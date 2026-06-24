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  4. В Федерации Парагвая недовольны неудалением Беллингема за прикрытый рот при разговоре с Айю в матче Англия – Гана. Альмирон получил красную в схожем эпизоде игры с Турцией

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В Федерации Парагвая недовольны неудалением Беллингема за прикрытый рот при разговоре с Айю в матче Англия – Гана. Альмирон получил красную в схожем эпизоде игры с Турцией
В Парагвае недовольны неудалением Беллингема за прикрытый рот.

В Федерации футбола Парагвая недовольны неудалением полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема за прикрытый рот при разговоре с Джорданом Айю по ходу матча с Ганой на ЧМ-2026 (0:0).

На 38-й минуте матча 2-го тура группового этапа Беллингем общался с ганским форвардом Джорданом Айю, прикрыв рот рукой. Гондурасский арбитр Саид Мартинес не зафиксировал со стороны футболиста «Реала» нарушения правил.

При этом 20 июня в матче Турция – Парагвай (0:1) арбитр Иван Бартон удалил с поля Мигеля Альмирона, который обратился к Мерту Мюльдюру, также прикрыв рот рукой. Правило об удаление за обращение к сопернику с прикрытым ртом ввели перед началом чемпионата мира.

Отметим, что, согласно заявлению Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), красную карточку следует показывать футболисту, прикрывающему рот при разговоре в конфликтной ситуации. Между Беллингемом и Айю не было конфликта.

Некоторые парагвайские источники сообщили, что Федерация футбола Парагвая подала официальную жалобу в ФИФА, заявив о непоследовательном применения нового правила. Утверждается, что в письме упоминается неоднократное нарушение новой нормы в матче Англия – Гана, в частности, в эпизоде с Беллингемом и Айю.

Как утверждает As, источникам в ФИФА неизвестно о каких-либо жалобах, официальных заявлений от Парагвая также не поступало. При получении жалобы ФИФА будет обязана рассмотреть оба инцидента.

В то же время в Федерации недовольны неудалением Беллингема. «Правило должно применяться ко всем командам одинаково, иначе оно теряет всякий авторитет», – сказал источник As, близкий к Федерации футбола Парагвая.

Фото: eastnews.ru/Ulrik Pedersen

Беллингем прикрыл рот в разговоре с Айю – красной нет. У Ганы много вопросов к судье

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БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoДжуд Беллингем
logoСборная Англии по футболу
logoДжордан Айю
logoРеал Мадрид
logoСборная Ганы по футболу
logoСборная Турции по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoМерт Мюльдюр
logoМигель Альмирон
logoФИФА
logoсудьи

Комментарии

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Придумали очередное дебильное правило, которое хрен пойми как трактовать. Есть там агрессия, нет, непонятно. Он может чихнул. Просто бред. В хоккее в каждой стычке кто-то что-то кому-то говорит. И все живут нормально после этого, играют, руки жмут, к судье не бегают. Обычная ситуация для стычки мужиков на эмоциях. Это тоже часть спорта.
Но инфантилы продолжают убивать футбол дебилизмом. Как и турок-стукачок. В футбол бы лучше играл, чем следил, кто рот закрыл. Спасибо Вини, кстати
ОтветBartez1986
Придумали очередное дебильное правило, которое хрен пойми как трактовать. Есть там агрессия, нет, непонятно. Он может чихнул. Просто бред. В хоккее в каждой стычке кто-то что-то кому-то говорит. И все живут нормально после этого, играют, руки жмут, к судье не бегают. Обычная ситуация для стычки мужиков на эмоциях. Это тоже часть спорта. Но инфантилы продолжают убивать футбол дебилизмом. Как и турок-стукачок. В футбол бы лучше играл, чем следил, кто рот закрыл. Спасибо Вини, кстати
Комментарий скрыт
ОтветМикель Артета 65%
Комментарий скрыт
Если ты не понимаешь нытиков, то зачем ты оправдываешь турецкого нытика? Или кто он по-твоему? Поборник справедливости?
Раз придумали правило, хотя и чокнутое, то должно распространяется на всех.
Так они ведь не собачились, спокойно говорили друг с другом. Коллина прямо заявлял, что это не запрещено.
ОтветxDe xDe
Так они ведь не собачились, спокойно говорили друг с другом. Коллина прямо заявлял, что это не запрещено.
Короче, будет как с игрой рукой. Будут высчитывать степень намерения и приглашать переводчиков с языка тела🙃
ОтветxDe xDe
Так они ведь не собачились, спокойно говорили друг с другом. Коллина прямо заявлял, что это не запрещено.
А если бы Айю побежал и сказал, что его Беллингем оскорбил, нужно было бы удалять? Бредовое правило изначально
А если бы Айю "нарисовал" конфликт аля Винни? Тогда надо было? Максимально бредовое правило.
ОтветOleg Pepel
А если бы Айю "нарисовал" конфликт аля Винни? Тогда надо было? Максимально бредовое правило.
А что делать? В США дофига темнокожих + ещё не мало приехало. Какой нибудь Винисиус устроит из за этого скандал и на территории США это не закончится просто разговорами и нытьём в прессе, а может подняться бунт с погромами. И что делать?
США нафиг не нужны эти проблемы
Порнография имени Винисиуса ... Тьфу .
Все животные равны, но некоторые равнее. Подумаешь, какого-то парагвайца удалить за новое странное правило, а тут целый Беллингем из Англии! А он еще и из Реала, клубное тв подключилось бы (им все равно делать нечего) - ну и кому это нужно?
Этот рот — кого надо рот.
И пеналь не поставили в ворота Англии
Потому что правило работает только во врем конфликта на поле
ОтветЛюбитель побеждать
Потому что правило работает только во врем конфликта на поле
Можешь очертить границу между конфликтом и простой перепалкой. И как определить, было ли оскорбление? Увидел прикрытый рот — смело бежишь к судье и закатываешь глаза: "Он оскорбил мой шоколадный цвет кожи!" Всё, никто ничего не перепроверит. Или тут же детектор лжи смогут выкатить?
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