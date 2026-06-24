Жозе Моуринью: «Не отрицаю любовь к «Реалу». Поэтому я и возвращаюсь»
Жозе Моуринью: не отрицаю свою любовь к «Реалу».
Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью объяснил свое возвращение любовью к клубу.
Этим летом Моуринью возглавил «Реал» во второй раз в свей карьере.
«Я не отрицаю свою любовь к «Реалу», и именно поэтому я возвращаюсь. Пришло время сохранять спокойствие, анализировать, общаться, задавать вопросы и отвечать на них, вести свободный и честный диалог», – сказал Моуринью в интервью Vanity Fair.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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