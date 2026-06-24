Роналду после 5:0 с Узбекистаном: «Мы едины 🇵🇹»

Роналду опубликовал пост о единстве сборной Португалии.

Криштиану Роналду заявил о сплоченности сборной Португалии после матча с Узбекистаном (5:0) на ЧМ-2026 .

41-летний форвард «Аль-Насра » опубликовал в твиттере фотографию футболистов национальной команды, совместно празднующих один из голов.

«Мы едины 🇵🇹», – написал Роналду.

Фото: x.com/Cristiano