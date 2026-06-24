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  4. Руни о дубле Роналду Узбекистану: «Его критиковали, и он отреагировал – этого следовало ожидать. Криштиану хочет быть лучшим, он эгоист, но в то же время командный игрок»

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Руни о дубле Роналду Узбекистану: «Его критиковали, и он отреагировал – этого следовало ожидать. Криштиану хочет быть лучшим, он эгоист, но в то же время командный игрок»
Уэйн Руни: Роналду эгоистичен и хочет быть лучшим, но он командный игрок.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался о дубле Криштиану Роналду в ворота сборной Узбекистана на ЧМ-2026.

Во 2-м туре группового этапа сборная Португалии одержала победу со счетом 5:0. Роналду забил два мяча в 1-м тайме и был признан лучшим игроком встречи.

«На фоне других топ-игроков, забивающих на этом турнире, сделать дубль на чемпионате мира в 41 год – это невероятно. Его критиковали, и вот как он реагирует. Он делал это на протяжении всей карьеры.

Он хочет быть лучшим в своем деле, и он был таким всегда. Когда другие нападающие забивают, он хочет возглавить список бомбардиров. Такая реакция – именно то, чего от него можно ожидать. Он эгоист, потому что хочет быть лучшим, но в то же время он командный игрок.

Если посмотреть на Месси и Роналду, то для их возраста они творят просто невероятные вещи», – сказал Руни.

***

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Узбекистана по футболу
logoУэйн Руни
logoЧемпионат мира по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу

Комментарии

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А как он пожертвовал штрафным ударом ради товарища по команде!
Об этом будут слагать легенды.
ОтветН.Ф.
А как он пожертвовал штрафным ударом ради товарища по команде! Об этом будут слагать легенды.
Легендами не обойтись. Тут минимум орден за благородство и самопожертвование.
ОтветН.Ф.
А как он пожертвовал штрафным ударом ради товарища по команде! Об этом будут слагать легенды.
В 2006 на ЧМ между Руни и Роналду произошёл «интересный эпизод» в матче Англии и Португалии - Руни сфолил, и Роналду, будучи его одноклубником по МЮ, настойчиво намекал арбитру на удаление. В итоге Руни удалили, Англия проиграла.
Так что между ними есть некая недосказанность. Статья, кстати, про ту Англию👇

https://www.sports.ru/football/blogs/3410569.html
Он эгоист, но командный игрок. Это как он тупой, но умный. Руни опять в пабе интервью давал
Ответ6tspey7tb5
Он эгоист, но командный игрок. Это как он тупой, но умный. Руни опять в пабе интервью давал
Либо тебе не знаком термин оксиморон ))
Ответ4qccj9pdpg
Либо тебе не знаком термин оксиморон ))
Тебе этот термин точно не знаком
Самая главная победа Роналду в карьере - его упоминают рядом с Месси. Это дорогого стоит, можно сказать карьера удалась на славу, с помощью маркетинга он сделал невозможное. Суареса например не упоминают рядом с Месси, хотя Луис как игрок намного сильнее Криша: бьет с обеих ног, забивает с центра поля, через себя, головой, реально тащил в разных клубах и лигах, а не его тащили как Рончика.
ОтветЭкспертное мнение
Самая главная победа Роналду в карьере - его упоминают рядом с Месси. Это дорогого стоит, можно сказать карьера удалась на славу, с помощью маркетинга он сделал невозможное. Суареса например не упоминают рядом с Месси, хотя Луис как игрок намного сильнее Криша: бьет с обеих ног, забивает с центра поля, через себя, головой, реально тащил в разных клубах и лигах, а не его тащили как Рончика.
я конечно все понимаю, у тебя подгарает от роналду, но такую чушь писать, самому не смешно?🤣🤣🤣🤣🤣, в чем же суарес превосходит его?
ОтветЭкспертное мнение
Самая главная победа Роналду в карьере - его упоминают рядом с Месси. Это дорогого стоит, можно сказать карьера удалась на славу, с помощью маркетинга он сделал невозможное. Суареса например не упоминают рядом с Месси, хотя Луис как игрок намного сильнее Криша: бьет с обеих ног, забивает с центра поля, через себя, головой, реально тащил в разных клубах и лигах, а не его тащили как Рончика.
Только с помощью маркетинга? 450 голов за меньшее кол-во матчей в Реале - это так, пустяк? Второй ассистент в истории Реала при меньшем кол-ве матчей, чем Бензема. Лучший бомбардир в истории ЛЧ - тоже пустяк? Не он ли тащил Реал в этом самом ЛЧ? (да, не он один, конечно, но и Месси не в одиночку всех соперников обыгрывал)
Ну просто гений, разорвал Узбекистан, никому это не под силу
да вся карьера КриРо, это сильнейшая критика, Месси бы не вынес такое,да и его только в аргентине критиковали, в европе все только зад лизали
Ответstif 95
да вся карьера КриРо, это сильнейшая критика, Месси бы не вынес такое,да и его только в аргентине критиковали, в европе все только зад лизали
Вот это уже реально смешно.
Бедный Роналду, гадкий Месси.
Ответegorov.bsp
Вот это уже реально смешно. Бедный Роналду, гадкий Месси.
и тем не менее не опроверг
А чё негрейровцы минусуют комент про то что Роналду лучший ассистент в истории ЛЧ и второй в истории Реала? Неплохо для эгоистичного игрока да?
ОтветБутербродский
А чё негрейровцы минусуют комент про то что Роналду лучший ассистент в истории ЛЧ и второй в истории Реала? Неплохо для эгоистичного игрока да?
у них смысл жизни-это роналду, под любыми постами, неважно про кого, только и пишут о роналду, клянусь тошнит от них
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