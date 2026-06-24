«Челси» и Палестра согласовали контракт по схеме «6+1». Защитник перейдет из «Аталанты» за 55+ млн евро

«Челси» согласовал контракт с Палестрой.

Марко Палестра согласился перейти в «Челси ».

Лондонский клуб согласовал с 21-летним защитником контракт на 6 лет с опцией продления еще на один сезон, сообщает журналист Бен Джейкобс. С «Аталантой» достигнута принципиальная договоренность о трансфере.

Ранее сообщалось , что бергамаски выручат более 55 миллионов евро от продажи игрока.

В прошлом сезоне Серии А Палестра провел 37 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь .