Босния и Герцеговина играет с Катаром в 3-м туре ЧМ-2026.
Сборная Боснии и Герцеговины играет с командой Катара в 3-м туре ЧМ-2026.
Матч проходит в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд».
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 29-й минуте счет открыл 18-летний форвард боснийцев Керим Алайбегович. На 34-й защитник катарцев Султан Аль-Браке отправил мяч в свои ворота. На 42-й нападающий Хасан Аль-Хайдос отыграл один мяч.
Встречу в прямом эфире показывает Кинопоиск.
Босния и Герцеговина
Василь, Колашинац, Раделич, Катич, Малич, Алайбегович, Шуньич, Башич, Байрактаревич, Джеко, Демирович
Запасные: Муякич, Гигович, Хаджиахметович, Баждар, Табакович, Дедич, Бурнич, Хаджикадунич, Тахирович, Махмич, Лукич, Юркас, Зломыслич, Мемич
Катар:
Абунада, Аль-Браке, Лайе, Хухи, Ро-Ро, Будиаф, Габер, Фатахи, Аль-Хайдос, Афиф, Эдмилсон Жуниор
Запасные: Лукас Мендес, Мунтари, Баршам, Аль-Маннаи, Аль-Хуссейн, Хатем, Абдуризаг, Джамшид, Закария, Аль-Уи, Алаа, Аль-Джанхи, Али
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Еще и возмутился что ему табличку в лайве показывают, где видно как параллельны матч играет. Ну да, лучше как с Парагваем и Турцией репортаж провести и ни разу не сказать о том, что турки вылетают, говоря что в третьем матче надо себя показать.
Как будто не решающий матч за выход в плей офф ЧМ смотрю, а товарняк предсезонный, ей Богу.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2026._%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D1%84
кайфую сижу, только что воротчик Швейцарии вытащил 1х1 выход, до этого Катарец в матче паралельном убегал 1на1, но защ спас в посл момент