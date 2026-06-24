Шаман, проклявший Кейна перед матчем Англии и Ганы (0:0) на ЧМ: «Теперь я освобожу Харри, чтобы он забил в следующей игре. Пусть не обижается»
Шаман из Ганы: теперь я сниму проклятие с Кейна.
Шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил, что снял проклятие с форварда сборной Англии Харри Кейна.
Перед матчем Англии и Ганы на ЧМ-2026 шаман заявил, что проклянет Кейна, чтобы помочь сборной своей страны. Игра завершилась со счетом 0:0, в концовке матча Кейн не попал по воротам с линии вратарской
«Я самый могущественный шаман в мире. Теперь я освобожу Харри Кейна, чтобы он мог забить в следующем матче сборной Англии. Пусть он не обижается», – сказал Нана Кваку Бонсам в видео в соцсети.
В заключительном туре группового этапа чемпионата мира сборная Англии сыграет с командой Панамы, а Гана – с Хорватией.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Star
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