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Сборная Аргентины поздравила Месси с 39-летием: «Человек, изменивший историю мирового футбола. Источник национальной гордости»
Сборная Аргентины поздравила Месси с 39-летием.

Сборная Аргентины поздравила своего капитана Лионеля Месси с днем рождения.

Сегодня форварду «Интер Майами» исполнилось 39 лет.

«39 лет Лионелю Месси – человеку, изменившему историю мирового футбола. С днем рождения, капитан!» – говорится в поздравлении «альбиселесте».

Также нападающего поздравила Аргентинская футбольная ассоциация.

«В свои 39 лет Лионель Месси продолжает не только блистать, но и творить историю. Аргентинская футбольная ассоциация выражает признательность просто и безгранично: спасибо за твой футбол, за то, что служишь ярким примером и являешься источником национальной гордости», – говорится в заявлении AFA.

Фото: afa.com.ar

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Аргентинской футбольной ассоциации
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