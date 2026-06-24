Агуэро об Альваресе: «Атлетико» лучше продать его – нельзя оставлять игрока с плохим отношением к делу. Он универсальный футболист и идеально вписался бы в «Барсу»

Экс-нападающий «Атлетико» и «Барселоны» Серхио Агуэро считает, что мадридскому клубу стоит отпустить Хулиана Альвареса.
Ранее нападающий сборной Аргентины в интервью после матча с Австрией на ЧМ-2026 (2:0) заявил, что хочет уйти из «Атлетико»: «Так будет лучше для всех – я уже обсудил это с людьми в клубе. Хочу осуществить мечту».
Сообщалось, что «Барселона» может предложить около 130 миллионов евро за форварда.
«Если бы я был владельцем клуба и игрок был бы недоволен городом или чем-то еще, если бы он чувствовал себя плохо из-за партнеров по команде, тренера или руководства… Если бы ему было некомфортно, лучшим решением было бы найти выход и продать его. Невозможно оставлять игрока с плохим отношением к делу на весь сезон.
Когда игрок недоволен, каждый клуб занимает какую-то позицию, и в итоге игрок в проигрыше. Он подошел бы многим клубам, но в «Барселону» он бы идеально вписался благодаря своему стилю игры.
Он фантастический игрок, футболист, который может играть на любой позиции и обладает универсальностью в атаке. Хорошо иметь таких игроков. Он атакующий игрок, вингер, нападающий, атакующий полузащитник… Если у вас есть универсальный игрок, вы можете использовать его, когда другие получают травмы», – сказал экс-футболист сборной Аргентины.
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Конечно они взбесятся, когда по новостям узнают о том что трансфер вот-вот состоится, причем по цене, которую они не видят адекватной.
ответ можно заранее предсказать почти дословно
Типично для Агров