Шаман из Ганы: теперь я сниму проклятие с Кейна.

Шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил, что снял проклятие с форварда сборной Англии Харри Кейна.

Перед матчем Англии и Ганы на ЧМ-2026 шаман заявил , что проклянет Кейна, чтобы помочь сборной своей страны. Игра завершилась со счетом 0:0, в концовке матча Кейн не попал по воротам с линии вратарской

«Я самый могущественный шаман в мире. Теперь я освобожу Харри Кейна, чтобы он мог забить в следующем матче сборной Англии. Пусть он не обижается», – сказал Нана Кваку Бонсам в видео в соцсети.

В заключительном туре группового этапа чемпионата мира сборная Англии сыграет с командой Панамы, а Гана – с Хорватией.