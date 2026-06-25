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  4. Бразилия разнесла Шотландию – 3:0! Винисиус сделал дубль, Кунья забил, у Гимараэса 2 ассиста, Неймар вышел на замену

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Бразилия разнесла Шотландию – 3:0! Винисиус сделал дубль, Кунья забил, у Гимараэса 2 ассиста, Неймар вышел на замену
Бразилия крупно обыграла Шотландию в 3-м туре ЧМ-2026.

Сборная Бразилии разгромила команду Шотландии (3:0) в 3-м туре ЧМ-2026.

Матч проходил в Майами на «Хард Рок Стэдиум».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 7-й минуте счет открыл вингер бразильцев Винисиус Жуниор – он отличился после того, как Райан Роша накрыл защитника Скотта Маккенну. На 22-й футболист «Реала» снова забил, обокрав защитника Джека Хендри, но судья после изучения повтора увидел фол со стороны бразильца и отменил взятие ворот.

В добавленное первому тайму время Виниси ус все же сделал дубль – головой замкнул навес Бруно Гимараэса. На 60-й до разгромного счет довел форвард Матеус Кунья – он воспользовался пасом Гимараэса. На 76-й на поле вышел Неймар, не игравший за сборную с 2023 года.

Бразилия набрала 7 очков и выиграла группу. У Шотландии – 3 балла и 3-е место.

Чемпионат мира. 3 тур
24 июня 22:00, Хард Рок Стэдиум
Логотип домашней команды
Шотландия
Завершен
0 - 3
1.27xG4.51
Логотип гостевой команды
Бразилия
Матч окончен
Шенкленд   Адамс
90’
+1’
Макгинн   Кертис
90’
+1’
Кристи
89’
82’
Фабиньо
Доук   Кристи
82’
82’
Дуглас Сантос   Алекс Сандро
82’
Роша   Эндрик
Паттерсон   Ралстон
82’
76’
Матеус Кунья   Неймар
66’
Лукас Пакета   Мартинелли
65’
Каземиро   Фабиньо
62’
Данило
60’
  Матеус Кунья
Робертсон   Тирни
46’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
  Винисиус Жуниор
7’
  Винисиус Жуниор
Шотландия
Ганн, Робертсон, Маккенна, Хендри, Паттерсон, Маклин, Фергюсон, Макгинн, Мактоминей, Доук, Шенкленд
Запасные: Херст, Робертсон, Паттерсон, Доук, Дайкс, Шенкленд, Гордон, Хики, Хайем, Суттар, Флетчер, Стюарт, Макгинн, Келли, Хэнли
1тайм
Бразилия:
Алиссон, Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Данило, Лукас Пакета, Каземиро, Бруно Гимараэс, Винисиус Жуниор, Матеус Кунья, Роша
Запасные: Каземиро, Матеус Кунья, Роша, Эдерсон, Лео Перейра, Рожер, Луис Энрике, Игор Тиаго, Дуглас Сантос, Лукас Пакета, Уэвертон, Бремер, Данило, Эдерсон
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НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Бразилии по футболу
онлайны
logoСборная Шотландии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoРайан Роша
logoВинисиус Жуниор
logoСкотт Маккенна
logoДжек Хендри
logoБруно Гимараэс
logoМатеус Кунья

Комментарии

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Чердак учи матчасть, шотландцы за счет личных встреч в любом случае выше Гаити окажутся
ОтветАндрей Андреев
Чердак учи матчасть, шотландцы за счет личных встреч в любом случае выше Гаити окажутся
матчасть для слабаков)))
ОтветАндрей Андреев
Чердак учи матчасть, шотландцы за счет личных встреч в любом случае выше Гаити окажутся
Мда. Вести репортаж и не знать расклад выхода команд))
А этот чердак комментатор на знает что разница не имеет значения а имеет личные встречи и Гаити не смогут никогда обогнать шотландию? Вот уж непрофессионал
ОтветДнепрЧемпион1983
А этот чердак комментатор на знает что разница не имеет значения а имеет личные встречи и Гаити не смогут никогда обогнать шотландию? Вот уж непрофессионал
я сам начал сомневаться правилам после его слов)
ОтветДнепрЧемпион1983
А этот чердак комментатор на знает что разница не имеет значения а имеет личные встречи и Гаити не смогут никогда обогнать шотландию? Вот уж непрофессионал
Чердаку дуойка.. 🤣
«Наверное видят, они же не глухие» (с) Георгий Черданцев
ОтветSocial Warrior
«Наверное видят, они же не глухие» (с) Георгий Черданцев
я что-то пропустил, на какой минуте было?
Чистейший гол отменили
ОтветD A_1116789539
Чистейший гол отменили
Чем он чистейший? Явное нарушение правил
ОтветDimsha
Чем он чистейший? Явное нарушение правил
Вини не бил его ногой, тот пошел на контакт первый в ногу
Ну и чушь! На близком повторе видно,что игрок Шотландии бьёт Винисиуса по ноге.
ОтветФут.Боль
Ну и чушь! На близком повторе видно,что игрок Шотландии бьёт Винисиуса по ноге.
фифа нельзя позволять приближаться к Месси
Мне вот интересно, а как Чердак к матчам готовится, если перед 3 туром даже не знает раскладов в группе и Гаити у него до сих пор за плей офф борятся, хотя вылетели уже после 2 тура и писалось об этом везде?
Ну неужели после 2 недель турнира можно не знать регламент?
И неужели на матч тв не нашлось ни одного человека, который ему бы подсказал, из режиссёров трансляции, коллег, не знаю кого еще
Ну позорище просто
ОтветАндрей Анисимов
Мне вот интересно, а как Чердак к матчам готовится, если перед 3 туром даже не знает раскладов в группе и Гаити у него до сих пор за плей офф борятся, хотя вылетели уже после 2 тура и писалось об этом везде? Ну неужели после 2 недель турнира можно не знать регламент? И неужели на матч тв не нашлось ни одного человека, который ему бы подсказал, из режиссёров трансляции, коллег, не знаю кого еще Ну позорище просто
Так Чердак неприкасаем. Плохо смотреть в его сторону и не соглашаться с его мнением для сотрудников матчтв запрещено
Ответnoyneim
Так Чердак неприкасаем. Плохо смотреть в его сторону и не соглашаться с его мнением для сотрудников матчтв запрещено
Я, конечно, может и ошибаюсь, но конкретно в данном случае человек, который ему подскажет, прикроет его пятую точку и тот ещё спасибо сказать должен)
Так сам защ зацепился ногой, лол. Судейство на этом чемпе просто дно.
ОтветVictorVallecano
Так сам защ зацепился ногой, лол. Судейство на этом чемпе просто дно.
вар в принципе говно полное, всегда и везде показывают судье 10 раз лишь один мутный повтор
Скажите тупому чердаку, который не готовится к матчам, что личные встречи идут сначала, а потом разница голов. П----ц тупое уе----е!
Шла 45-ая минута, Черданцев продолжает разгонять про разницу мячей у Гаити...
ОтветНикита Романов
Шла 45-ая минута, Черданцев продолжает разгонять про разницу мячей у Гаити...
Которой уже нет ))
Такие голы отменять, это позор! Даже формального повода не было, придумал судья!
ОтветLeMax_rus
Такие голы отменять, это позор! Даже формального повода не было, придумал судья!
Вообще на первых повторах казалось, что действительно Вини ногу подбил. Почему судье не вывели крупный план, где четко все видно - загадка. Это косяк судей именно на ВАР
ОтветLeMax_rus
Такие голы отменять, это позор! Даже формального повода не было, придумал судья!
та ладно я как болельщик сборной бразилии после повтора понял что отменят, хоть и легонько зацепил но и в мяч не сыграл,так что формально всё по правилам
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