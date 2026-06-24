Александр Мостовой: «Россия сильнее Узбекистана, из группы на ЧМ спокойно вышла бы. С Португалией было бы сложно, но, может, и обыграли бы»
Мостовой: Россия сильнее Узбекистана и, может, обыграла бы Португалию.
Александр Мостовой сравнил сборные России и Узбекистана.
Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 команда Фабио Каннаваро потерпела поражение от сборной Португалии со счетом 0:5.
«Считаю, что сборная России точно сильнее Узбекистана, даже несмотря на то, что они играют на чемпионате мира. У нас больше мастеровитых футболистов. Да и из группы на ЧМ-2026 наша сборная спокойно вышла бы.
Понятно, что против португальцев было бы сложно, но кто знает, может, и обыграли бы», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура13551 голос
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
на евро 2004 Россия смотрелась нормально, перед чемпионатом осталась без основной связки центр защитников Игнашевич-Онопко, проиграли в плотной борьбе Испании 1-0 и Португалии 2-0, с удалением в первом тайме нашего игрока и зафиналили победой над греками( будущими победителями) 2-1.
При всем уважении сравнивать сборную Узбекистана и России просто глупо, это разный уровень.
в Узбекистане ровно 3 приличных игрока Хусанов, Шлиуродов и Файзулаев. Остальные уровень ФНЛ, многие игроки пытались закрепится в РПЛ но сидели в глухом запасе своих клубов.
Узбеки уедут с турнира с баранкой в графе очки.