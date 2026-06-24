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Сборной Ирана разрешили въехать в США за 2 дня до матча с Египтом. После игры команде вновь придется покинуть страну
Сборной Ирана разрешили въехать в США за 2 дня до матча с Египтом.

США ослабили ограничения для иранской сборной на чемпионате мира, разрешив ей въезд в страну за два дня до матча против Египта.

Команды 27 июня сыграют в 3-м туре ЧМ-2026 на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле.

Ранее главный тренер иранской команды Амир Галенои высказывал недовольство тем, что его команде не разрешили заранее въезжать в США перед матчами. Теперь ожидается, что Иран прибудет в Америку в среду, а сразу после матча вернется на свою базу в Мексике.

«Для участия в третьем матче Ирана в Сиэтле команде было разрешено въехать в США за два дня до игры.

Команда Ирана по-прежнему должна будет покинуть страну в день окончания матча. Общие меры безопасности и протокол остаются прежними.

Мы по-прежнему стремимся обеспечить максимально безопасный турнир для игроков, персонала и болельщиков», – сообщил представитель Министерства внутренней безопасности США.

«Это было запланировано с нашей стороны. Мы собирались посмотреть, как пройдут первые два перемещения, и если они пройдут гладко, добавить дополнительный день с учетом более длительного времени в пути», – заявил глава рабочей группы Белого дома и оргкомитета ЧМ-2026 Эндрю Джулиани.

Федерация футбола Ирана подтвердила, что были приняты меры для их прибытия в среду.

Правила ФИФА разрешают командам выезжать за два дня до матча только в «исключительных случаях». Иран попросил дополнительное время на акклиматизацию в Сиэтле, поскольку им предстоит длительная поездка из Тихуаны. В четверг они должны тренироваться в Вашингтоне.

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БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
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Комментарии

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Комментарий удален пользователем
Ответrigobersong
Комментарий удален пользователем
У нас фан-уйди ввели, не только ваши идолы из всех щелей орали, а результата ноль, а ненавистные америкосы исправляют ситуацию.
Какие молодцы смягчают свои решения, которые представляют неудобства, а у нас заделали фан-уйди, большинство страдает от этого, протестуют, а им наплевать.
Инфаетино не зря говорил, что это мамый лучший турнир в истории 👏
ОтветСергей Галынский
Инфаетино не зря говорил, что это мамый лучший турнир в истории 👏
Так и есть, он лучший по всем показателям.
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