  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Роналду после 5:0 с Узбекистаном: «Мы едины🇵🇹»

Фото
0
Роналду после 5:0 с Узбекистаном: «Мы едины 🇵🇹»
Роналду опубликовал пост о единстве сборной Португалии.

Криштиану Роналду заявил о сплоченности сборной Португалии после матча с Узбекистаном (5:0) на ЧМ-2026.

41-летний форвард «Аль-Насра» опубликовал в твиттере фотографию футболистов национальной команды, совместно празднующих один из голов.

«Мы едины 🇵🇹», – написал Роналду.

Фото: x.com/Cristiano

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура12793 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Криштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЧемпионат мира по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
соцсети
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
есть большие сомнения что он бы выложил такое фото если бы сборная победила но он сам не забил
Ответчеловек-муравей человек-физрук
есть большие сомнения что он бы выложил такое фото если бы сборная победила но он сам не забил
Сомневаюсь, что он вообще лично выкладывает фото и ведет свои соц.сети. У него для этого сестры есть
Сестрам это скажи
ОтветAbdul Aziz
Сестрам это скажи
сестрами задеваешь?
Ответчеловек-муравей человек-физрук
сестрами задеваешь?
Что я делаю?
"Мы едины".
Надолго ли?!
Единая Португалия 💪
Опять? Сначала инстаграм, теперь твиттер? А дальше что? Фейсбук и одноклассники?
ОтветCalebMarvin
Опять? Сначала инстаграм, теперь твиттер? А дальше что? Фейсбук и одноклассники?
Макс и Госуслуги
Это с этого матча фото?
С Узбекистаном что ли?
Чей то их 12. Узбека с собой прихватили?)
Футбол превратился в помойку и пиар
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мендеш о голе Узбекистану со штрафного: «Мы отрабатывали это – все ждут, что бить будет Криштиану. Это можно повторить, возможно, уже с кем-то другим»
сегодня, 18:40
Бруну о дубле Роналду Узбекистану: «Криштиану незаменим в атаке. Нам было важно, чтобы он забил»
сегодня, 16:39
Рекомендуем
Главные новости
Ямалю подарили Polaroid-снимок, на котором он празднует гол Саудовской Аравии: «Эта фотография продолжит рассказывать историю»
27 минут назадВидео
Глушенков про опоздания Вендела: «Мне наплевать, это его личное дело. Заплатил за свое отсутствие, и все. На тренировках и играх он полностью выкладывается»
28 минут назад
Шилтон о дубле Марадоны в четвертьфинале ЧМ-1986 с Англией: «Если бы ВАР тогда существовал, оба гола бы отменили»
33 минуты назад
Швайнштайгер заявил, что Кот-д′Ивуар играет в «африканский футбол, немного дикий». Темнокожий журналист из Германии назвал это расистским стереотипом: «Но Бастиан не расист»
42 минуты назад
Черчесов о Роналду на ЧМ: «Не слишком ли много внимания журналисты уделяют негативу? Увидим, что может Португалия без него, когда он закончит. Не надо переоценивать молодых игроков»
50 минут назад
Моуринью о класико: «Раньше этих матчей ждали, мир замирал. «Реал» – лучший клуб мира, «Барса» – один из лучших после «Мадрида»
сегодня, 20:00
ЧМ-2026. Швейцария против Канады, Бразилия – Шотландия, Марокко сыграет с Гаити, Мексика – с Чехией
сегодня, 19:44
Бразилия в шаге от плей-офф. Помните, чей промах принес ей победу на прошлом ЧМ в США?
сегодня, 19:30Тесты и игры
«Атлетико» покупает Гримальдо у «Байера» за 20 млн евро с учетом бонусов
сегодня, 19:20
Холанд покоряет США – как дела на ЧМ-2026? Смотрим в его влоге в русском переводе
сегодня, 19:12ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
Джеко, Демирович, Колашинац, Башич – в составе Боснии и Герцеговины на матч с Катаром на ЧМ
5 минут назад
Босния и Герцеговина – Катар. Джеко в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
5 минут назад
Швейцария – Канада. Ларин и Джака в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
5 минут назад
Евгеньев покинул «Крылья Советов». Контракт с защитником расторгнут
сегодня, 19:50
Марокко – Гаити. Онлайн-трансляция начнется в 01:00
сегодня, 19:44
Сезон-2026/27 в Серии А начнется 22 августа. В 1-м туре «Интер» примет «Монцу», «Юве» сыграет с «Фрозиноне», «Милан» – с «Торино»
сегодня, 19:37
Мендеш о голе Узбекистану со штрафного: «Мы отрабатывали это – все ждут, что бить будет Криштиану. Это можно повторить, возможно, уже с кем-то другим»
сегодня, 18:40
ЮАР – Южная Корея. Онлайн-трансляция начнется в 04:00
сегодня, 18:20
«Тоттенхэм» объявил о переходе Дубравки свободным агентом
сегодня, 17:33Фото
Шотландия – Бразилия. Онлайн-трансляция начнется в 01:00
сегодня, 16:58