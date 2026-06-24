Сестра Роналду о дубле Узбекистану: заткнул попугаев на поле.

Элма Авейру , сестра Криштиану Роналду , высмеяла критику в его адрес после матча Португалии с Узбекистаном на ЧМ-2026 .

Во 2-м туре группового этапа Португалия одержала победу со счетом 5:0. Роналду сделал дубль и был признан лучшим игроком матча.

После первого гола Криштиану Элма опубликовала сторис с его фотографией и подписью: «Он старый, он бесполезен, он мешает. Где все эти попугаи?»

Позднее Элма репостнула видеозапись послематчевого интервью Роналду и написала: «Это чтобы все умники замолчали. Заткнул попугаев на поле».