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  4. Жозе Моуринью: «Не отрицаю любовь к «Реалу». Поэтому я и возвращаюсь»

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Жозе Моуринью: «Не отрицаю любовь к «Реалу». Поэтому я и возвращаюсь»
Жозе Моуринью: не отрицаю свою любовь к «Реалу».

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью объяснил свое возвращение любовью к клубу.

Этим летом Моуринью возглавил «Реал» во второй раз в свей карьере.

«Я не отрицаю свою любовь к «Реалу», и именно поэтому я возвращаюсь. Пришло время сохранять спокойствие, анализировать, общаться, задавать вопросы и отвечать на них, вести свободный и честный диалог», – сказал Моуринью в интервью Vanity Fair.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoЖозе Моуринью
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига

Комментарии

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Ожидаем, что перес ему даст картбланш, и моур сможет перетоксичить имеющихся токсиков
Ответdi.mss
Ожидаем, что перес ему даст картбланш, и моур сможет перетоксичить имеющихся токсиков
Посмотрим, что будет. Барса имея скромный бюджет по сравнению с Реалом и состав послабее. Уже два года нагибает сливочных.
ОтветРоман_АИ
Посмотрим, что будет. Барса имея скромный бюджет по сравнению с Реалом и состав послабее. Уже два года нагибает сливочных.
А ты, я смотрю, разбираешься в нагибаниях. Опыт?
Переведу с португальского. Я люблю деньги и по этому возвращаюсь.
Увольнение 2013 году - Конфликт с лидерами раздевалки.
Раскол команды на сторонников и противников тренера.
Провал сезона 2012/13: проигран чемпионат Испании и Кубок Испании.
Третий подряд вылет в полуфинале Лиги чемпионов.
Постоянные скандалы с судьями, СМИ и соперниками.
Руководство клуба решило, что атмосфера вокруг команды стала слишком токсичной.
Да не понял , нифига потому что три смены на заводе за 2 дня отработал , мозг не много не функционирует, а впереди еще на скорую сесть за баранку и вести , извините месье не понимаю ваш высокоинтеллектуальный юмор !
Какомоту там скинхеду отправил сообщение
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