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  4. «Челси» и Палестра согласовали контракт по схеме «6+1». Защитник перейдет из «Аталанты» за 55+ млн евро

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«Челси» и Палестра согласовали контракт по схеме «6+1». Защитник перейдет из «Аталанты» за 55+ млн евро
«Челси» согласовал контракт с Палестрой.

Марко Палестра согласился перейти в «Челси». 

Лондонский клуб согласовал с 21-летним защитником контракт на 6 лет с опцией продления еще на один сезон, сообщает журналист Бен Джейкобс. С «Аталантой» достигнута принципиальная договоренность о трансфере.

Ранее сообщалось, что бергамаски выручат более 55 миллионов евро от продажи игрока. 

В прошлом сезоне Серии А Палестра провел 37 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

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Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
logoсерия А Италия
logoвозможные трансферы
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logoМарко Палестра
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logoЧелси

Комментарии

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Прохлопал Интер его
ОтветВадим Белозёров
Прохлопал Интер его
Причем были новости, что он уже на вот-вотах, и всем-всем отказал, а Интер выбрал.
ОтветВадим Белозёров
Прохлопал Интер его
Почему он его прохлопал? У Интера нет таких денег. Челси дал больше клубу и игроку (зп и бонусы), Палестра выбрал АПЛ. Никакой вины Интера тут нет.
Очередной намёк, что Алонсо будет играть тройкой цз
Посмотрим
Закончились времена когда топ клубы Италии пылесосили лигу и кайфовали. приходит рандомный клуб АПЛ, кидает котлету, смеётся. в аду отдельный котел для тех кто убил серию А
ОтветKubinec_
Закончились времена когда топ клубы Италии пылесосили лигу и кайфовали. приходит рандомный клуб АПЛ, кидает котлету, смеётся. в аду отдельный котел для тех кто убил серию А
Ты так говоришь, будто за Палестрой Ипсвич пришёл. Хотя в нынешних реалиях даже Ипсвич имеет больший вес на трансферном рынке нежели топ клубы серии А
ОтветKubinec_
Закончились времена когда топ клубы Италии пылесосили лигу и кайфовали. приходит рандомный клуб АПЛ, кидает котлету, смеётся. в аду отдельный котел для тех кто убил серию А
Да, это реально обидно. Причем падение лиги продолжается год за годом. На состав условного Юве больно смотреть.
Через пару лет за 30_ку продадут.
ОтветМонморенси
Через пару лет за 30_ку продадут.
Позитивно довольно. Главное не в аренду назад в Италию через год.
Ребята, кто следит за Сериалом? Он лучше подходит для игры латералем с тройкой цз или же как классический правый крайний в четверке?
Еще вижу он высокий. Может вообще умеет в центре защиты играть?
ОтветWestlondonblue
Ребята, кто следит за Сериалом? Он лучше подходит для игры латералем с тройкой цз или же как классический правый крайний в четверке? Еще вижу он высокий. Может вообще умеет в центре защиты играть?
Нет, он не цз. Больше скажу, как я понимаю, он иногда и вингера играл. Вингбэк короче
Ответedward_freeman
Нет, он не цз. Больше скажу, как я понимаю, он иногда и вингера играл. Вингбэк короче
Дзаппакоста 2.0😎😎
Надеюсь это чисто по просьбе Алонсо трансфер, а не очередной Чуквупукву от Боули за 50 лямов.
Ждём через пару лет в Юве за 25+5 =)
6+1? Они так уверены в его перспективах? Или это дурь какая-то
Ответadanilove91
6+1? Они так уверены в его перспективах? Или это дурь какая-то
Это же подход владельцев Челси. Они пришли в еврофутбол чтобы показать, как делать "реальные" деньги🤣
Неплохо бергамаски наварились.
Нормально так Аталанта заработала сотку за Эдерсона и этого Палестру
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