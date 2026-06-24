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  4. Сенников о молодежи: «Попадаются люди, которые взрослым не уступают место в метро, не уважают их. Есть те, кто не знает Майкла Джексона. Какой-то интерес к истории должен быть»

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Сенников о молодежи: «Попадаются люди, которые взрослым не уступают место в метро, не уважают их. Есть те, кто не знает Майкла Джексона. Какой-то интерес к истории должен быть»
Сенников о молодежи: есть те, кто не знает Майкла Джексона.

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался о современной молодежи.  

– Кстати, пока работаю в «Орле», съездил в Спасское-Лутовиново, где усадьба Тургенева. Пока ехал в электричке, перечитал роман «Отцы и дети». Вспомнил Базарова, взглянул на его нигилизм, сравнил с сегодняшним днем: как нынешняя молодежь тоже иногда отказывается от всего прошлого и не всегда ценит, что было. Есть какие-то параллели.

Естественно, не могу сказать за всю молодежь. Но попадаются люди, которые взрослым не уступают место в метро, не уважают их и так далее. Есть и те, кто не знает Майкла Джексона.

Наверное, так всегда было – что-то забывается определенной частью людей, каким бы культовым оно ни было. Разве нет?

– Но почему-то наше поколение знает героев прошлого. Какой-то интерес к истории должен быть. А сейчас не помнят даже тех звезд, которые были буквально в конце XX века. Может, даже и не хотят их знать, – сказал Сенников. 

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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Я не уступаю в метро Майклу Джексону
Не то сено у него в голове, не то солома
Школьники и студенты сами уставшие после изнурительного дня с тяжелой сумкой, а старики бездельники катаются от скуки и очереди занимают чтоб посплетничать и "только спросить"
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