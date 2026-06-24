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  4. Моуринью о класико: «Раньше этих матчей ждали, мир замирал. «Реал» – лучший клуб мира, «Барса» – один из лучших после «Мадрида»

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Моуринью о класико: «Раньше этих матчей ждали, мир замирал. «Реал» – лучший клуб мира, «Барса» – один из лучших после «Мадрида»
Жозе Моуринью: сейчас класико уже не те, что раньше.

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью порассуждал о значении матчей «Реала» против «Барселоны» в футбольном мире.

«Класико воспринимается уже не так, как раньше. Мир замирал. Не только Мадрид, Барселона или Испания – весь мир. Люди ждали этих матчей.

Конечно, Криштиану и Месси были кумирами. Они были двумя лучшими игроками мира. «Реал Мадрид» – лучший клуб в мире. «Барселона» – один из лучших клубов в мире после «Реала», – сказал Моуринью в интервью Vanity Fair.

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БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoЖозе Моуринью
logoРеал Мадрид
logoЛионель Месси
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛа Лига
logoМЛС
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКласико
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoБарселона
logoИнтер Майами

Комментарии

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Моуринью хорош! До сих пор в форме. Уже набрасывает.
ОтветJoker2104
Моуринью хорош! До сих пор в форме. Уже набрасывает.
Начинает за здравие, а закончит как? Первый класико в новом сезоне покажет - фуфло Жозе или нет.. 😁
ОтветСарказм Чигура
Начинает за здравие, а закончит как? Первый класико в новом сезоне покажет - фуфло Жозе или нет.. 😁
Классико вообще ничего не покажет. Если возьмет Ла Лигу, то уже не балабол, а локальная победа или поражение в очной встрече - это неприятный/приятный бонус, максимум.
Моур вернулся :)
Моуриньо приступил к работе в своем фирменном стиле 👌
Моуринью один из лучших, конечно после Мостового.
Ответvoka25
Моуринью один из лучших, конечно после Мостового.
Балаболов?
Ответvoka25
Моуринью один из лучших, конечно после Мостового.
так Моуриньо же не футбольный человек. просто переводчик. не оскорбляй так Сашу
У каждого конечно своё мнение , но лично для Барселона номер один .
Ответljolik888
У каждого конечно своё мнение , но лично для Барселона номер один .
Моуринью подзабыл, как Барса рвала практически всегда раз за разом его Реал) Ну ничего, придет и сине-гранатовые вновь ему напомнят об этом…
ОтветAlex.K71
Моуринью подзабыл, как Барса рвала практически всегда раз за разом его Реал) Ну ничего, придет и сине-гранатовые вновь ему напомнят об этом…
Так это полное враньё
https://www.transfermarkt.world/barselona/bilanzdetail/verein/131/plus/0?gegner_id=418&saison_id=2010&wettbewerb_id=&day=&heim_gast=&punkte=&datum_von=01.06.2010&datum_bis=01.06.2013

6 побед Барсы, 5 побед РМ, 6 матчей вничью.
Сейчас подорвёт пукан у Лапортыча.
А чего все удивляются, что он должен был сказать, как тренер Реала? Что Барселона лучше? Естественно он свой клуб ставит превыше всех, и все правильно.
Слегка перепутал номера! Ну чего, бывает, уже не такой молодой. Простительно.
Не успел вернуться , уже поджигает )
Моур прав. Класико эры Моур-Пеп - это вершина футбола. Это было столкновение двух идеологий. Ты либо в одном лагере, либо в другом. Искры летели уже за несколько дней до матча.
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