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  4. Кейн не забил Гане на ЧМ после обещания шамана Наны Кваку Бонсама проклясть форварда. В конце игры Харри пробил выше ворот почти с линии вратарской

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Кейн не забил Гане на ЧМ после обещания шамана Наны Кваку Бонсама проклясть форварда. В конце игры Харри пробил выше ворот почти с линии вратарской
Кейн не смог забить в ворота Ганы.

Нападающий сборной Англии Харри Кейн не смог забить в матче с Ганой на ЧМ-2026.

Встреча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 завершилась со счетом 0:0.

В сегодняшнем матче Кейн нанес три удара по воротам, один из которых – в створ ворот. На 86-й минуте игрок «Баварии» не смог забить с ближнего расстояния – мяч после его удара почти с линии вратарской площади полетел выше ворот.

Напомним, ранее шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил, что проклянет Кейна, чтобы помочь сборной своей страны.

Изображение: кадр из трансляции Das Erste

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Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСборная Англии по футболу
logoБавария
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Ганы по футболу
logoХарри Кейн
logoбундеслига Германия

Комментарии

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Не проклинайте Кейна, он и так 10 лет отдал Тоттенхэму
Теперь то рейтинг Шамана пойдёт вверх - снова полные залы в Гане !
ОтветOldRedWhite
Теперь то рейтинг Шамана пойдёт вверх - снова полные залы в Гане !
Спортс работает над увеличением доходов шаманов, знахарок и прочих подобных деятелей
Ждем появления заряженной воды от этого шамана
После не значит вследствие.
Ну, всё - матч закончился. Можно расколдовывать Харри...
Вот что значит человек на своем месте, качественно выполняет шаманью работу!
Инстаграм шамана?
Не Наны Квакать на Бонсам
Шах и мат, аметисты!
Молодец шаман, забил бы Кейн промолчал или сказал, что за Англию контр шаман выступал и все чары разрушил, теперь же лохов будет доить по полной.
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