Моуринью о класико: «Раньше этих матчей ждали, мир замирал. «Реал» – лучший клуб мира, «Барса» – один из лучших после «Мадрида»

Жозе Моуринью: сейчас класико уже не те, что раньше.

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью порассуждал о значении матчей «Реала» против «Барселоны» в футбольном мире.

«Класико воспринимается уже не так, как раньше. Мир замирал. Не только Мадрид, Барселона или Испания – весь мир. Люди ждали этих матчей.

Конечно, Криштиану и Месси были кумирами. Они были двумя лучшими игроками мира. «Реал Мадрид» – лучший клуб в мире. «Барселона » – один из лучших клубов в мире после «Реала», – сказал Моуринью в интервью Vanity Fair.

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