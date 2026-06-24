Кин об Альваресе: «Атлетико» подписал его в основу, дал шанс, а он говорит, что мечтает о «Барсе». Нужно уважать клуб, который вам платит. Решать, что лучше для всех – не честность, а эгоизм»

Кин об Альваресе: надо уважать «Атлетико», он ведет себя как эгоист.

Экс-полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин ответил на вопрос о заявлении Хулиана Альвареса .

Ранее нападающий сборной Аргентины в интервью после матча с Австрией на ЧМ-2026 (2:0) заявил , что хочет уйти из «Атлетико»: «Так будет лучше для всех – я уже обсудил это с людьми в клубе. Хочу осуществить мечту».

«Сейчас он в «Атлетико». Его стандарты, его менталитет, его боевой дух – вот что заслуживает уважения. Если он хочет стать большим игроком, ему следует сосредоточиться на выступлениях за «Атлетико» и доказать там свою состоятельность, а не на том, чтобы трубить о своей мечте и требовать трансфера. В противном случае он станет просто еще одним игроком, который слишком много говорил о клубе своей мечты и забыл о том, который его подписал.

«Атлетико» подписал его в качестве своего основного нападающего. Они дали ему шанс. А теперь, после некоторого успеха, он уже говорит, что его мечта – это «Барселона» и что он хочет уйти?

Вы никогда не увидите, чтобы настоящие профессионалы или истинные командные игроки делали это. Аргентинцы выигрывали важные титулы вместе, потому что они уважают друг друга и уважают совместный процесс. Они не ходят и не объявляют публично о своем клубе мечты или не говорят своей нынешней команде, что трансфер – лучший вариант для всех. Эти ребята борются за футболку, которую носят сейчас.

Вы должны проявлять уважение к клубу, который вам платит. Вы должны показывать хорошие результаты на поле, выигрывать титулы там, где вы находитесь, а затем говорить о трансферах, если они происходят. Вы не форсируете ситуацию, обращаясь к СМИ и говоря, что трансфер — лучший вариант для всех.

Послушайте, я сыт по горло. Парню 26 лет. Он в «Атлетико» пару сезонов, а уже всем рассказывает, что поговорил с клубом и что трансфер – лучший вариант для всех, потому что он хочет осуществить свою мечту. Разве сейчас подходящее время, чтобы об этом говорить? Если сейчас не самое подходящее время, пусть молчит! Но он ничего не может с этим поделать. Он должен сделать это достоянием общественности.

Трансфер – лучший вариант для всех? Возможно, лучший для него. Но не для «Атлетико Мадрид », клуба, который его подписал, заплатил за него и дал ему шанс. Нельзя решать, что лучше для всех, когда ты сам еще носишь их футболку. Это не честность, это эгоизм, замаскированный под прозрачность», – заявил Кин.

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