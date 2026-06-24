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  4. Сестра Роналду Элма о дубле Узбекистану: «Старый, бесполезный, мешает... Где все попугаи? Заткнул их на поле»

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Сестра Роналду Элма о его дубле Узбекистану: «Старый, бесполезный, мешает... Где все попугаи? Заткнул их на поле»
Сестра Роналду о дубле Узбекистану: заткнул попугаев на поле.

Элма Авейру, сестра Криштиану Роналду, высмеяла критику в его адрес после матча Португалии с Узбекистаном на ЧМ-2026.

Во 2-м туре группового этапа Португалия одержала победу со счетом 5:0. Роналду сделал дубль и был признан лучшим игроком матча.

После первого гола Криштиану Элма опубликовала сторис с его фотографией и подписью: «Он старый, он бесполезен, он мешает. Где все эти попугаи?»

Позднее Элма репостнула видеозапись послематчевого интервью Роналду и написала: «Это чтобы все умники замолчали. Заткнул попугаев на поле».

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Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: CNN Portugal
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