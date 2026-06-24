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  4. РПЛ опубликовала календарь на новый сезон: начало – 24 июля, конец – 29 мая. «Спартак» примет «Зенит» в августе, в октябре «Краснодар» сыграет с «Зенитом», ЦСКА – со «Спартаком»

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РПЛ опубликовала календарь нового сезона: начало – 24 июля, конец – 29 мая. «Спартак» примет «Зенит» в августе, в октябре «Краснодар» сыграет с «Зенитом», ЦСКА – со «Спартаком»
Опубликован календарь РПЛ на новый сезон.

РПЛ представила календарь чемпионата на сезон-2026/27.

Первый пройдет 24-27 июля 2026 года, последний – 29 мая 2027 года.

1-й тур (24-27 июля)

«Динамо» – «Крылья Советов»
«Спартак» – «Родина»
«Оренбург» – «Ростов»
«Локомотив» – «Ахмат»
ЦСКА – «Балтика»
«Рубин» – «Краснодар»
«Акрон» – «Зенит»
«Факел» – «Динамо» (Махачкала)

2-й тур (31 июля-3 августа)

«Динамо» (Махачкала) – «Локомотив»
«Балтика» – «Динамо»
«Оренбург» – «Зенит»
«Краснодар» – «Факел»
«Ахмат» – «Спартак»
ЦСКА – «Крылья Советов»
«Родина» – «Ростов»
«Акрон» – «Рубин»

3-й тур (7-10 августа)

«Динамо» – «Динамо» (Махачкала)
«Спартак» – «Краснодар»
«Крылья Советов» – «Балтика»
«Ростов» – ЦСКА
«Локомотив» – «Акрон»
«Рубин» – «Оренбург»
«Зенит» – «Родина»
«Факел» – «Ахмат»

4-й тур (14-17 августа)

«Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)
«Ростов» – «Рубин»
«Балтика» – «Спартак»
«Оренбург» – «Локомотив»
«Краснодар» – «Ахмат»
ЦСКА – «Факел»
«Родина» – «Акрон»
«Зенит» – «Динамо»

5-й тур (21-24 августа)

«Динамо» – «Родина»
«Спартак» – «Зенит»
«Динамо» (Махачкала) – «Краснодар»
«Балтика» – «Рубин»
«Ахмат» – «Ростов»
ЦСКА – «Локомотив»
«Акрон» – «Крылья Советов»
«Факел» – «Оренбург»

6-й тур (28-31 августа)

«Спартак» – «Оренбург»
«Локомотив» – «Динамо»
«Краснодар» – «Ростов»
«Ахмат» – «Крылья Советов»
«Родина» – «Балтика»
«Рубин» – «Динамо» (Махачкала)
«Акрон» – ЦСКА
«Факел» – «Зенит»

7-й тур (4-7 сентября)

«Динамо» – «Спартак»
«Крылья Советов» – «Краснодар»
«Динамо» (Махачкала) – «Родина»
«Ростов» – «Факел»
«Балтика» – «Локомотив»
«Оренбург» – «Акрон»
«Рубин» – «Ахмат»
«Зенит» – ЦСКА

8-й тур (11-14 сентября)

«Динамо» – «Оренбург»
«Спартак» – «Ростов»
«Крылья Советов» – «Родина»
«Краснодар» – «Акрон»
«Ахмат» – «Динамо» (Махачкала)
ЦСКА – «Рубин»
«Зенит» – «Локомотив»
«Факел» – «Балтика»

9-й тур (15-17 сентября)

«Спартак» – «Факел»
«Динамо» (Махачкала) – ЦСКА
«Ростов» – «Динамо»
«Балтика» – «Зенит»
«Оренбург» – «Краснодар»
«Локомотив» – «Крылья Советов»
«Родина» – «Рубин»
«Акрон» – «Ахмат»

Международная пауза

10-й тур (9-12 октября)

«Крылья Советов» – «Спартак»
«Ростов» – «Акрон»
«Оренбург» – «Динамо» (Махачкала)
«Краснодар» – «Зенит»
«Ахмат» – «Балтика»
ЦСКА – «Родина»
«Рубин» – «Динамо»
«Факел» – «Локомотив»

11-й тур (16-19 октября)

«Динамо» – ЦСКА
«Спартак» – «Рубин»
«Крылья Советов» – «Факел»
«Динамо» (Махачкала) – «Акрон»
«Балтика» – «Ростов»
«Локомотив» – «Краснодар»
«Родина» – «Оренбург»
«Зенит» – «Ахмат»

12-й тур (23-26 октября)

«Ростов» – «Локомотив»
«Краснодар» – «Балтика»
«Ахмат» – «Оренбург»
ЦСКА – «Спартак»
«Рубин» – «Крылья Советов»
«Акрон» – «Динамо»
«Зенит» – «Динамо» (Махачкала)
«Факел» – «Родина»

13-й тур (30 октября-2 ноября)

«Динамо» – «Ахмат»
«Крылья Советов» – «Зенит»
«Динамо» (Махачкала) – «Ростов»
«Балтика» – «Акрон»
«Оренбург» – ЦСКА
«Локомотив» – «Спартак»
«Родина» – «Краснодар»
«Рубин» – «Факел»

14-й тур (6-8 ноября)

«Спартак» – «Акрон»
«Крылья Советов» – «Оренбург»
«Балтика» – «Динамо» (Махачкала)
«Локомотив» – «Рубин»
«Краснодар» – ЦСКА
«Ахмат» – «Родина»
«Зенит» – «Ростов»
«Факел» – «Динамо»

Международная пауза

15-й тур (20-23 ноября)

«Динамо» – «Краснодар»
«Динамо» (Махачкала) – «Спартак»
«Ростов» – «Крылья Советов»
«Оренбург» – «Балтика»
ЦСКА – «Ахмат»
«Родина» – «Локомотив»
«Рубин» – «Зенит»
«Акрон» – «Факел»

16-й тур (27-30 ноября)

«Крылья Советов» – «Динамо»
«Ростов» – «Краснодар»
«Балтика» – «Ахмат»
«Оренбург» – «Родина»
«Локомотив» – «Динамо» (Махачкала)
ЦСКА – «Зенит»
«Рубин» – «Акрон»
«Факел» – «Спартак»

17-й тур (4-7 декабря)

«Спартак» – «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) – «Крылья Советов»
«Краснодар» – «Рубин»
«Ахмат» – «Локомотив»
«Родина» – ЦСКА
«Акрон» – «Оренбург»
«Зенит» – «Балтика»
«Факел» – «Ростов»

Зимняя пауза

18-й тур (26 февраля-1 марта)

«Динамо» – «Рубин»
«Крылья Советов» – «Локомотив»
«Динамо» (Махачкала) – «Оренбург»
«Балтика» – «Родина»
«Краснодар» – «Спартак»
«Ахмат» – «Акрон»
ЦСКА – «Ростов»
«Зенит» – «Факел»

19-й тур (5-8 марта)

«Динамо» (Махачкала) – «Факел»
«Ростов» – «Балтика»
«Локомотив» – ЦСКА
«Краснодар» – «Крылья Советов»
«Ахмат» – «Рубин»
«Родина» – «Динамо»
«Акрон» – «Спартак»
«Зенит» – «Оренбург»

20-й тур (12-15 марта)

«Динамо» – «Локомотив»
«Спартак» – «Ахмат»
«Балтика» – «Краснодар»
«Оренбург» – «Крылья Советов»
«Родина» – «Зенит»
«Рубин» – «Ростов»
«Акрон» – «Динамо» (Махачкала)
«Факел» – ЦСКА

21-й тур (19-21 марта)

«Крылья Советов» – «Ахмат»
«Динамо» (Махачкала) – Балтика»
«Ростов» – «Родина»
«Локомотив» – «Факел»
«Краснодар» – «Динамо»
ЦСКА – «Оренбург»
«Рубин» – «Спартак»
«Зенит» – «Акрон»

Международная пауза

22-й тур (2-5 апреля)

«Динамо» – «Балтика»
«Спартак» – «Динамо» (Махачкала)
«Ростов» – «Зенит»
«Оренбург» – «Рубин»
«Ахмат» – «Факел»
ЦСКА – «Краснодар»
«Родина» – «Крылья Советов»
«Акрон» – «Локомотив»

23-й тур (9-12 апреля)

«Крылья Советов» – «Ростов»
«Динамо» (Махачкала) – «Рубин»
«Балтика» – ЦСКА
«Оренбург» – «Спартак»
«Локомотив» – «Зенит»
«Краснодар» – «Родина»
«Ахмат» – «Динамо»
«Факел» – «Акрон»

24-й тур (16-19 апреля)

«Динамо» – «Факел»
«Спартак» – ЦСКА
«Ростов» – «Ахмат»
«Локомотив» – «Оренбург»
«Родина» – «Динамо» (Махачкала)
«Рубин» – «Балтика»
«Акрон» – «Краснодар»
«Зенит» – «Крылья Советов»

25-й тур (23-26 апреля)

«Балтика» – «Крылья Советов»
«Оренбург» – «Факел»
«Краснодар» – «Динамо» (Махачкала)
«Ахмат» – «Зенит»
ЦСКА – «Динамо»
«Родина» – «Спартак»
«Рубин» – «Локомотив»
«Акрон» – «Ростов»

26-й тур (30 апреля-3 мая)

«Динамо» – «Акрон»
«Спартак» – «Балтика»
«Крылья Советов» – ЦСКА
«Динамо» (Махачкала) – «Ахмат»
«Ростов» – «Оренбург»
«Локомотив» – «Родина»
«Зенит» – «Краснодар»
«Факел» – «Рубин»

27-й тур (7-10 мая)

«Динамо» – «Ростов»
«Спартак» – «Локомотив»
«Крылья Советов» – «Рубин»
«Динамо» (Махачкала) – «Зенит»
«Балтика» – «Факел»
«Краснодар» – «Оренбург»
ЦСКА – «Акрон»
«Родина» – «Ахмат»

28-й тур (14-17 мая)

«Ростов» – «Динамо» (Махачкала)
«Оренбург» – «Динамо»
«Локомотив» – «Балтика»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Рубин» – ЦСКА
«Акрон» – «Родина»
«Зенит» – «Спартак»
«Факел» – «Крылья Советов»

29-й тур (21-24 мая)

«Динамо» – «Зенит»
«Спартак» – «Крылья Советов»
«Оренбург» – «Ахмат»
«Локомотив» – «Ростов»
ЦСКА – «Динамо» (Махачкала)
«Рубин» – «Родина»
«Акрон» – «Балтика»
«Факел» – «Краснодар»

30-й тур (29 мая)

«Крылья Советов» – «Акрон»
«Динамо» (Махачкала) – «Динамо»
«Ростов» – «Спартак»
«Балтика» – «Оренбург»
«Краснодар» – «Локомотив»
«Ахмат» – ЦСКА
«Родина» – «Факел»
«Зенит» – «Рубин»

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РПЛ
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Слава богу, обошлись без Краснодар-Динамо в последних турах
Зенит в первой части играет 2 матча дома, 2 матча на выезде. Что-то новенькое.
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