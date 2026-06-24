Роналду не стал меняться футболками с игроками Узбекистана после победы Португалии. Криштиану отдал свою Далоту – вместе с капитанской повязкой

Роналду отдал свою футболку после игры с Узбекистаном партнеру, а не сопернику.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после разгромной победы над Узбекистаном (5:0) во 2-м туре чемпионата мира не стал меняться футболками с игроками соперника – хотя ему, похоже, и не предлагали.

После окончания встречи Роналду отдал свою футболку Диогу Далоту , который провел матч на скамейке запасных. Также защитнику досталась капитанская повязка.

Криштиану сделал дубль и был признан лучшим игроком матча.

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