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  4. Глушенков о критике: «Когда про тебя говорят говно, оно возвращается бумерангом»

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Глушенков о критике: «Когда про тебя говорят говно, оно возвращается бумерангом»
Глушенков о критике: говно возвращается бумерангом.

Полузащитник «Зенита» и сборной России Максим Глушенков рассказал, мотивирует ли его критика.

– Можешь объяснить преображение Александра Соболева?

– Просто заиграл, почувствовав уверенность. Если помнишь, я еще давно говорил, что ему надо чуть-чуть освоиться. Ему нужна была свобода и уверенность. Хотя начинал вторую часть сезона в старте не он. Думаю, Сашу это заводило.

– А не кажется, что ты, Дзюба и Соболев – одной крови? В смысле, что вы питаетесь хейтом, но равнодушны к нему.

– Наверное, так и есть. Но я не подпитываюсь хейтом. Просто, когда про тебя говорят говно, оно возвращается бумерангом, – сказал Глушенков.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoМаксим Глушенков
logoАртем Дзюба
logoАлександр Соболев
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logoСборная России по футболу
брань

Комментарии

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Глушенков о критике: «Когда про тебя говорят говно, оно возвращается бумерангом»
Раньше говорили говно не тонет,теперь оно и летать начало...
ОтветСергей Круг
Глушенков о критике: «Когда про тебя говорят говно, оно возвращается бумерангом» Раньше говорили говно не тонет,теперь оно и летать начало...
Любит народ наш всякое говно...
ОтветСергей Круг
Глушенков о критике: «Когда про тебя говорят говно, оно возвращается бумерангом» Раньше говорили говно не тонет,теперь оно и летать начало...
"Я тебя слепила из того, что было!" (с)
Одной крови с Соболевым...Хуже оскорбления не придумать
ОтветАндрей Дементьев
Одной крови с Соболевым...Хуже оскорбления не придумать
Ахахах поржал
Если судить по IQ, то особой разницы между Дзюбой, Соболевым и Глушенковым вообще нет.
"Бумеранг из говна"- надо записать
Говно, хейт, Дзюба, Соболев, Глушенков.

Плотно набитая информацией новость)
Если он одной крови с Соболевым, то тоже дельфин получается
Базу про хейтерков выдал Максимка: - свое овно малиной пахнет.
"Ваше говно приняло форму бумеранга и летит назад". (с) Виктор Пелевин - "Путешествие в Элевсин".
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