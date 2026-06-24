Моуринью о класико: «Раньше этих матчей ждали, мир замирал. «Реал» – лучший клуб мира, «Барса» – один из лучших после «Мадрида»
Жозе Моуринью: сейчас класико уже не те, что раньше.
Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью порассуждал о значении матчей «Реала» против «Барселоны» в футбольном мире.
«Класико воспринимается уже не так, как раньше. Мир замирал. Не только Мадрид, Барселона или Испания – весь мир. Люди ждали этих матчей.
Конечно, Криштиану и Месси были кумирами. Они были двумя лучшими игроками мира. «Реал Мадрид» – лучший клуб в мире. «Барселона» – один из лучших клубов в мире после «Реала», – сказал Моуринью в интервью Vanity Fair.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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https://www.transfermarkt.world/barselona/bilanzdetail/verein/131/plus/0?gegner_id=418&saison_id=2010&wettbewerb_id=&day=&heim_gast=&punkte=&datum_von=01.06.2010&datum_bis=01.06.2013
6 побед Барсы, 5 побед РМ, 6 матчей вничью.