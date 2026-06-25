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  4. Марокко победило Гаити – 4:2! У Хакими и Раими по 1+1, Сайбари, Изидор, Яссин забили, у Буну автогол

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Марокко победило Гаити – 4:2! У Хакими и Раими по 1+1, Сайбари, Изидор, Яссин забили, у Буну автогол
Марокко обыграло Гаити на чемпионате мира.

Сборная Марокко одержала победу над Гаити (4:2) в 3-м туре ЧМ-2026.

Матч проходил в Атланте на «Мерседес-Бенц Стэдиум».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 10-й минуте счет открыл форвард гаитян Ленни Жозеф – он пробил пяткой из пределов вратарской. Позже было решено, что автогол забил вратарь Яссин Буну. На 39-й защитник Ашраф Хакими сравнял счет.

На 43-й нападающий Вильзон Изидор снова вывел Гаити вперед. В добавленное к первому тайму время отличился Исмаэль Сайбари – с паса Хакими.

На 78-й форвард Суфьян Раими вывел марокканцев вперед. На 89-й Раими ассистировал Гессиму Яссину.

Марокко набрало 7 очков и заняло второе место в группе, у Гаити – 0 баллов и 4-е место.

Чемпионат мира. 3 тур
24 июня 22:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
Логотип домашней команды
Марокко
Завершен
4 - 2
3.28xG1.2
Логотип гостевой команды
Гаити
Матч окончен
90’
+3’
Казимир
  Яссин
89’
83’
Жозеф   Пьерро
Эль-Энауи   Эль-Мурабет
83’
Салах-Эддин   Мазрауи
83’
80’
Жан-Жак   Симон
80’
Дюверн   Аркю
80’
Назон
79’
Пласид
  Раими
78’
Эль-Кааби   Яссин
70’
Браим Диас   Унаи
70’
Сайбари   Раими
70’
67’
Изидор   Дидсон
67’
Провиденс   Назон
2тайм
Перерыв
  Сайбари
45’
+1’
43’
  Изидор
  Хакими
39’
10’
  Буну
Марокко
Буну, Салах-Эддин, Риад, Аляль, Хакими, Амрабат, Эль-Энауи, Эль-Ханнус, Сайбари, Браим Диас, Эль-Кааби
Запасные: Сайбари, Таньяути, Диоп, Браим Диас, Амаимуни-Эшгуяб, Салах-Эддин, Эль-Кааби, Мохамеди, Саадан, Эль-Уахди, Беламмари, Буадди, Тальби, Сбаи, Эль-Энауи
1тайм
Гаити:
Пласид, Эксперьенс, Делькруа, Аде, Дюверн, Изидор, Провиденс, Белльгард, Жан-Жак, Казимир, Жозеф
Запасные: Сент, Провиденс, Пьер, Лакруа, Фортюне, Дюверн, Изидор, Жозеф, Дюверже, Метусала, Пьер, Этьен, Жан-Жак, Термонси, Поген
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БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Гаити по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
онлайны
logoЛенни Жозеф
logoЯссин Буну
logoАшраф Хакими
logoВильзон Изидор
logoИсмаэль Сайбари
logoСуфьян Раими
logoГессим Яссин

Комментарии

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Ахах, там Чердак на матче Бразилии всерьез рассуждает о том, что Гаити не сможет сделать разницу мячей, чтобы обойти Шотландию при равенстве очков. При том, что при равенстве сначала смотрят на личные встречи, а Шотландия выиграла у Гаити.
Ответ_FoX-
Ахах, там Чердак на матче Бразилии всерьез рассуждает о том, что Гаити не сможет сделать разницу мячей, чтобы обойти Шотландию при равенстве очков. При том, что при равенстве сначала смотрят на личные встречи, а Шотландия выиграла у Гаити.
зарплату на прикол тв отрабатывает
Ответ_FoX-
Ахах, там Чердак на матче Бразилии всерьез рассуждает о том, что Гаити не сможет сделать разницу мячей, чтобы обойти Шотландию при равенстве очков. При том, что при равенстве сначала смотрят на личные встречи, а Шотландия выиграла у Гаити.
Он, наверное, думает, что и у Турции есть ещё шансы)
Гаити в соответствии с заветами предков поставило толстого на ворота, но он пока хорош :)
Эта игра интереснее Бразилии😃
Пирожкова ставят на матчи Гаити, потому что произносить Экспирьянс и Проведанс нужно исключительно с прононсом :))
За сенсацию. За гаитян
Ууулетаю на Гаити
Да уж, кто бы знал что эти косогоние столько назабивают в первом тайме, разбогател бы😁
Больше всего голу Изидора рад Геннадий Сергеевич Орлов
Че происходит???
ОтветЕбздрогыч
Че происходит???
Что происходит. Буки включились))
ОтветЕбздрогыч
Че происходит???
Марокко играется
А чё там Изидор положил вообще?
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