Жозе Моуринью: «Не отрицаю любовь к «Реалу». Поэтому я и возвращаюсь»

Жозе Моуринью: не отрицаю свою любовь к «Реалу».

Главный тренер «Реала » Жозе Моуринью объяснил свое возвращение любовью к клубу.

Этим летом Моуринью возглавил «Реал» во второй раз в свей карьере.

«Я не отрицаю свою любовь к «Реалу», и именно поэтому я возвращаюсь. Пришло время сохранять спокойствие, анализировать, общаться, задавать вопросы и отвечать на них, вести свободный и честный диалог», – сказал Моуринью в интервью Vanity Fair.