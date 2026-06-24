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  4. Кин об Альваресе: «Атлетико» подписал его в основу, дал шанс, а он говорит, что мечтает о «Барсе». Нужно уважать клуб, который вам платит. Решать, что лучше для всех – не честность, а эгоизм»

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Кин об Альваресе: «Атлетико» подписал его в основу, дал шанс, а он говорит, что мечтает о «Барсе». Нужно уважать клуб, который вам платит. Решать, что лучше для всех – не честность, а эгоизм»
Кин об Альваресе: надо уважать «Атлетико», он ведет себя как эгоист.

Экс-полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин ответил на вопрос о заявлении Хулиана Альвареса.

Ранее нападающий сборной Аргентины в интервью после матча с Австрией на ЧМ-2026 (2:0) заявил, что хочет уйти из «Атлетико»: «Так будет лучше для всех – я уже обсудил это с людьми в клубе. Хочу осуществить мечту». 

«Сейчас он в «Атлетико». Его стандарты, его менталитет, его боевой дух – вот что заслуживает уважения. Если он хочет стать большим игроком, ему следует сосредоточиться на выступлениях за «Атлетико» и доказать там свою состоятельность, а не на том, чтобы трубить о своей мечте и требовать трансфера. В противном случае он станет просто еще одним игроком, который слишком много говорил о клубе своей мечты и забыл о том, который его подписал.

«Атлетико» подписал его в качестве своего основного нападающего. Они дали ему шанс. А теперь, после некоторого успеха, он уже говорит, что его мечта – это «Барселона» и что он хочет уйти?

Вы никогда не увидите, чтобы настоящие профессионалы или истинные командные игроки делали это. Аргентинцы выигрывали важные титулы вместе, потому что они уважают друг друга и уважают совместный процесс. Они не ходят и не объявляют публично о своем клубе мечты или не говорят своей нынешней команде, что трансфер – лучший вариант для всех. Эти ребята борются за футболку, которую носят сейчас.

Вы должны проявлять уважение к клубу, который вам платит. Вы должны показывать хорошие результаты на поле, выигрывать титулы там, где вы находитесь, а затем говорить о трансферах, если они происходят. Вы не форсируете ситуацию, обращаясь к СМИ и говоря, что трансфер — лучший вариант для всех.

Послушайте, я сыт по горло. Парню 26 лет. Он в «Атлетико» пару сезонов, а уже всем рассказывает, что поговорил с клубом и что трансфер – лучший вариант для всех, потому что он хочет осуществить свою мечту. Разве сейчас подходящее время, чтобы об этом говорить? Если сейчас не самое подходящее время, пусть молчит! Но он ничего не может с этим поделать. Он должен сделать это достоянием общественности.

Трансфер – лучший вариант для всех? Возможно, лучший для него. Но не для «Атлетико Мадрид», клуба, который его подписал, заплатил за него и дал ему шанс. Нельзя решать, что лучше для всех, когда ты сам еще носишь их футболку. Это не честность, это эгоизм, замаскированный под прозрачность», – заявил Кин.

***

Хулиан Альварес отказался от «Атлетико» ради «Барселоны» – в Испании скандал 📹

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
logoАтлетико
logoХулиан Альварес
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logoСборная Аргентины по футболу
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Комментарии

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мбапе тоже клялся в верности к псж
ОтветMano ch
мбапе тоже клялся в верности к псж
Но он чуть ли не с Монако ещё говорид, что Мадрид его мечта))
И детские фотки СМИ показывали
За 150 млн не нужен он!Лучше взять двоих нападающих за эти деньги
Не зная всей кухни внутри клуба, что там в плане отношений между тренером и Альварес, что во второй половине сезона в Ла Лиге он резко поник, и сидеть трындеть языком, ну такое себе решение то тоже, тем более для Кина, который за свою карьеру столько сюра сделал, что мамамиа!
По уровню игры и результатам - Атлетико потолок Альвареса. В Сити был подменным или вторым, так как не ровня он ни Холанду, ни Мбапе. Перейди в он в Барсу, опять будет частенько лавку протирать.
есть контракт и отступные - все просто. Клуб здесь главный в переговорах.
Вообще Кин прав. Современные футболисты совсем не уважают контракты.
Известно, что у него конфликт с Симеоне. А даже если бы и нет, удерживать насильно - тупо! Результаты зависят не только от физического состояния, но и ментального. Ничуть не в меньшей степени! И если игрок не хочет играть, результата не будет. Не говоря уже о том, что Атлетико что-то там воет про униженное достоинство. Так вот удерживать в клубе игрока, который не хочет за него играть, - вот это как раз унизительно. Продайте и купите игрока, который хочет за вас играть! Тем более что сделка выгодная! Они его купили значительно дешевле!
Ответrbore
Известно, что у него конфликт с Симеоне. А даже если бы и нет, удерживать насильно - тупо! Результаты зависят не только от физического состояния, но и ментального. Ничуть не в меньшей степени! И если игрок не хочет играть, результата не будет. Не говоря уже о том, что Атлетико что-то там воет про униженное достоинство. Так вот удерживать в клубе игрока, который не хочет за него играть, - вот это как раз унизительно. Продайте и купите игрока, который хочет за вас играть! Тем более что сделка выгодная! Они его купили значительно дешевле!
Значительно дешевле ". Такое себе рассуждение. Есть рынок и цена. Вот в Вест Хэм Фернандеш сейчас стоит 85 млн. Год назад купили за 40. Цену барса хочет халявную. Пусть платят 150 раз мечтателя хотят
Ответrbore
Известно, что у него конфликт с Симеоне. А даже если бы и нет, удерживать насильно - тупо! Результаты зависят не только от физического состояния, но и ментального. Ничуть не в меньшей степени! И если игрок не хочет играть, результата не будет. Не говоря уже о том, что Атлетико что-то там воет про униженное достоинство. Так вот удерживать в клубе игрока, который не хочет за него играть, - вот это как раз унизительно. Продайте и купите игрока, который хочет за вас играть! Тем более что сделка выгодная! Они его купили значительно дешевле!
Нет, сорян, идти на поводу у таких ветренных футболистов стратегически неверно. Надо с ним сесть и поговорить спокойно, объяснить, что контракт на то и контракт. Под ним его подпись стоит.
Почему Барса всем так жить мешает?
кто угодно у кого угодно выкупает игроков, Дембеле забрал бывший тренер и легенда Барсы за 50млн. А тут все такие принципиальные стали, рабство вроде отменили, и ты через 2 года в клубе думаю сам имеешь право решить хочешь ты играть тут или в другом клубе, это все какой-то бред.
Он не подходит по систему футбола этого клуба, пусть найдут себе Диего Косту нового, не нужно губить парню карьеру. Причем не за 70 млн же купить хотят, предлагают даже слишком завышенные деньги за него на данный момент
Ответdenisques
Почему Барса всем так жить мешает? кто угодно у кого угодно выкупает игроков, Дембеле забрал бывший тренер и легенда Барсы за 50млн. А тут все такие принципиальные стали, рабство вроде отменили, и ты через 2 года в клубе думаю сам имеешь право решить хочешь ты играть тут или в другом клубе, это все какой-то бред. Он не подходит по систему футбола этого клуба, пусть найдут себе Диего Косту нового, не нужно губить парню карьеру. Причем не за 70 млн же купить хотят, предлагают даже слишком завышенные деньги за него на данный момент
У человека есть отступные. Заплатите и заберите. Никто же не спорит. Почему вам должны продать за 100? Его взяли почти за 100 (75 + 20), ему платили огромную зарплату. Он очень популярен на трансферном рынке. С чего матрас должен продать его туда, где дешевле? С того, что он так хочет? Ну так матрас и дальше будут шантажировать уже другие игроки.

Кроме того, всем ясно, что у Барселоны на руках нет и 100. Это рассрочка на миллион лет. Т.е. по сути просто попытка забрать игрока чуть ли не за бесплатно, потому что иначе он будет плакать и перестанет играть.
Ответfc_a.m.
У человека есть отступные. Заплатите и заберите. Никто же не спорит. Почему вам должны продать за 100? Его взяли почти за 100 (75 + 20), ему платили огромную зарплату. Он очень популярен на трансферном рынке. С чего матрас должен продать его туда, где дешевле? С того, что он так хочет? Ну так матрас и дальше будут шантажировать уже другие игроки. Кроме того, всем ясно, что у Барселоны на руках нет и 100. Это рассрочка на миллион лет. Т.е. по сути просто попытка забрать игрока чуть ли не за бесплатно, потому что иначе он будет плакать и перестанет играть.
«Кроме того, всем ясно, что у Барселоны на руках нет и 100»
А есть какие то пруфы может быть ? Или так, воздух гоняем ?)
у Хулиана как-то всё не слава богу
после чм2022 стало очевидно, что это игрок мирового класса, но не менее очевидно было и то, что в Сити из-под Холанда он не вылезет
первый его сезон у матрасов вроде хорошо сложился, но на второй рассорился с Симеоне, и тот начал снимать его с игры даже в матчах, где Хулиан был одним из лучших на поле
в Атлетико все должны слушаться Диего - это тоже общеизвестный факт, а Альварес парень с характером, судя по всему, но зачем он тогда шёл к тренеру с несгибаемым авторитетом?
я бы однозначно хотел, чтоб футболист с такими навыками играл за Барсу, но вот нужен ли там футболист с таким характером?
всё больше и больше вопросов по этому поводу...
Прежде всего, Альварес не говорил про Барселону. Если бы так - уже был бы забанен. Во-вторых, УЕФА и ФИФА все же надо брать контроль над подобными вещами. Я прекрасно помню как Барселона и Реао ежегодно заходили в Арсенал и плела про наследие, БЧК, ДНК и прочий испанский стыд, желая перетянуть лучших игроков. В итоге, все портили отношения с клубом, но половина до Испании так и не доехала.
ОтветMarcus-light
Прежде всего, Альварес не говорил про Барселону. Если бы так - уже был бы забанен. Во-вторых, УЕФА и ФИФА все же надо брать контроль над подобными вещами. Я прекрасно помню как Барселона и Реао ежегодно заходили в Арсенал и плела про наследие, БЧК, ДНК и прочий испанский стыд, желая перетянуть лучших игроков. В итоге, все портили отношения с клубом, но половина до Испании так и не доехала.
При чем тут вообще Реал, кто переходил туда из Арсенала ? Они что ли Анри переманили, или после победы сборной натягивали свою мусорную футболку на тогда ещё капитана команды Фабрегаса?)
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