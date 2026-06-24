Руни о дубле Роналду Узбекистану: «Его критиковали, и он отреагировал – этого следовало ожидать. Криштиану хочет быть лучшим, он эгоист, но в то же время командный игрок»

Уэйн Руни: Роналду эгоистичен и хочет быть лучшим, но он командный игрок.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался о дубле Криштиану Роналду в ворота сборной Узбекистана на ЧМ-2026 .

Во 2-м туре группового этапа сборная Португалии одержала победу со счетом 5:0. Роналду забил два мяча в 1-м тайме и был признан лучшим игроком встречи.

«На фоне других топ-игроков, забивающих на этом турнире, сделать дубль на чемпионате мира в 41 год – это невероятно. Его критиковали, и вот как он реагирует. Он делал это на протяжении всей карьеры.

Он хочет быть лучшим в своем деле, и он был таким всегда. Когда другие нападающие забивают, он хочет возглавить список бомбардиров. Такая реакция – именно то, чего от него можно ожидать. Он эгоист, потому что хочет быть лучшим, но в то же время он командный игрок.

Если посмотреть на Месси и Роналду, то для их возраста они творят просто невероятные вещи», – сказал Руни.

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