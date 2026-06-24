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  4. Месси о будущем: «Рано или поздно мое тело сдаст, но пока я получаю удовольствие. Просить Бога о еще одном ЧМ было бы чересчур»

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Месси о будущем: «Рано или поздно мое тело сдаст, но пока я получаю удовольствие. Просить Бога о еще одном ЧМ было бы чересчур»
Лионель Месси: просить Бога о еще одном ЧМ было бы чересчур.

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопросы о будущем.

– Вам исполняется 39. Как вам удается так долго поддерживать форму?

– На поле я думаю не о своем возрасте, а о удовольствии от игры в футбол, и физически я чувствую себя хорошо. Я полон решимости бороться за победы и выкладываться на полную, несмотря на возраст.

Вероятно, рано или поздно мое тело сдаст, но пока я получаю удовольствие. Я люблю играть, и я стараюсь всегда делать это максимально хорошо.

– Что было бы отличным подарком на день рождения?

– Я не могу просить у Бога большего. Он дал мне все в спорте, и единственное, о чем я могу просить, это здоровье для себя и своей семьи, а также возможность продолжать наслаждаться всеми этими моментами с этой командой, которая так долго приносила людям радость.

– Что насчет еще одного чемпионата мира?

– Честно говоря, просить Бога об этом было бы чересчур. Того, что он мне дал, более чем достаточно. Теперь мне остается только наслаждаться и попробовать еще раз [выиграть] с этой командой, которая всегда готовы соревноваться на самом высоком уровне, – сказал Месси.

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Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
logoИнтер Майами
logoЧемпионат мира по футболу
logoМЛС

Комментарии

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всегда какое-то ощущение лёгкости, когда читаешь вью Лео)
видно, что человек наслаждается тем, что имеет - без натужного геморроидального напряжения, без неестественных криков и поз, без пафосных лозунгов и фраз)
просто здесь и сейчас, в драгоценном моменте своей жизни)
приятно быть его болельщиком)
не надо пыхтеть, кряхтеть, придумывать бесконечные оправдания его косякам, не надо запоминать имена тех, кто пишет наиболее болезненную правду о нём, чтоб потом бегать за ними по веткам и скручивать им рейтинг мошенническими способами)
можно просто расслабиться и кайфовать вместе с ним)
ну и как малюсенький бонус - ещё можно наслаждаться страданиями тех, кому приходится всё это делать ради своего кумира)
На этом ЧМ играет почти как в прайме, с Алжиром кроме 3 голов еще и 2 отбора сделал. Так и на 7 чм может поехать, в качестве джокера уж точно.
ОтветCity 100 points
На этом ЧМ играет почти как в прайме, с Алжиром кроме 3 голов еще и 2 отбора сделал. Так и на 7 чм может поехать, в качестве джокера уж точно.
Седьмой, стало быть)
ОтветВладислав Почукаев
Седьмой, стало быть)
Ошибся, спс
В положении Лео и правда остается просить только здоровья близким. Все остальное, что только можно было вообразить у него есть :)
Значит у Роналду появится очередной шанс выиграть Чемпионат Мира! В 2030 году он явно не закончит карьеру.
Ничего лишнего и всё по делу) Если кто-то сомневался в аргентинце или думал, что Месси на этом чемпионате ничего не сможет, были им же посрамлены в первых двух матчах, так классно он ещё не начинал свое выступление на ЧМ! Хочу пожелать Лео наслаждаться нынешним чемпионатом, продолжать творить историю, дать возможность и дальше наслаждаться его игрой и результатами, ну и конечно прежде всего добиться максимального результата со сборной Аргентины! 2026 🇦🇷🇺🇸
А вот Рон попросит, а скорее и спрашивать не будет
Если тело сдаст, то кто будет на прикупе?
Да уже сдаёт - во втором матче всего лишь дубль.
Ни чего не могу сказать, кроме того что это слов Месси веет какой то теплотой что ли.
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