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  4. Сенников о США: «Другой менталитет – сразу спрашивают, откуда ты и сколько зарабатываешь. Образ жизни другой: лизинги, кредиты, страховки… Россию и наших людей люблю больше»

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Сенников о США: «Другой менталитет – сразу спрашивают, откуда ты и сколько зарабатываешь. Образ жизни другой: лизинги, кредиты, страховки… Россию и наших людей люблю больше»
Сенников о США: больше люблю Россию, там менталитет совсем другой.

Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников порассуждал о разнице менталитетов граждан России и США.

– Чем вам в целом так сильно нравятся Соединенные Штаты?

– Да я даже не могу сказать, что там особо и привлекает. Конечно, больше я люблю Россию, наших людей. А в США просто появились друзья, потому иногда туда хочется поехать. При этом всегда еду именно что-то посмотреть: сходить на баскетбол, хоккей, концерт. На ту же Ван Юйцзя три-четыре раза в Америке ходил. Мне интересны достопримечательности какие-то, куда-то съездить.

Мысли остаться жить там у меня даже и не было никогда. А что там делать? Футбольную школу открыть, как Торбинский? Он как раз живет в Майами. Но я как Довлатов скажу. Когда он только уезжал в Америку, то задавался вопросом: «Ну что я там буду делать без нашего Коли, Васи, Пети?» Он же грустил очень и не хотел уезжать. И я люблю русских людей, не смогу там быть. В США менталитет другой совсем.

– В чем проявляется?

– Сразу спрашивают, откуда ты, сколько зарабатываешь, где живешь, чем занимаешься. Общая масса американцев так делает.

Да, у меня есть там друзья. Уже и русские там появились. Но в основном там у меня друзья армяне. И они похожи на нас, на русских. Всегда друг другу помогут, тебе помогут. Всегда поддержка есть.

– Сами американцы не такие?

– Наверное, есть и такие. Не могу за всех сказать. Но в целом там образ жизни немножко другой. У них всех эти лизинги, кредиты, страховки… От этого всего жизнь достаточно сложная. Ну и если у тебя нет медицинской страховки, никто тебе не окажет услугу, когда тебе плохо. Это тебе не Россия – скорую вызвал, и тебя спасли.

– При этом есть часть людей, которая часто говорит, что якобы Америка очень похожа на Россию.

– Скорее, наверное, они не похожи. В очередной раз скажу, что люди разные, там совсем по-другому все. Там говорят, мол, Америка – страна возможностей. Когда есть какие-то статусы, документы, то можешь и бизнес открыть какой-то, деньги в кредит дадут… Возможно, если ты человек бизнеса, то да. Может быть. Еще могу сказать, что спортсменов уважают там сильно. Допустим, Руслан Нигматуллин грин-карту быстро получил. То есть заслуженных людей ценят. Так принято у них.

Внутри страны точно нет какого-то плохого отношения к нам. Если человек приносит пользу, если он звезда, как Овечкин, к нему всегда будут в США положительно относиться, – сказал Сенников.

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БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Сенников
logoРуслан Нигматуллин
logoАлександр Овечкин
logoДмитрий Торбинский
logoЛокомотив
logoСборная России по футболу
logoМатч ТВ

Комментарии

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3 раза был в США ни одного вопроса личного, тем более про бабки )
ОтветT622222
3 раза был в США ни одного вопроса личного, тем более про бабки )
Блин, ну значит погружение было неполным. Давай наверстаем!
Откуда ты?
Сколько зарабатываешь?
Где живёшь?
Чем занимаешься?
ОтветT622222
3 раза был в США ни одного вопроса личного, тем более про бабки )
Точно. Всегда считалось, что в США вопрос про заработки считался неприличным.
Да к нам это тоже приходит. В дружеских компаниях сейчас только и обсуждается, кто где работает и сколько выхватывает.
ОтветIvan_1117259125
Да к нам это тоже приходит. В дружеских компаниях сейчас только и обсуждается, кто где работает и сколько выхватывает.
И в этом нет ничего плохого) конечно если работа не связана с криминалом
"Кредиты, лизинг, страховки" - будто у нас не так, только %ставки выше.
"Откуда ты, сколько зарабатываешь, где живёшь " - по-моему нормальные вопросы от местных при общении с приезжим, неважно туристом или мигрантом, естественно интересоваться тем как живут другие люди. Да и когда с друзьями встречаешься, то же самое обсуждается: кто чем живёт
Ну так логично, что спросят откуда ты, если разговариваешь с сильным акцентом и не выглядишь местным - в Москве приезжих бразильцев тоже будут спрашивать, откуда они.
А насчет сколько зарабатываешь - такого нету. За много лет жизни здесь ни один человек этот вопрос не задал, ни малознакомые, ни более близкие друзья.
Каждому своё
Наш русский народ всё-таки более духовный, чем народ американский, это аксиома. Американская мечта - заработать миллион, а наши ценности опираются на единение с миром, гармонию в общественном пространстве, продвижение постулатов коллективизма и отсутствие эгоистических мотивов на протяжении жизнедеятельности всего человеческого массива в условиях современной парадигмы. Такого в США нет и невозможно по умолчанию. Уж слишком силён в штатах культ денег.
Хорошо в России, нет ни лизингов, ни кредитов, ни страховок, все бесплатно и цены супер
Интересно, сколько раз Сенникова спасала скорая, что для него это аргумент. Ну и странно причислять тот факт, что страховые выплаты лежат на человеке, а не компании в части зарплаты, как какое-то отличие. Я конечно не знаю точную разбивку по целям в РФ, но 30% от зарплаты на пенсии и страховку, которые платят компании в России, в США дают 18 тысяч долларов в год от медианы. Вполне можно и страховку платить, и на пенсию откладывать)
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