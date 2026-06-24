Сенников о США: «Другой менталитет – сразу спрашивают, откуда ты и сколько зарабатываешь. Образ жизни другой: лизинги, кредиты, страховки… Россию и наших людей люблю больше»

Сенников о США: больше люблю Россию, там менталитет совсем другой.

Экс-защитник «Локомотива » и сборной России Дмитрий Сенников порассуждал о разнице менталитетов граждан России и США.

– Чем вам в целом так сильно нравятся Соединенные Штаты?

– Да я даже не могу сказать, что там особо и привлекает. Конечно, больше я люблю Россию, наших людей. А в США просто появились друзья, потому иногда туда хочется поехать. При этом всегда еду именно что-то посмотреть: сходить на баскетбол, хоккей, концерт. На ту же Ван Юйцзя три-четыре раза в Америке ходил. Мне интересны достопримечательности какие-то, куда-то съездить.

Мысли остаться жить там у меня даже и не было никогда. А что там делать? Футбольную школу открыть, как Торбинский ? Он как раз живет в Майами. Но я как Довлатов скажу. Когда он только уезжал в Америку, то задавался вопросом: «Ну что я там буду делать без нашего Коли, Васи, Пети?» Он же грустил очень и не хотел уезжать. И я люблю русских людей, не смогу там быть. В США менталитет другой совсем.

– В чем проявляется?

– Сразу спрашивают, откуда ты, сколько зарабатываешь, где живешь, чем занимаешься. Общая масса американцев так делает.

Да, у меня есть там друзья. Уже и русские там появились. Но в основном там у меня друзья армяне. И они похожи на нас, на русских. Всегда друг другу помогут, тебе помогут. Всегда поддержка есть.

– Сами американцы не такие?

– Наверное, есть и такие. Не могу за всех сказать. Но в целом там образ жизни немножко другой. У них всех эти лизинги, кредиты, страховки… От этого всего жизнь достаточно сложная. Ну и если у тебя нет медицинской страховки, никто тебе не окажет услугу, когда тебе плохо. Это тебе не Россия – скорую вызвал, и тебя спасли.

– При этом есть часть людей, которая часто говорит, что якобы Америка очень похожа на Россию.

– Скорее, наверное, они не похожи. В очередной раз скажу, что люди разные, там совсем по-другому все. Там говорят, мол, Америка – страна возможностей. Когда есть какие-то статусы, документы, то можешь и бизнес открыть какой-то, деньги в кредит дадут… Возможно, если ты человек бизнеса, то да. Может быть. Еще могу сказать, что спортсменов уважают там сильно. Допустим, Руслан Нигматуллин грин-карту быстро получил. То есть заслуженных людей ценят. Так принято у них.

Внутри страны точно нет какого-то плохого отношения к нам. Если человек приносит пользу, если он звезда, как Овечкин, к нему всегда будут в США положительно относиться, – сказал Сенников.