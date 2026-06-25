Бразилия разнесла Шотландию – 3:0! Винисиус сделал дубль, Кунья забил, у Гимараэса 2 ассиста, Неймар вышел на замену

Бразилия крупно обыграла Шотландию в 3-м туре ЧМ-2026.

Сборная Бразилии разгромила команду Шотландии (3:0) в 3-м туре ЧМ-2026.

Матч проходил в Майами на «Хард Рок Стэдиум».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 7-й минуте счет открыл вингер бразильцев Винисиус Жуниор – он отличился после того, как Райан Роша накрыл защитника Скотта Маккенну . На 22-й футболист «Реала» снова забил, обокрав защитника Джека Хендри , но судья после изучения повтора увидел фол со стороны бразильца и отменил взятие ворот.

В добавленное первому тайму время Виниси ус все же сделал дубль – головой замкнул навес Бруно Гимараэса . На 60-й до разгромного счет довел форвард Матеус Кунья – он воспользовался пасом Гимараэса. На 76-й на поле вышел Неймар, не игравший за сборную с 2023 года.

Бразилия набрала 7 очков и выиграла группу. У Шотландии – 3 балла и 3-е место.

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