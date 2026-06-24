Сборная Аргентины поздравила Месси с 39-летием: «Человек, изменивший историю мирового футбола. Источник национальной гордости»
Сборная Аргентины поздравила Месси с 39-летием.
Сборная Аргентины поздравила своего капитана Лионеля Месси с днем рождения.
Сегодня форварду «Интер Майами» исполнилось 39 лет.
«39 лет Лионелю Месси – человеку, изменившему историю мирового футбола. С днем рождения, капитан!» – говорится в поздравлении «альбиселесте».
Также нападающего поздравила Аргентинская футбольная ассоциация.
«В свои 39 лет Лионель Месси продолжает не только блистать, но и творить историю. Аргентинская футбольная ассоциация выражает признательность просто и безгранично: спасибо за твой футбол, за то, что служишь ярким примером и являешься источником национальной гордости», – говорится в заявлении AFA.
Фото: afa.com.ar
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Аргентинской футбольной ассоциации
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