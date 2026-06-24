Босния и Герцеговина играет с Катаром в 3-м туре ЧМ-2026.

Сборная Боснии и Герцеговины играет с командой Катара в 3-м туре ЧМ-2026.

Матч проходит в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 29-й минуте счет открыл 18-летний форвард боснийцев Керим Алайбегович . На 34-й защитник катарцев Султан Аль-Браке отправил мяч в свои ворота. На 42-й нападающий Хасан Аль-Хайдос отыграл один мяч.

Встречу в прямом эфире показывает Кинопоиск.

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