Марокко победило Гаити – 4:2! У Хакими и Раими по 1+1, Сайбари, Изидор, Яссин забили, у Буну автогол

Марокко обыграло Гаити на чемпионате мира.

Сборная Марокко одержала победу над Гаити (4:2) в 3-м туре ЧМ-2026.

Матч проходил в Атланте на «Мерседес-Бенц Стэдиум».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 10-й минуте счет открыл форвард гаитян Ленни Жозеф – он пробил пяткой из пределов вратарской. Позже было решено, что автогол забил вратарь Яссин Буну . На 39-й защитник Ашраф Хакими сравнял счет.

На 43-й нападающий Вильзон Изидор снова вывел Гаити вперед. В добавленное к первому тайму время отличился Исмаэль Сайбари – с паса Хакими.

На 78-й форвард Суфьян Раими вывел марокканцев вперед. На 89-й Раими ассистировал Гессиму Яссину .

Марокко набрало 7 очков и заняло второе место в группе, у Гаити – 0 баллов и 4-е место.

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