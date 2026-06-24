Мостовой: Россия сильнее Узбекистана и, может, обыграла бы Португалию.

Александр Мостовой сравнил сборные России и Узбекистана.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 команда Фабио Каннаваро потерпела поражение от сборной Португалии со счетом 0:5.

«Считаю, что сборная России точно сильнее Узбекистана , даже несмотря на то, что они играют на чемпионате мира. У нас больше мастеровитых футболистов. Да и из группы на ЧМ-2026 наша сборная спокойно вышла бы.

Понятно, что против португальцев было бы сложно, но кто знает, может, и обыграли бы», – сказал бывший полузащитник сборной России.