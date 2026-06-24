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  4. «Криштиану хотели унизить, было отвратительно слышать столько варварства и неблагодарности. Но он ответил на поле – напомнил, почему он легенда». Сестра Роналду Катя о критике форварда

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«Криштиану хотели унизить, было отвратительно слышать столько варварства и неблагодарности. Но он ответил на поле – напомнил, почему он легенда». Сестра Роналду Катя о критике форварда
Сестра Роналду: его хотели унизить, но он ответил на поле, он легенда и великий.

Сестра Криштиану Роналду, Катя Авейру, после победы над Узбекистаном опубликовала пост на тему критики в адрес брата.

Сборная Португалии разгромила узбекистанскую команду (5:0) во 2-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи.

«Эта неделя была тяжелой. Это была мрачная неделя, полная несправедливой критики, бессердечных слов, брошенных в адрес друг друга, словно они хотели стереть карьеру, построенную на поте, боли, дисциплине и необъяснимой воле.

Они хотели ранить. Они хотели причинить боль. Они хотели унизить. Они хотели говорить о Криштиану так, будто ему больше нет места, будто он закончил свою карьеру, будто все, что он дал футболу, Португалии и миру, может быть забыто в одночасье.

Они забыл, что это мужчина, сын, отец, брат и просто человек. Было отвратительно читать и слышать столько варварства и неблагодарности.

Но сегодня, что нисколько не удивительно, он ответил так, как всегда: на поле. С упорством, С яростью в глазах. С силой человека, рожденного для борьбы. С сердцем воина, который никогда не уклонялся от работы, никогда не сдавался. Он всегда был под давлением и никогда не позволял внешнему шуму определять, кто он есть.

Это Криштиану Роналду. Сын Долорес и Диниса. Брат Кати, Уго и Элмы. Семьянин, неутомимый труженик, профессионал высшего уровня, спортсмен, который воплощал мечты миллионов людей и продолжает подниматься каждый раз, когда его пытаются унизить.

Они могут критиковать. Они могут сомневаться. Они могут пытаться принизить его. Но они никогда не смогут стереть то, кем он является: бойцом, лидером, примером преданности, дисциплины и мужества. Сегодня ему снова не нужны были громкие речи. Он пришел показать, почему он здесь.

23 года он ломал преграды. Он пришел показать, почему он заслуживает быть здесь. Он пришел напомнить нам, почему он легенда. Что бы ни случилось. Ему это предначертано, они уже должны это знать.

Горжусь тобой, мой брат. Всегда. До самой смерти. Потому что я знаю, откуда ты родом, я знаю все, за что ты боролся, чтобы попасть сюда, и я очень хорошо знаю… Что тебе уготовано.

Настоящие люди никогда не молчат. Настоящие люди отвечают трудом.

И ты, мой брат, есть и всегда будешь великим человеком.

Его сестра, Катя Авейрy», – написала Авейру в соцсети.

Сестра Роналду Катя о его дубле Узбекистану: «Старик на костылях тащит на спине кучу дынь»

***

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НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Кати Авейру
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Комментарии

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только ради вот этой отборной кринжатины стоило, чтоб Рончик забил)
ну когда ещё так посмеёмся на этом чемпионате мира?)
я со вчерашнего вечера не могу успокоиться, читая высказывания этой семейки и особенно комментарии местных роналдуфанов)
забил Узбекистану после десяти безголевых матчей на чемпионатах мира и Европы и сразу стал величайшим существом во Вселенной - это же просто сюр какой-то))
Роналду после каждой игры: Катя, возьми телефон! (с)
ОтветBartez1986
Роналду после каждой игры: Катя, возьми телефон! (с)
Неправда. Он мне не звонит.
ОтветКатя СПб
Неправда. Он мне не звонит.
Так он с незнакомого номера
Лучше бы она просто промолчала.
ОтветJoker2104
Лучше бы она просто промолчала.
Настоящие люди никогда не молчат. Настоящие люди отвечают трудом
Хан узбекский великий князь литовский герцог люксембургский
Никто так не унижает Роналду, как его окружение, и очевидно, он сам поощряет все эти кринжовые высказывания.
ОтветMr. Si
Никто так не унижает Роналду, как его окружение, и очевидно, он сам поощряет все эти кринжовые высказывания.
Правильнее, кришновые высказывания).
Отборный кринж
Сколько у него сестер?))) я уже запутался, весь день новости только о сестрах кристиану)))
Это Криштиану, « сын Долорес и Диниса» Забыла добавить
Бурерожденный из дома Криштиан,первый своего имени,неопалимый,королева андалов и первых людей»
Ну что она несет эта его сестра,можно как то вообще ее комментарии тут не освещать
«Это Криштиану Роналду. Сын Долорес и Диниса. Брат Кати, Уго и Эльмы»
Напомнило игру престолов 😅
Легенда Узбекистана?
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