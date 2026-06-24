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  4. Шаман из Ганы, проклявший Кейна перед матчем с Англией на ЧМ: «Теперь я освобожу Харри, чтобы он забил в следующей игре. пусть не обижается»

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Шаман, проклявший Кейна перед матчем Англии и Ганы (0:0) на ЧМ: «Теперь я освобожу Харри, чтобы он забил в следующей игре. Пусть не обижается»
Шаман из Ганы: теперь я сниму проклятие с Кейна.

Шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил, что снял проклятие с форварда сборной Англии Харри Кейна.

Перед матчем Англии и Ганы на ЧМ-2026 шаман заявил, что проклянет Кейна, чтобы помочь сборной своей страны. Игра завершилась со счетом 0:0, в концовке матча Кейн не попал по воротам с линии вратарской

«Я самый могущественный шаман в мире. Теперь я освобожу Харри Кейна, чтобы он мог забить в следующем матче сборной Англии. Пусть он не обижается», – сказал Нана Кваку Бонсам в видео в соцсети.

В заключительном туре группового этапа чемпионата мира сборная Англии сыграет с командой Панамы, а Гана – с Хорватией.

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Star
logoХарри Кейн
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logoСборная Англии по футболу

Комментарии

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Похоже определился первый финалист ЧМ?😁 Кваку не даст соврать)).
Нана Кваку Бонсам, для тебя есть работа
Хайпонул мужик. Теперь может проклинать лидеров ЦН соперников и если они не будут забивать, что с защитой Ганы вполне вероятно, то хайп и подписчиков будет всё больше. Впереди проклятие Будимира. А против физически мощных африканцев прям сильно сомнительно, что лидер Осасуны забьёт.
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