Колумбия вышла в плей-офф ЧМ-2026 после двух побед в 2 матчах. У Португалии 4 очка в группе K
Колумбия вышла в плей-офф ЧМ-2026 после двух побед в 2 матчах.
Сборная Колумбии обыграла ДР Конго (1:0) в 2-м туре ЧМ-2026.
В стартовой игре южноамериканцы победили Узбекистан (3:1).
Таким образом, Колумбия набрала 6 очков в двух матчах и обеспечила себе выход в плей-офф.
За тур до финиша группового этапа у команды Португалии 4 балла, у ДР Конго – 1, Узбекистан очков не набрал.
В 3-м туре в ночь на 28 июня Колумбия сыграет с Португалией, а ДР Конго – с Узбекистаном.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура711 голосов
Франция
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Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
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Норвегия
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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