  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Швайнштайгер заявил, что Кот-д′Ивуар играет в «африканский футбол, немного дикий». Темнокожий журналист из Германии назвал это расистским стереотипом: «Но Бастиан не расист»

0
Швайнштайгер заявил, что Кот-д′Ивуар играет в «африканский футбол, немного дикий». Темнокожий журналист из Германии назвал это расистским стереотипом: «Но Бастиан не расист»
В словах Швайнштайгера нашли расистский подтекст в Германии.

Бывшего полузащитника сборной Германии Бастиана Швайнштайгера обвинили в использовании расистских стереотипов при анализе сборной Кот-д′Ивуара

Германия победила Кот-д′Ивуар во 2-м туре ЧМ-2026 со счетом 2:1. 

Перед матчем Швайнштайгер, выступая в роли эксперта на немецком канале ARD, заявил, что ивуарийцы играют в «африканский футбол», который он охарактеризовал как «немного нестандартный, временами дикий и не такой тактически организованный». Чемпион мира 2014 года добавил, что Германии необходимо быть «готовой к тому, что игра временами будет непредсказуемой».

После этого экс-футболиста «Баварии» и «МЮ» обвинили в использовании расистских и колониальных клише, которые, как утверждается, сводят образ темнокожих людей к предполагаемым физическим качествам, не признавая их интеллектуальных способностей.

«За такими характеристиками, как «дикий» и «непредсказуемый», стоят стереотипы, которые гораздо старше футбола и имеют расистские и колониальные корни. 

В прошлом темнокожих людей африканского происхождения клеймили как нецивилизованных («диких»), чуждых («нестандартных») и потенциально опасных («непредсказуемых»)», – заявил темнокожий немецкий журналист и писатель Филипп Авуну в колонке для Spiegel.

Авуну подчеркнул, что не считает Швайнштайгера расистом.

«Это не так. Несмотря на проблематичность его высказываний, Швайнштайгер абсолютно точно не является расистом и не должен получать такой ярлык», – добавил он. 

Однако журналист отметил, что слова 41-летнего экс-футболиста «отражают мнение многих немецких болельщиков и футбольных экспертов». 

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура13251 голос
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Spiegel
дискриминация
logoЧемпионат мира по футболу
logoбундеслига Германия
logoСборная Кот-д′Ивуара по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoБавария
logoБастиан Швайнштайгер
история
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
телевидение

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ничего, Германия тоже на полном ходу идет к тому, чтобы играть в немного дикий африканский футбол
ОтветBVB Ultras
Ничего, Германия тоже на полном ходу идет к тому, чтобы играть в немного дикий африканский футбол
Если бы. Германия играет в убогий водокат. Африканец в принципе был лучшим игроком в последнем матче и отдал победную голевую, но и без неё спасал жопу бесполезным белым, которые катали мяч, теряли его и не возвращались в оборону.
Павлович не умеет вести борьбу, Мусиала фиг знает считается белым или нет, но после травмы вообще не тот, Виртц прикольно ножками перебирает, но тоже пользы минимум. Без Ундава и Нмечи Германии пришла бы хана.
Как же достали эти борцы за права темнокожих! Белокожие в Европе и так давно на коленях. Но ребятам всё мало.
ОтветEvgen Vynokurov
Как же достали эти борцы за права темнокожих! Белокожие в Европе и так давно на коленях. Но ребятам всё мало.
Ну, судя по всему, они нацелены несколько веков двигаться в такой парадигме)
Кто хочет найти расизм, тот его везде найдет!
африканская сборная играет в африканский футбол.

это стереотип!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! что? а в какой футбол должны играть африканцы? в азиатский что ли?
просто больные создания, которые постоянно ноют и ноют
ОтветVadim Vadim_1116553755
африканская сборная играет в африканский футбол. это стереотип!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! что? а в какой футбол должны играть африканцы? в азиатский что ли? просто больные создания, которые постоянно ноют и ноют
Они сами главные расисты потому что считают слово африканский ругательным и оскорбительным
ОтветVadim Vadim_1116553755
африканская сборная играет в африканский футбол. это стереотип!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! что? а в какой футбол должны играть африканцы? в азиатский что ли? просто больные создания, которые постоянно ноют и ноют
Стереотип не в том, что футбол африканский. А в том, что африканский футбол представляется как немного дикий, тактически неорганизованный. По крайней мере, по мнению активиста это не так, африканский футбол не такой или разный, вот он и говорит об этом.
Эх, смотрю на фото сборной Германии на ЧМ 2002 года. Казалось бы всего-то 24 года.
На фото все белые люди.
Блондины Оливер Кан и Карстен Рамелов. Кристиан Циге с ирокезом.
Лысый высокий скинхэд Карстен Янкер.
Молодые Миха Баллак, Бернд Шнайдер и Торстен Фрингс.
Молодой Славянин Мирослав Клозе.
Где-то в запасе сидит натурализованный Джеральд Асамоа и всё.

Как Германия умудрилась превратится в Африкано-Турецкую, Ближневосточную помойку, где на улицах городов ходят в никабах, бурках, хиджабах и прочих таких нарядах.

Прям обидно за эту некогда великую страну. Столько ученых, столько философов, столько легендарных личностей.
ОтветAlex Metallov
Эх, смотрю на фото сборной Германии на ЧМ 2002 года. Казалось бы всего-то 24 года. На фото все белые люди. Блондины Оливер Кан и Карстен Рамелов. Кристиан Циге с ирокезом. Лысый высокий скинхэд Карстен Янкер. Молодые Миха Баллак, Бернд Шнайдер и Торстен Фрингс. Молодой Славянин Мирослав Клозе. Где-то в запасе сидит натурализованный Джеральд Асамоа и всё. Как Германия умудрилась превратится в Африкано-Турецкую, Ближневосточную помойку, где на улицах городов ходят в никабах, бурках, хиджабах и прочих таких нарядах. Прям обидно за эту некогда великую страну. Столько ученых, столько философов, столько легендарных личностей.
так население стало сокращаться и европейские лидеры открыли границы. нас скоро ждет тоже самое)
ОтветAlex Metallov
Эх, смотрю на фото сборной Германии на ЧМ 2002 года. Казалось бы всего-то 24 года. На фото все белые люди. Блондины Оливер Кан и Карстен Рамелов. Кристиан Циге с ирокезом. Лысый высокий скинхэд Карстен Янкер. Молодые Миха Баллак, Бернд Шнайдер и Торстен Фрингс. Молодой Славянин Мирослав Клозе. Где-то в запасе сидит натурализованный Джеральд Асамоа и всё. Как Германия умудрилась превратится в Африкано-Турецкую, Ближневосточную помойку, где на улицах городов ходят в никабах, бурках, хиджабах и прочих таких нарядах. Прям обидно за эту некогда великую страну. Столько ученых, столько философов, столько легендарных личностей.
Ключевое слово: где -то сидит в запасе и одиночестве Асамоа.
Меркель тоже тогда сидела где- то..... но это уже другая история.)
Это высказывание не интегрированного в немецкое общество белого немца глубоко оскорбило коренного афронемца из-за использования эпитета «дикий» при описании игры сборной Кот-д’Ивуара.

Мнением самих игроков сборной Кот-д’Ивуара о том, обиделись они на такое или нет, никто даже не поинтересовался, ибо оно, никому не сдалось.

Главное — громко крикнуть: «Расизм!»
«за такими характеристиками, как «дикий» и «непредсказуемый», стоят стереотипы, которые гораздо старше футбола и имеют расистские и колониальные корни»

они уже эпитеты отменять начали?
негры на любую критику отвечают обвинением в расизме. Совсем уже обнаглели!
Так у всей Африки такой футбол) что в этом плохого? В этом их шарм!
Когда-нибудь перестанут потакать черным, разыгрывающим карту расизма.
Надеюсь, это случится не слишком поздно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Я думаю, что Швейцария настолько дерзкая, что полезет побеждать Канаду любой ценой. Тем более печальный опыт с Катаром вынудит быть осторожнее». Чернявский сделал прогноз на матч
сегодня, 20:16Прогноз
Черчесов о Роналду на ЧМ: «Не слишком ли много внимания журналисты уделяют негативу? Увидим, что может Португалия без него, когда он закончит. Не надо переоценивать молодых игроков»
сегодня, 20:15
Гришин о сборной Турции: «Разочаровали. Ожидал, что будут бороться за выход в 1/8 или даже в 1/4»
сегодня, 20:12
Рекомендуем
Главные новости
«Беллингем прикрывает рот, но не получает красную, в отличие от парагвайца, хотя наличие конфликта очевидно. Есть подозрение, что к звездам относятся иначе». Экс-судья Грефе про Джуда и Айю
9 минут назадФото
Александр Мостовой: «Россия точно сильнее Узбекистана, из группы на ЧМ спокойно вышла бы. С Португалией было бы сложно, но, может, и обыграли бы»
9 минут назад
ЧМ-2026. Швейцария против Канады, Бразилия – Шотландия, Марокко сыграет с Гаити, Мексика – с Чехией
сегодня, 19:44
«Челси» и Палестра согласовали контракт по схеме «6+1». Защитник перейдет из «Аталанты» за 55+ млн евро
24 минуты назад
Морган о дубле Роналду: «Самый блестящий завершитель атак в истории. Да, это Узбекистан, но вы же восторгались, когда Месси забивал всяким второсортным командам»
28 минут назад
Ямалю подарили Polaroid-снимок, на котором он празднует гол Саудовской Аравии: «Эта фотография продолжит рассказывать историю»
56 минут назадВидео
Глушенков про опоздания Вендела: «Мне наплевать, это его личное дело. Заплатил за свое отсутствие, и все. На тренировках и играх он полностью выкладывается»
57 минут назад
Роналду после 5:0 с Узбекистаном: «Мы едины 🇵🇹»
58 минут назадФото
Шилтон о дубле Марадоны в четвертьфинале ЧМ-1986 с Англией: «Если бы ВАР тогда существовал, оба гола бы отменили»
сегодня, 20:32
Черчесов о Роналду на ЧМ: «Не слишком ли много внимания журналисты уделяют негативу? Увидим, что может Португалия без него, когда он закончит. Не надо переоценивать молодых игроков»
сегодня, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Джака, Аканджи, Ларин, Дэвид, Эмболо – в составах Швейцарии и Канады на матч ЧМ-2026
23 минуты назад
Джеко, Колашинац, Ро-Ро и Афиф – в составах Боснии и Герцеговины и Катара на матч ЧМ
34 минуты назад
Босния и Герцеговина – Катар. Джеко в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
34 минуты назад
Швейцария – Канада. Ларин и Джака в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
34 минуты назад
Евгеньев покинул «Крылья Советов». Контракт с защитником расторгнут
сегодня, 19:50
Марокко – Гаити. Онлайн-трансляция начнется в 01:00
сегодня, 19:44
Сезон-2026/27 в Серии А начнется 22 августа. В 1-м туре «Интер» примет «Монцу», «Юве» сыграет с «Фрозиноне», «Милан» – с «Торино»
сегодня, 19:37
Мендеш о голе Узбекистану со штрафного: «Мы отрабатывали это – все ждут, что бить будет Криштиану. Это можно повторить, возможно, уже с кем-то другим»
сегодня, 18:40
ЮАР – Южная Корея. Онлайн-трансляция начнется в 04:00
сегодня, 18:20
«Тоттенхэм» объявил о переходе Дубравки свободным агентом
сегодня, 17:33Фото