сестринских🥹
Столько восхвалений португальской клубники... Мрак.
Пусть колумбийская сборная утихомирит их, а то совсем раздухарились
а кто в дождливый вечер в Москве, не забил пенальти? Может Морган напомнит нам
Я выберу того, кто забивал больше всего голов командам из Топ-6 АПЛ, угадайте кто это 😁🔥
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