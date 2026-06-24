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Модрич стал 4-м футболистом в истории с 200 матчами за сборную – после Роналду, Месси и Аль-Мутвы
Лука Модрич проводит 200-й матч за Хорватию.

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич сыграл 200 матчей за национальную команду.

Игра 2-го тура ЧМ-2026 против сборной Панамы стала для хавбека юбилейной в составе хорватской сборной.

40-летний полузащитник «Милана» стал лишь 4-м футболистом в истории, которому удалось достичь этой отметки, после Лионеля Месси (201 матч за Аргентину), Бадера Аль-Мутвы (202 матча за Кувейт) и Криштиану Роналду (230 матчей за Португалию).

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Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Squawka
logoСборная Хорватии по футболу
logoЛука Модрич
logoМилан
logoСборная Панамы по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoсерия А Италия
logoКриштиану Роналду
logoСборная Аргентины по футболу
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logoсборная Кувейта по футболу
logoЛионель Месси
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