Лука Модрич проводит 200-й матч за Хорватию.

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич сыграл 200 матчей за национальную команду.

Игра 2-го тура ЧМ-2026 против сборной Панамы стала для хавбека юбилейной в составе хорватской сборной.

40-летний полузащитник «Милана » стал лишь 4-м футболистом в истории, которому удалось достичь этой отметки, после Лионеля Месси (201 матч за Аргентину), Бадера Аль-Мутвы (202 матча за Кувейт) и Криштиану Роналду (230 матчей за Португалию).