Матч окончен
Марокко победило Гаити – 4:2! У Хакими и Раими по 1+1, Сайбари, Изидор, Яссин забили, у Буну автогол
Марокко обыграло Гаити на чемпионате мира.
Сборная Марокко одержала победу над Гаити (4:2) в 3-м туре ЧМ-2026.
Матч проходил в Атланте на «Мерседес-Бенц Стэдиум».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 10-й минуте счет открыл форвард гаитян Ленни Жозеф – он пробил пяткой из пределов вратарской. Позже было решено, что автогол забил вратарь Яссин Буну. На 39-й защитник Ашраф Хакими сравнял счет.
На 43-й нападающий Вильзон Изидор снова вывел Гаити вперед. В добавленное к первому тайму время отличился Исмаэль Сайбари – с паса Хакими.
На 78-й форвард Суфьян Раими вывел марокканцев вперед. На 89-й Раими ассистировал Гессиму Яссину.
Марокко набрало 7 очков и заняло второе место в группе, у Гаити – 0 баллов и 4-е место.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура16864 голоса
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии