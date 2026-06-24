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  4. Морган о дубле Роналду: «Самый блестящий завершитель атак в истории. Да, это Узбекистан, но вы же восторгались, когда Месси забивал всяким второсортным командам»

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Морган о дубле Роналду: «Самый блестящий завершитель атак в истории. Да, это Узбекистан, но вы же восторгались, когда Месси забивал всяким второсортным командам»
Морган о Роналду: когда Месси забивал второсортным командам, вы восторгались.

Британский телеведущий Пирс Морган в прямом эфире на радио устроил полемику о величии Криштиану Роналду. 

41-летний форвард сборной Португалии сделал дубль в матче с Узбекистаном (5:0) во 2-м туре ЧМ-2026

Пирс Морган: Доброе утро. Какой прекрасный день, чтобы жить, господа. Знаете что? Вчера, когда я продолжал публиковать посты с прогнозами, что Роналду забьет и заставит всех своих критиков выглядеть глупо, мои сыновья сказали мне: «Пап, наверное, ты перегибаешь палку. А что, если он не забьет?» А я ответил: «Вы просто не знаете Криштиану Роналду». Последние четыре-пять дней весь мир над ним издевался, ненавидел его, списывал со счетов, говорил, что он уже отработанный материал, что он тянет Португалию вниз, бла-бла. А прошлой ночью он снова показал миру, что является самым хладнокровным и блестящим завершителем атак в истории мирового футбола. И любой, кто считает иначе, по-моему, просто живет в мире фантазий.

Парню 41 год. Два гола, которые он забил, были бы поводом для гордости даже тогда, когда ему был 21 год. И знаете, увидев то, что Роналду сделал прошлой ночью, невозможно не согласиться со мной. Он вовсе не сбитый летчик. В свои 41 он буквально заново определяет границы того, как долго можно играть в футбол.

Радиоведущий Энди Голдштейн: На случай, если кто-то только что включил радио, Пирс говорит не о финале чемпионата мира. Это был матч против Узбекистана. Не будем забывать об этом.

Пирс Морган: Пока еще не финал. Пока еще. Но, знаете, если все будет складываться так, как сейчас, Англия вполне может довольно скоро встретиться с Португалией. И, честно говоря, учитывая то, как они играли прошлой ночью… Да, это был Узбекистан. Но вы же все раньше восторгались, когда Месси забивал голы второсортным командам. А теперь вдруг, когда Роналду забивает Узбекистану, это уже не считается?

***

«Я вернулся!» Интервью Роналду после дубля Узбекистану – в русском переводе 📹

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БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: talkSPORT
logoКриштиану Роналду
logoПирс Морган
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoСборная Узбекистана по футболу
logoЛионель Месси
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная Аргентины по футболу

Комментарии

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Алжир так-то крепкая команда, как и Австрия. Что за бред он несёт?
ОтветNogoi89
Алжир так-то крепкая команда, как и Австрия. Что за бред он несёт?
Так он ещё и трус, боится назвать африканскую команду второсортной, потому что отменят на раз-два, что никакой Роналду не поможет!
ОтветРостовский Гусь
Так он ещё и трус, боится назвать африканскую команду второсортной, потому что отменят на раз-два, что никакой Роналду не поможет!
у роналдуфанов в целом нет никакого понимания футбола
для них что алжир, что узбекистан одно и то же, они же вообще не представляют кто там играет))
Как же здорово, что у нашего хоумлендера есть свой специалист по пиару
ОтветZarvuR2020
Как же здорово, что у нашего хоумлендера есть свой специалист по пиару
Подводный)
И вот так с лёгкой руки Пирс Морган приравнял крепкую европейскую сборную Австрии и топовую африканскую сборную Алжира к ... Узбекистану. При всём к ним уважении.
То ли дело великий Лихтенштейн!!
То есть, Алжир и Австрия-слабые и на уровне Узбекистана?) Какой же он непрофессионал)
Месси так то забивал в финале ЧМ Франции. понятно что не Узбекистан но тоже не слабые ребята
Ответчеловек-муравей человек-физрук
Месси так то забивал в финале ЧМ Франции. понятно что не Узбекистан но тоже не слабые ребята
Прикол в том, что Месси, забив 2 Франции, праздновал менее эмоционально, чем Роналду)
Ответчеловек-муравей человек-физрук
Месси так то забивал в финале ЧМ Франции. понятно что не Узбекистан но тоже не слабые ребята
Клубника не знает , что такое финал ЧМ...
https://soccer365.ru/ranking/fifa/

Рейтинг ФИФА на 11.06.2026:
Алжир - 24 место
Австрия - 28 место
Узбекстан - 50 место

пирс сам второсортный вместе со своим работодателем 😞
Такое впечатление, что Морган реально на зарплате у Роналду. Он любым чихом Роналду восторгается и возводит это событие в абсолют.
firstsportz.com/wp-content/uploads/2024/10/Piers-Morgan-Messi-Ronaldo-debate-1536x856.jpg
Всё помним, братан)))
Теперь у них Австрия второсорт, а Колумбия супертоп, хотя говорили в ЮА нет команд кроме Аргентины и Бразилии, а евросередняки сложнейшие. Весь мир уже смеётся с переобувании криштиглоров)
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