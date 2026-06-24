Швайнштайгер заявил, что Кот-д′Ивуар играет в «африканский футбол, немного дикий». Темнокожий журналист из Германии назвал это расистским стереотипом: «Но Бастиан не расист»

В словах Швайнштайгера нашли расистский подтекст в Германии.

Бывшего полузащитника сборной Германии Бастиана Швайнштайгера обвинили в использовании расистских стереотипов при анализе сборной Кот-д′Ивуара .

Германия победила Кот-д′Ивуар во 2-м туре ЧМ-2026 со счетом 2:1.

Перед матчем Швайнштайгер, выступая в роли эксперта на немецком канале ARD, заявил, что ивуарийцы играют в «африканский футбол», который он охарактеризовал как «немного нестандартный, временами дикий и не такой тактически организованный». Чемпион мира 2014 года добавил, что Германии необходимо быть «готовой к тому, что игра временами будет непредсказуемой».

После этого экс-футболиста «Баварии» и «МЮ» обвинили в использовании расистских и колониальных клише, которые, как утверждается, сводят образ темнокожих людей к предполагаемым физическим качествам, не признавая их интеллектуальных способностей.

«За такими характеристиками, как «дикий» и «непредсказуемый», стоят стереотипы, которые гораздо старше футбола и имеют расистские и колониальные корни.

В прошлом темнокожих людей африканского происхождения клеймили как нецивилизованных («диких»), чуждых («нестандартных») и потенциально опасных («непредсказуемых»)», – заявил темнокожий немецкий журналист и писатель Филипп Авуну в колонке для Spiegel.

Авуну подчеркнул, что не считает Швайнштайгера расистом.

«Это не так. Несмотря на проблематичность его высказываний, Швайнштайгер абсолютно точно не является расистом и не должен получать такой ярлык», – добавил он.

Однако журналист отметил, что слова 41-летнего экс-футболиста «отражают мнение многих немецких болельщиков и футбольных экспертов».