Кейн не забил Гане на ЧМ после обещания шамана Наны Кваку Бонсама проклясть форварда. В конце игры Харри пробил выше ворот почти с линии вратарской
Кейн не смог забить в ворота Ганы.
Нападающий сборной Англии Харри Кейн не смог забить в матче с Ганой на ЧМ-2026.
Встреча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 завершилась со счетом 0:0.
В сегодняшнем матче Кейн нанес три удара по воротам, один из которых – в створ ворот. На 86-й минуте игрок «Баварии» не смог забить с ближнего расстояния – мяч после его удара почти с линии вратарской площади полетел выше ворот.
Напомним, ранее шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил, что проклянет Кейна, чтобы помочь сборной своей страны.
Изображение: кадр из трансляции Das Erste
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?17595 голосов
Лионель Месси
Килиан Мбаппе
Эрлинг Холанд
Харри Кейн
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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