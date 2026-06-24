Кейн не забил Гане на ЧМ после обещания шамана Наны Кваку Бонсама проклясть форварда. В конце игры Харри пробил выше ворот почти с линии вратарской

Кейн не смог забить в ворота Ганы.

Нападающий сборной Англии Харри Кейн не смог забить в матче с Ганой на ЧМ-2026.

Встреча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 завершилась со счетом 0:0.

В сегодняшнем матче Кейн нанес три удара по воротам, один из которых – в створ ворот. На 86-й минуте игрок «Баварии» не смог забить с ближнего расстояния – мяч после его удара почти с линии вратарской площади полетел выше ворот.

Напомним, ранее шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил , что проклянет Кейна, чтобы помочь сборной своей страны.

Изображение: кадр из трансляции Das Erste