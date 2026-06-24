  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Босния и Герцеговина – Катар. 2:0 – Алайбегович забил, у Аль-Браке автогол. Онлайн-трансляция

Live
0
Босния и Герцеговина – Катар. 2:1 – Алайбегович и Аль-Хайдос забили, у Аль-Браке автогол. Онлайн-трансляция
Босния и Герцеговина играет с Катаром в 3-м туре ЧМ-2026.

Сборная Боснии и Герцеговины играет с командой Катара в 3-м туре ЧМ-2026.

Матч проходит в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 29-й минуте счет открыл 18-летний форвард боснийцев Керим Алайбегович. На 34-й защитник катарцев Султан Аль-Браке отправил мяч в свои ворота. На 42-й нападающий Хасан Аль-Хайдос отыграл один мяч.

Встречу в прямом эфире показывает Кинопоиск.

Чемпионат мира. 3 тур
24 июня 19:00, Люмен Филд
Логотип домашней команды
Босния и Герцеговина
Первый тайм
2 - 1
0.68xG0.63
0′
Логотип гостевой команды
Катар
42’
  Аль-Хайдос
  Аль-Браке
34’
  Алайбегович
29’
Босния и Герцеговина
Василь, Колашинац, Раделич, Катич, Малич, Алайбегович, Шуньич, Башич, Байрактаревич, Джеко, Демирович
Запасные: Муякич, Гигович, Хаджиахметович, Баждар, Табакович, Дедич, Бурнич, Хаджикадунич, Тахирович, Махмич, Лукич, Юркас, Зломыслич, Мемич
1тайм
Катар:
Абунада, Аль-Браке, Лайе, Хухи, Ро-Ро, Будиаф, Габер, Фатахи, Аль-Хайдос, Афиф, Эдмилсон Жуниор
Запасные: Лукас Мендес, Мунтари, Баршам, Аль-Маннаи, Аль-Хуссейн, Хатем, Абдуризаг, Джамшид, Закария, Аль-Уи, Алаа, Аль-Джанхи, Али
Подробнее

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура14387 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoСборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoСборная Катара по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
онлайны
logoКерим Алайбегович
logoСултан Аль-Браке
logoХасан Аль-Хайдос

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Аксенов просто профнепригоден. Тут про удержание внимания или особенность тембра вообще даже заикаться не буду, он просто не может зачитать без запинки фамилии игроков. Ну если у тебя проблемы, ты можешь перед матчем несколько раз отрепетировать произношение фамилий Алайбегович или Байрактаревич. Люди в еврокубках играют в сильных европейских клубах, а он их как будто первый раз на листке видит.

Еще и возмутился что ему табличку в лайве показывают, где видно как параллельны матч играет. Ну да, лучше как с Парагваем и Турцией репортаж провести и ни разу не сказать о том, что турки вылетают, говоря что в третьем матче надо себя показать.

Как будто не решающий матч за выход в плей офф ЧМ смотрю, а товарняк предсезонный, ей Богу.
ОтветNikita Prazhski
Аксенов просто профнепригоден. Тут про удержание внимания или особенность тембра вообще даже заикаться не буду, он просто не может зачитать без запинки фамилии игроков. Ну если у тебя проблемы, ты можешь перед матчем несколько раз отрепетировать произношение фамилий Алайбегович или Байрактаревич. Люди в еврокубках играют в сильных европейских клубах, а он их как будто первый раз на листке видит. Еще и возмутился что ему табличку в лайве показывают, где видно как параллельны матч играет. Ну да, лучше как с Парагваем и Турцией репортаж провести и ни разу не сказать о том, что турки вылетают, говоря что в третьем матче надо себя показать. Как будто не решающий матч за выход в плей офф ЧМ смотрю, а товарняк предсезонный, ей Богу.
Красиииво
ОтветNikita Prazhski
Аксенов просто профнепригоден. Тут про удержание внимания или особенность тембра вообще даже заикаться не буду, он просто не может зачитать без запинки фамилии игроков. Ну если у тебя проблемы, ты можешь перед матчем несколько раз отрепетировать произношение фамилий Алайбегович или Байрактаревич. Люди в еврокубках играют в сильных европейских клубах, а он их как будто первый раз на листке видит. Еще и возмутился что ему табличку в лайве показывают, где видно как параллельны матч играет. Ну да, лучше как с Парагваем и Турцией репортаж провести и ни разу не сказать о том, что турки вылетают, говоря что в третьем матче надо себя показать. Как будто не решающий матч за выход в плей офф ЧМ смотрю, а товарняк предсезонный, ей Богу.
хорошее резюме и аналогия про Парагвай, я смотрел матч без звука тот, но если там так реально комментировали (якобы турки еще могут что-то сделать), когда уже несколько часов известен параллельный результат - это ужас
Плюс нового формата с выходом трёх команд, что в таких матчах аутсайдеров стало больше смысла. И Швейцарии с Канадой нет смысла катать унылую ничью для обоюдного выхода, как это бывало
Ответpit4er
Плюс нового формата с выходом трёх команд, что в таких матчах аутсайдеров стало больше смысла. И Швейцарии с Канадой нет смысла катать унылую ничью для обоюдного выхода, как это бывало
Как это нет ? Зачем им травмы и тд ? Скатали 0-0 и дальше уже настоящий футбол будет в плове
ОтветThe Bay
Как это нет ? Зачем им травмы и тд ? Скатали 0-0 и дальше уже настоящий футбол будет в плове
Посмотрел сейчас сетку. Третье место попадет на Германию или США, второе место на Корею/Чехию/ЮАР, а у первого уже куча вариантов от плохих до хороших. Как будто Швейцарии действительно выгодно скатать ничью и остаться на втором)
Скажите, пожалуйста, кто чётко понимает ситуацию с третьими местами? Например, 1I играет с третьими C D F G H. Если, к примеру, СFG третьи места пройдут, то кого нужно выбрать?
ОтветЗаур Гогуноков
Скажите, пожалуйста, кто чётко понимает ситуацию с третьими местами? Например, 1I играет с третьими C D F G H. Если, к примеру, СFG третьи места пройдут, то кого нужно выбрать?
Там есть 495 различных комбинаций вышедших с третьего места, в зависимости от которых и будет определяться соперник)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2026._%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D1%84
Ответpit4er
Там есть 495 различных комбинаций вышедших с третьего места, в зависимости от которых и будет определяться соперник) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2026._%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D1%84
Спасибо, в общем пока дело темное)
Боснийцам надо побеждать и идти в плей-офф, авось там играть начнут.
Канада это супер ...так не забить
бодрый футбол, как здесь, так и в паралельном матче - поставил на телек матч Швейцарии, а этот на второц экран
кайфую сижу, только что воротчик Швейцарии вытащил 1х1 выход, до этого Катарец в матче паралельном убегал 1на1, но защ спас в посл момент
Включил в расчёте, что будет бойня за третье место. Итог - Катар такой же унылый автобус, что и раньше. Они в курсе, что им обязательно забивать надо?
Какой же ограниченный словарный запас у Аксëнова
Как швейцарцы не обыграли это днище в первом туре? И как они умудряются при живых Японии и Кореи что-то там выигрывать в Азии?
Ответshin93
Как швейцарцы не обыграли это днище в первом туре? И как они умудряются при живых Японии и Кореи что-то там выигрывать в Азии?
Тут показательно, что Катар в третьем круге азиатского отбора в своей отборочный группе из Ирана, Узбекистана, ОАЭ, Катара, Киргизия и КНДР был четвёртым с разницей мячей -7. Они пролезли на ЧМ через турнир лаки-лузеров, обойдя там ОАЭ и Оман..
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Отец Неймара перед матчем с Шотландией на ЧМ-2026: «Удачи, сын! Да благословит и защитит тебя Бог! Беги так, словно это последний день в твоей жизни»
2 минуты назад
Морган о Роналду: «Величайший в истории, а Месси даже не лучший аргентинец. В дождливый вечер в Стоке, кого вы выберете, если нужно забить гол и спасти вам жизнь?»
16 минут назад
Все главные цифры матча Швейцария – Канада уже доступны в приложении ГОЛ – игра идет, интрига на месте
17 минут назадПромо
Швейцария – Канада. Ларин и Джака в старте. Онлайн-трансляция
46 минут назадLive
Смотрите игру Швейцария – Канада в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’
47 минут назадВидеоСпортс"
ЧМ-2026. Швейцария против Канады, Бразилия – Шотландия, Марокко сыграет с Гаити, Мексика – с Чехией
47 минут назадLive
Сборная Бельгии о возвращении Доку после рождения сына: «Снова в лагере после самого важного ассиста в жизни ❤️»
55 минут назад
Сенников о молодежи: «Попадаются люди, которые взрослым не уступают место в метро, не уважают их. Есть те, кто не знает Майкла Джексона. Какой-то интерес к истории должен быть»
сегодня, 21:43
Кукурелья о Винисиусе: «Если он не будет возвращаться в оборону – мне все равно. Я буду делать за него черновую работу, пока он достаточно свеж, чтобы забивать»
сегодня, 21:39
«Беллингем прикрывает рот, но не получает красную, в отличие от парагвайца, хотя конфликт очевиден. Есть подозрение, что к звездам относятся иначе». Экс-судья Грефе про Джуда и Айю
сегодня, 21:25Фото
Ко всем новостям
Последние новости
40-летний Джеко проводит 150-й матч за сборную Боснии и Герцеговины. Он рекордсмен команды по играм и голам
17 минут назад
Сборная Ирана задержалась в аэропорту перед вылетом на матч с Египтом «из-за действий властей США» в отношении Тареми и тренера Альхои
31 минуту назад
Экс-защитник «Крыльев» Евгеньев подписал контракт с «Пари НН» на два года
52 минуты назадФото
Джака, Аканджи, Ларин, Дэвид, Эмболо – в составах Швейцарии и Канады на матч ЧМ-2026
сегодня, 21:11
Джеко, Колашинац, Ро-Ро и Афиф – в составах Боснии и Герцеговины и Катара на матч ЧМ
сегодня, 21:00
Евгеньев покинул «Крылья Советов». Контракт с защитником расторгнут
сегодня, 19:50
Марокко – Гаити. Онлайн-трансляция начнется в 01:00
сегодня, 19:44
Сезон-2026/27 в Серии А начнется 22 августа. В 1-м туре «Интер» примет «Монцу», «Юве» сыграет с «Фрозиноне», «Милан» – с «Торино»
сегодня, 19:37
Мендеш о голе Узбекистану со штрафного: «Мы отрабатывали это – все ждут, что бить будет Криштиану. Это можно повторить, возможно, уже с кем-то другим»
сегодня, 18:40
ЮАР – Южная Корея. Онлайн-трансляция начнется в 04:00
сегодня, 18:20