Модрич стал 4-м футболистом в истории с 200 матчами за сборную – после Роналду, Месси и Аль-Мутвы
Лука Модрич проводит 200-й матч за Хорватию.
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич сыграл 200 матчей за национальную команду.
Игра 2-го тура ЧМ-2026 против сборной Панамы стала для хавбека юбилейной в составе хорватской сборной.
40-летний полузащитник «Милана» стал лишь 4-м футболистом в истории, которому удалось достичь этой отметки, после Лионеля Месси (201 матч за Аргентину), Бадера Аль-Мутвы (202 матча за Кувейт) и Криштиану Роналду (230 матчей за Португалию).
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?17892 голоса
Лионель Месси
Килиан Мбаппе
Эрлинг Холанд
Харри Кейн
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Squawka
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