Морган о дубле Роналду: «Самый блестящий завершитель атак в истории. Да, это Узбекистан, но вы же восторгались, когда Месси забивал всяким второсортным командам»

Морган о Роналду: когда Месси забивал второсортным командам, вы восторгались.

Британский телеведущий Пирс Морган в прямом эфире на радио устроил полемику о величии Криштиану Роналду.

41-летний форвард сборной Португалии сделал дубль в матче с Узбекистаном (5:0) во 2-м туре ЧМ-2026 .

Пирс Морган : Доброе утро. Какой прекрасный день, чтобы жить, господа. Знаете что? Вчера, когда я продолжал публиковать посты с прогнозами, что Роналду забьет и заставит всех своих критиков выглядеть глупо, мои сыновья сказали мне: «Пап, наверное, ты перегибаешь палку. А что, если он не забьет?» А я ответил: «Вы просто не знаете Криштиану Роналду ». Последние четыре-пять дней весь мир над ним издевался, ненавидел его, списывал со счетов, говорил, что он уже отработанный материал, что он тянет Португалию вниз, бла-бла. А прошлой ночью он снова показал миру, что является самым хладнокровным и блестящим завершителем атак в истории мирового футбола. И любой, кто считает иначе, по-моему, просто живет в мире фантазий.

Парню 41 год. Два гола, которые он забил, были бы поводом для гордости даже тогда, когда ему был 21 год. И знаете, увидев то, что Роналду сделал прошлой ночью, невозможно не согласиться со мной. Он вовсе не сбитый летчик. В свои 41 он буквально заново определяет границы того, как долго можно играть в футбол.

Радиоведущий Энди Голдштейн : На случай, если кто-то только что включил радио, Пирс говорит не о финале чемпионата мира. Это был матч против Узбекистана. Не будем забывать об этом.

Пирс Морган : Пока еще не финал. Пока еще. Но, знаете, если все будет складываться так, как сейчас, Англия вполне может довольно скоро встретиться с Португалией. И, честно говоря, учитывая то, как они играли прошлой ночью… Да, это был Узбекистан. Но вы же все раньше восторгались, когда Месси забивал голы второсортным командам. А теперь вдруг, когда Роналду забивает Узбекистану, это уже не считается?

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