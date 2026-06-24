«Челси» и Палестра согласовали контракт по схеме «6+1». Защитник перейдет из «Аталанты» за 55+ млн евро
«Челси» согласовал контракт с Палестрой.
Марко Палестра согласился перейти в «Челси».
Лондонский клуб согласовал с 21-летним защитником контракт на 6 лет с опцией продления еще на один сезон, сообщает журналист Бен Джейкобс. С «Аталантой» достигнута принципиальная договоренность о трансфере.
Ранее сообщалось, что бергамаски выручат более 55 миллионов евро от продажи игрока.
В прошлом сезоне Серии А Палестра провел 37 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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Еще вижу он высокий. Может вообще умеет в центре защиты играть?