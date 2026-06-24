Месси о будущем: «Рано или поздно мое тело сдаст, но пока я получаю удовольствие. Просить Бога о еще одном ЧМ было бы чересчур»

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопросы о будущем.
– Вам исполняется 39. Как вам удается так долго поддерживать форму?
– На поле я думаю не о своем возрасте, а о удовольствии от игры в футбол, и физически я чувствую себя хорошо. Я полон решимости бороться за победы и выкладываться на полную, несмотря на возраст.
Вероятно, рано или поздно мое тело сдаст, но пока я получаю удовольствие. Я люблю играть, и я стараюсь всегда делать это максимально хорошо.
– Что было бы отличным подарком на день рождения?
– Я не могу просить у Бога большего. Он дал мне все в спорте, и единственное, о чем я могу просить, это здоровье для себя и своей семьи, а также возможность продолжать наслаждаться всеми этими моментами с этой командой, которая так долго приносила людям радость.
– Что насчет еще одного чемпионата мира?
– Честно говоря, просить Бога об этом было бы чересчур. Того, что он мне дал, более чем достаточно. Теперь мне остается только наслаждаться и попробовать еще раз [выиграть] с этой командой, которая всегда готовы соревноваться на самом высоком уровне, – сказал Месси.
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видно, что человек наслаждается тем, что имеет - без натужного геморроидального напряжения, без неестественных криков и поз, без пафосных лозунгов и фраз)
просто здесь и сейчас, в драгоценном моменте своей жизни)
приятно быть его болельщиком)
не надо пыхтеть, кряхтеть, придумывать бесконечные оправдания его косякам, не надо запоминать имена тех, кто пишет наиболее болезненную правду о нём, чтоб потом бегать за ними по веткам и скручивать им рейтинг мошенническими способами)
можно просто расслабиться и кайфовать вместе с ним)
ну и как малюсенький бонус - ещё можно наслаждаться страданиями тех, кому приходится всё это делать ради своего кумира)