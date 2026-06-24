Роналду после 5:0 с Узбекистаном: «Мы едины 🇵🇹»
Роналду опубликовал пост о единстве сборной Португалии.
Криштиану Роналду заявил о сплоченности сборной Португалии после матча с Узбекистаном (5:0) на ЧМ-2026.
41-летний форвард «Аль-Насра» опубликовал в твиттере фотографию футболистов национальной команды, совместно празднующих один из голов.
«Мы едины 🇵🇹», – написал Роналду.
Фото: x.com/Cristiano
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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