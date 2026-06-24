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Колумбия вышла в плей-офф ЧМ-2026 после двух побед в 2 матчах. У Португалии 4 очка в группе K
Колумбия вышла в плей-офф ЧМ-2026 после двух побед в 2 матчах.

Сборная Колумбии обыграла ДР Конго (1:0) в 2-м туре ЧМ-2026.

В стартовой игре южноамериканцы победили Узбекистан (3:1).

Таким образом, Колумбия набрала 6 очков в двух матчах и обеспечила себе выход в плей-офф.

За тур до финиша группового этапа у команды Португалии 4 балла, у ДР Конго – 1, Узбекистан очков не набрал.

В 3-м туре в ночь на 28 июня Колумбия сыграет с Португалией, а ДР Конго – с Узбекистаном.

Таблицы ЧМ-2026

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура711 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Хороши колумбийцы.. Агрессивны и быстры.. Готовься, Геша.. 😄☝️
Уверенная игра Колумбии, без вариантов) Даже шансов Кинг-Конго не дали)
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