Сестра Роналду Элма о его дубле Узбекистану: «Старый, бесполезный, мешает... Где все попугаи? Заткнул их на поле»
Сестра Роналду о дубле Узбекистану: заткнул попугаев на поле.
Элма Авейру, сестра Криштиану Роналду, высмеяла критику в его адрес после матча Португалии с Узбекистаном на ЧМ-2026.
Во 2-м туре группового этапа Португалия одержала победу со счетом 5:0. Роналду сделал дубль и был признан лучшим игроком матча.
После первого гола Криштиану Элма опубликовала сторис с его фотографией и подписью: «Он старый, он бесполезен, он мешает. Где все эти попугаи?»
Позднее Элма репостнула видеозапись послематчевого интервью Роналду и написала: «Это чтобы все умники замолчали. Заткнул попугаев на поле».
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?17583 голоса
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: CNN Portugal
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