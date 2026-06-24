Колумбия вышла в плей-офф ЧМ-2026 после двух побед в 2 матчах. У Португалии 4 очка в группе K

Колумбия вышла в плей-офф ЧМ-2026 после двух побед в 2 матчах.

Сборная Колумбии обыграла ДР Конго (1:0) в 2-м туре ЧМ-2026.

В стартовой игре южноамериканцы победили Узбекистан (3:1).

Таким образом, Колумбия набрала 6 очков в двух матчах и обеспечила себе выход в плей-офф.

За тур до финиша группового этапа у команды Португалии 4 балла, у ДР Конго – 1, Узбекистан очков не набрал.

В 3-м туре в ночь на 28 июня Колумбия сыграет с Португалией, а ДР Конго – с Узбекистаном.

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