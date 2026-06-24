В Федерации Парагвая недовольны неудалением Беллингема за прикрытый рот при разговоре с Айю в матче Англия – Гана. Альмирон получил красную в схожем эпизоде игры с Турцией

В Парагвае недовольны неудалением Беллингема за прикрытый рот.

В Федерации футбола Парагвая недовольны неудалением полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема за прикрытый рот при разговоре с Джорданом Айю по ходу матча с Ганой на ЧМ-2026 (0:0).

На 38-й минуте матча 2-го тура группового этапа Беллингем общался с ганским форвардом Джорданом Айю, прикрыв рот рукой. Гондурасский арбитр Саид Мартинес не зафиксировал со стороны футболиста «Реала » нарушения правил.

При этом 20 июня в матче Турция – Парагвай (0:1) арбитр Иван Бартон удалил с поля Мигеля Альмирона, который обратился к Мерту Мюльдюру, также прикрыв рот рукой. Правило об удаление за обращение к сопернику с прикрытым ртом ввели перед началом чемпионата мира.

Отметим, что, согласно заявлению Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), красную карточку следует показывать футболисту, прикрывающему рот при разговоре в конфликтной ситуации. Между Беллингемом и Айю не было конфликта.

Некоторые парагвайские источники сообщили, что Федерация футбола Парагвая подала официальную жалобу в ФИФА, заявив о непоследовательном применения нового правила. Утверждается, что в письме упоминается неоднократное нарушение новой нормы в матче Англия – Гана, в частности, в эпизоде с Беллингемом и Айю.

Как утверждает As, источникам в ФИФА неизвестно о каких-либо жалобах, официальных заявлений от Парагвая также не поступало. При получении жалобы ФИФА будет обязана рассмотреть оба инцидента.

В то же время в Федерации недовольны неудалением Беллингема. «Правило должно применяться ко всем командам одинаково, иначе оно теряет всякий авторитет», – сказал источник As, близкий к Федерации футбола Парагвая.

Фото: eastnews.ru /Ulrik Pedersen

Беллингем прикрыл рот в разговоре с Айю – красной нет. У Ганы много вопросов к судье