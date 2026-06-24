Сенников о Москве: «Уровень жизни высокий – безопасность, качество, удобство. Даже преступлений меньше стало – все понимают, что это заметят»

Сенников о Москве: тут и безопасность, и качество, и удобство.

Бывший защитник «Локомотива » и сборной России Дмитрий Сенников сделал выбор между Москвой и Санкт-Петербургом.

Сенников родился в Санкт‑Петербурге и является воспитанником «Зенита ».

– Если делать выбор сейчас, то Москва или Санкт‑Петербург?

– Наверное, сейчас уже Москва. Я здесь все‑таки уже 25 лет живу. Люблю Петербург, да. Но в Москве состоялся как игрок. Тут и сын родился уже. В Петербург я часто езжу. Но с годами стал московским жителем в чем‑то. В Петербург с удовольствием приезжаю в любое время года – в Мариинский театр, мосты посмотреть, на кораблике покататься, на дачу съездить, с друзьями встретиться. Я сказал бы, что всю жизнь живу на два города. Так что у меня даже они все‑таки делят важное место. Бывает, если работы нет, то взял и на два‑три месяца уехал в Петербург пожить.

– Последние годы можно часто услышать, что Москва – лучший город мира и превосходит многие мировые столицы. Разделяете мнение?

– Уровень жизни и правда высокий. Многое делается. Тут и безопасность, и качество, и удобство. Общественный транспорт, наверное, один из лучших вообще в мире. Мне кажется, даже преступлений меньше стало в Москве, потому что люди все понимают, что это заметят. Камеры везде, и это здорово. Если ты гражданин, который соблюдает закон, для тебя такая жизнь вообще идеальна, – сказал Сенников.