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  4. Агуэро об Альваресе: «Атлетико» лучше продать его – нельзя оставлять игрока с плохим отношением к делу. Он универсальный футболист и идеально вписался бы в «Барсу»

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Агуэро об Альваресе: «Атлетико» лучше продать его – нельзя оставлять игрока с плохим отношением к делу. Он универсальный футболист и идеально вписался бы в «Барсу»
Агуэро об Альваресе: «Атлетико» лучше продать его, идеально впишется в «Барсу».

Экс-нападающий «Атлетико» и «Барселоны» Серхио Агуэро считает, что мадридскому клубу стоит отпустить Хулиана Альвареса.

Ранее нападающий сборной Аргентины в интервью после матча с Австрией на ЧМ-2026 (2:0) заявил, что хочет уйти из «Атлетико»: «Так будет лучше для всех – я уже обсудил это с людьми в клубе. Хочу осуществить мечту». 

Сообщалось, что «Барселона» может предложить около 130 миллионов евро за форварда.

«Если бы я был владельцем клуба и игрок был бы недоволен городом или чем-то еще, если бы он чувствовал себя плохо из-за партнеров по команде, тренера или руководства… Если бы ему было некомфортно, лучшим решением было бы найти выход и продать его. Невозможно оставлять игрока с плохим отношением к делу на весь сезон.

Когда игрок недоволен, каждый клуб занимает какую-то позицию, и в итоге игрок в проигрыше. Он подошел бы многим клубам, но в «Барселону» он бы идеально вписался благодаря своему стилю игры.

Он фантастический игрок, футболист, который может играть на любой позиции и обладает универсальностью в атаке. Хорошо иметь таких игроков. Он атакующий игрок, вингер, нападающий, атакующий полузащитник… Если у вас есть универсальный игрок, вы можете использовать его, когда другие получают травмы», – сказал экс-футболист сборной Аргентины.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
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Комментарии

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Начался прогрев перехода через общественое мнение. Через месяц Атлетико будет выглядеть рабовладельцем, который заковал несчастного Хулиана в кандалы и не дает поиграть с ребятами из Барселоны в красивый футбол.
ОтветBeaver
Начался прогрев перехода через общественое мнение. Через месяц Атлетико будет выглядеть рабовладельцем, который заковал несчастного Хулиана в кандалы и не дает поиграть с ребятами из Барселоны в красивый футбол.
Так это почерк Лапортыча. Но, думаю, не прокатит. Матрасы не пальцем деланы.
ОтветBeaver
Начался прогрев перехода через общественое мнение. Через месяц Атлетико будет выглядеть рабовладельцем, который заковал несчастного Хулиана в кандалы и не дает поиграть с ребятами из Барселоны в красивый футбол.
Комментарий скрыт
Так фанат Барселоны другого и не скажет. Цена была назначена 150 млн. Заплатила Барселона бы сразу эту сумму, то уже Альварес был бы счастлив на пару годиков, пока ещё куда то не захочет.
ОтветМикель Артета 65%
Так фанат Барселоны другого и не скажет. Цена была назначена 150 млн. Заплатила Барселона бы сразу эту сумму, то уже Альварес был бы счастлив на пару годиков, пока ещё куда то не захочет.
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ОтветBurBon
Комментарий скрыт
Ну не платите. В чём проблема? Или если Атлетико хочет сбить цену это клянчить скидку, а у Барселоны это умный ход? Не будь лицемером и называй всё своими словами. Барса клянчит скидку. Или твоё сектанство не позволит тебе такое написать?
ну так в че им проблема, пусть Барселона платит 150 млн и скатертью дорога. Или его надо за полцены отпустить, просто потому что ему в Барселону захотелось?
Ответkorysh
ну так в че им проблема, пусть Барселона платит 150 млн и скатертью дорога. Или его надо за полцены отпустить, просто потому что ему в Барселону захотелось?
У Барселона даже полтоса нет сразу выплатить. Там нужно 15 рычагов и 9 рассрочек и первые пару лет матрас должен платить Альваресу зарплату)) Все ради мечты и ради красоты футбола) Не должен такой игрок загивать в системе Симеоныча)
Ответkorysh
ну так в че им проблема, пусть Барселона платит 150 млн и скатертью дорога. Или его надо за полцены отпустить, просто потому что ему в Барселону захотелось?
А что за беллингема то 150 не дали , а полезли торговаться?

https://www.sports.ru/football/1112926018-borussiya-xochet-150-mln-evro-za-bellingema-on-interesen-realu-man-sit.html
А зачем Барселоне покупать игрока с плохим отношением к делу?
Ну так а в чем проблема сначала официально связаться с клубом, заявить об интересе и начать какие-никакие переговоры, вместо того, чтобы против установленных правил в обход клуба согласовывать переход с игроком и потом через СМИ всем вкручивать что злой Атлетико не хочет, видите ли, так вести дела?
Конечно они взбесятся, когда по новостям узнают о том что трансфер вот-вот состоится, причем по цене, которую они не видят адекватной.
ОтветКубок Гампера
Ну так а в чем проблема сначала официально связаться с клубом, заявить об интересе и начать какие-никакие переговоры, вместо того, чтобы против установленных правил в обход клуба согласовывать переход с игроком и потом через СМИ всем вкручивать что злой Атлетико не хочет, видите ли, так вести дела? Конечно они взбесятся, когда по новостям узнают о том что трансфер вот-вот состоится, причем по цене, которую они не видят адекватной.
Откуда такая уверенность что они не связывались с клубом и не посылали официальные запросы? Просто также уведомляли о запросах игрока. Возможно сам агент свел игрока с клубом, потому что игроку не нравится роль в команде (тем более слухи об этом были еще зимой).
ОтветDivanGeneral
Откуда такая уверенность что они не связывались с клубом и не посылали официальные запросы? Просто также уведомляли о запросах игрока. Возможно сам агент свел игрока с клубом, потому что игроку не нравится роль в команде (тем более слухи об этом были еще зимой).
Уверенность из-за того, что барса уже много раз так делала в прошлом
узнавать мнение Агуэро про аргентинцев и Барселону - все равно, что спрашивать Авейру про Криштиану, или Мостового про Абаскаля.
ответ можно заранее предсказать почти дословно
ОтветEgobrain
узнавать мнение Агуэро про аргентинцев и Барселону - все равно, что спрашивать Авейру про Криштиану, или Мостового про Абаскаля. ответ можно заранее предсказать почти дословно
Почему? Агуэро играл за Атлетико очень долго и его в свое время отпустили в МС, поэтому он точно знает о чем говорит
Барселона традиционно начала свою грязную предтрансферную игру. Ничего нового.
Агуеро никогда не упустит шанс показать свою мерзость
Типично для Агров
Уахах Фаны Барсы такие смешные. Атлетико хочет скидку, то они клянчут скидку. Барселона делает тоже самое, то это гениальная стратегия. И когда им говоришь об этом, они плачут и в кусты.
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