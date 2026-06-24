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  4. Александр Мостовой: «Россия точно сильнее Узбекистана, из группы на ЧМ спокойно вышла бы. С Португалией было бы сложно, но, может, и обыграли бы»

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Александр Мостовой: «Россия сильнее Узбекистана, из группы на ЧМ спокойно вышла бы. С Португалией было бы сложно, но, может, и обыграли бы»
Мостовой: Россия сильнее Узбекистана и, может, обыграла бы Португалию.

Александр Мостовой сравнил сборные России и Узбекистана.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 команда Фабио Каннаваро потерпела поражение от сборной Португалии со счетом 0:5.

«Считаю, что сборная России точно сильнее Узбекистана, даже несмотря на то, что они играют на чемпионате мира. У нас больше мастеровитых футболистов. Да и из группы на ЧМ-2026 наша сборная спокойно вышла бы.

Понятно, что против португальцев было бы сложно, но кто знает, может, и обыграли бы», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная Португалии по футболу
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Узбекистана по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная России по футболу

Комментарии

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Что же в 2004 не обыграли?
ОтветTheCasper13
Что же в 2004 не обыграли?
в отборе на чм 2014 Россия опередила португальцев кстати говоря

на евро 2004 Россия смотрелась нормально, перед чемпионатом осталась без основной связки центр защитников Игнашевич-Онопко, проиграли в плотной борьбе Испании 1-0 и Португалии 2-0, с удалением в первом тайме нашего игрока и зафиналили победой над греками( будущими победителями) 2-1.
При всем уважении сравнивать сборную Узбекистана и России просто глупо, это разный уровень.
в Узбекистане ровно 3 приличных игрока Хусанов, Шлиуродов и Файзулаев. Остальные уровень ФНЛ, многие игроки пытались закрепится в РПЛ но сидели в глухом запасе своих клубов.
ОтветIldar Izmailov
в отборе на чм 2014 Россия опередила португальцев кстати говоря на евро 2004 Россия смотрелась нормально, перед чемпионатом осталась без основной связки центр защитников Игнашевич-Онопко, проиграли в плотной борьбе Испании 1-0 и Португалии 2-0, с удалением в первом тайме нашего игрока и зафиналили победой над греками( будущими победителями) 2-1. При всем уважении сравнивать сборную Узбекистана и России просто глупо, это разный уровень. в Узбекистане ровно 3 приличных игрока Хусанов, Шлиуродов и Файзулаев. Остальные уровень ФНЛ, многие игроки пытались закрепится в РПЛ но сидели в глухом запасе своих клубов.
шли уродов ?
Абсолютно нет сомнений, что Россия под руководством титуловонного тренера дошла бы минимум до 1/4 с таким уровнем состава. Сильянов, Вахания, Осипенко, Сергеев. Теряем топ поколение
Ответadanilove91
Абсолютно нет сомнений, что Россия под руководством титуловонного тренера дошла бы минимум до 1/4 с таким уровнем состава. Сильянов, Вахания, Осипенко, Сергеев. Теряем топ поколение
Там и Джикия подтянулся в Локо, поближе к взорам эстонского Кройфа. Вырастут редуты похлеще оси Каннаваро-Неста-Мальдини😎
Ответadanilove91
Абсолютно нет сомнений, что Россия под руководством титуловонного тренера дошла бы минимум до 1/4 с таким уровнем состава. Сильянов, Вахания, Осипенко, Сергеев. Теряем топ поколение
Максимум ничья с Узбекистаном и Конго, какой там 1/4, угораете что ли?!
точно бы обыграли. а Губерниев с Радимовым сдержали бы Роналду
Гол бы забили точно. Но есть нюанс, как в 2004-м🌚
Тут Италия на ЧМ не вышла, а всё про выход России из группы.... Да и многие "фавориты" сейчас сидят и чемоданы собирают.
"Понятно, что против португальцев было бы сложно, но кто знает, может, и обыграли бы»"- а с Карпиным? %)
Да у России как повезет, может нормально отыграть, может на нерве, от нее все время чего-то ждут, как будто это сборная СССР, а так в целом в такой группе может чуть лучше узбеков бы сыграли, и то не факт
ОтветAleksei Swift
Да у России как повезет, может нормально отыграть, может на нерве, от нее все время чего-то ждут, как будто это сборная СССР, а так в целом в такой группе может чуть лучше узбеков бы сыграли, и то не факт
Факт, Россия стабильно набирает очки, и разгромно на турнирах по 5-0 никому не проигрывает.
Узбеки уедут с турнира с баранкой в графе очки.
ОтветIldar Izmailov
Факт, Россия стабильно набирает очки, и разгромно на турнирах по 5-0 никому не проигрывает. Узбеки уедут с турнира с баранкой в графе очки.
Ну бывает Уругваям и Испаниям или Бельгиям по 3-4 даёт забивать, но не 5 конечно
Уже вижу как Кисляк бы съел Португалию в центре поля с Витинье,Бруно и остальной бандой
ОтветHighbury 14
Уже вижу как Кисляк бы съел Португалию в центре поля с Витинье,Бруно и остальной бандой
От одной фамилии у костяка ПСЖ начало бы сводить скулы😎
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