Морган о Роналду: «Величайший в истории, а Месси даже не лучший аргентинец. Кого вы выберете в дождливый вечер в Стоке, если нужно забить гол и спасти вам жизнь?»

Морган: Роналду – величайший в истории, а Месси даже не лучший аргентинец.

Британский телеведущий Пирс Морган назвал Криштиану Роналду величайшим игроком в истории.

Пирс Морган : Если бы любой другой нападающий, будь то Килиан Мбаппе , Харри Кейн или Эрлинг Холанд , забил столько голов за свою сборную, разве кто-нибудь стал бы подвергать это сомнению? Он величайший футболист, который когда-либо играл в эту игру. Я знаю, что многие считают лучшим Месси. А я думаю, что Месси даже не лучший аргентинец. Я считаю, Диего Марадона лучше него.

Но я всегда задаю один и тот же вопрос про «дождливый вечер в Стоке». Холодный, промозглый вечер в Стоке, проливной дождь, пронизывающий ветер. И у вас есть право выбрать одного-единственного футболиста за всю историю мирового футбола, который должен забить гол и спасти вам жизнь. Кого вы выберете?

Джейми О′Хара, экс-игрок «Тоттенхэма» : Месси.

Пирс Морган : Нет. Нет, не Месси. Только не в дождливом Стоке.

Радиоведущий Энди Голдштейн : Он бы даже не знал, как до Стока добраться.

Джейми О′Хара : Вообще-то Роналду буквально играл в Стоке.

Энди Голдштейн : Роналду бы даже не вышел на поле, потому что у него прическа бы испортилась.

Пирс Морган : Вот видите, никто по-настоящему ему не знает. Криштиану... Для меня это просто невероятно. Я считаю большой честью то, что стал его хорошим другом. Я обожаю этого парня. Он замечательный человек, правда замечательный. Мы постоянно общаемся.

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