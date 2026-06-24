Швайнштайгер заявил, что Кот-д′Ивуар играет в «африканский футбол, немного дикий». Темнокожий журналист из Германии назвал это расистским стереотипом: «Но Бастиан не расист»

Бывшего полузащитника сборной Германии Бастиана Швайнштайгера обвинили в использовании расистских стереотипов при анализе сборной Кот-д′Ивуара.
Германия победила Кот-д′Ивуар во 2-м туре ЧМ-2026 со счетом 2:1.
Перед матчем Швайнштайгер, выступая в роли эксперта на немецком канале ARD, заявил, что ивуарийцы играют в «африканский футбол», который он охарактеризовал как «немного нестандартный, временами дикий и не такой тактически организованный». Чемпион мира 2014 года добавил, что Германии необходимо быть «готовой к тому, что игра временами будет непредсказуемой».
После этого экс-футболиста «Баварии» и «МЮ» обвинили в использовании расистских и колониальных клише, которые, как утверждается, сводят образ темнокожих людей к предполагаемым физическим качествам, не признавая их интеллектуальных способностей.
«За такими характеристиками, как «дикий» и «непредсказуемый», стоят стереотипы, которые гораздо старше футбола и имеют расистские и колониальные корни.
В прошлом темнокожих людей африканского происхождения клеймили как нецивилизованных («диких»), чуждых («нестандартных») и потенциально опасных («непредсказуемых»)», – заявил темнокожий немецкий журналист и писатель Филипп Авуну в колонке для Spiegel.
Авуну подчеркнул, что не считает Швайнштайгера расистом.
«Это не так. Несмотря на проблематичность его высказываний, Швайнштайгер абсолютно точно не является расистом и не должен получать такой ярлык», – добавил он.
Однако журналист отметил, что слова 41-летнего экс-футболиста «отражают мнение многих немецких болельщиков и футбольных экспертов».
Павлович не умеет вести борьбу, Мусиала фиг знает считается белым или нет, но после травмы вообще не тот, Виртц прикольно ножками перебирает, но тоже пользы минимум. Без Ундава и Нмечи Германии пришла бы хана.
это стереотип!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! что? а в какой футбол должны играть африканцы? в азиатский что ли?
просто больные создания, которые постоянно ноют и ноют
На фото все белые люди.
Блондины Оливер Кан и Карстен Рамелов. Кристиан Циге с ирокезом.
Лысый высокий скинхэд Карстен Янкер.
Молодые Миха Баллак, Бернд Шнайдер и Торстен Фрингс.
Молодой Славянин Мирослав Клозе.
Где-то в запасе сидит натурализованный Джеральд Асамоа и всё.
Как Германия умудрилась превратится в Африкано-Турецкую, Ближневосточную помойку, где на улицах городов ходят в никабах, бурках, хиджабах и прочих таких нарядах.
Прям обидно за эту некогда великую страну. Столько ученых, столько философов, столько легендарных личностей.
Меркель тоже тогда сидела где- то..... но это уже другая история.)
Мнением самих игроков сборной Кот-д’Ивуара о том, обиделись они на такое или нет, никто даже не поинтересовался, ибо оно, никому не сдалось.
Главное — громко крикнуть: «Расизм!»
они уже эпитеты отменять начали?
Надеюсь, это случится не слишком поздно.