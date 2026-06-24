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  4. Роналду не стал меняться футболками с игроками Узбекистана после победы Португалии. Криштиану отдал свою Далоту – вместе с капитанской повязкой

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Роналду не стал меняться футболками с игроками Узбекистана после победы Португалии. Криштиану отдал свою Далоту – вместе с капитанской повязкой
Роналду отдал свою футболку после игры с Узбекистаном партнеру, а не сопернику.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после разгромной победы над Узбекистаном (5:0) во 2-м туре чемпионата мира не стал меняться футболками с игроками соперника – хотя ему, похоже, и не предлагали.

После окончания встречи Роналду отдал свою футболку Диогу Далоту, который провел матч на скамейке запасных. Также защитнику досталась капитанская повязка.

Криштиану сделал дубль и был признан лучшим игроком матча. 

***

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Новости Узбекистана»
logoЧемпионат мира по футболу
logoДиогу Далот
logoСборная Узбекистана по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия

Комментарии

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Было смешно, как в конце он сам попросил обменяться футболками, с ничего не подозревающим Далотом, будто бы хотел показать свой пресс😂😂 Кринж неисправим🤷🏻‍♂️ этот чел действительно обитает в своем мани-мирке, где все вокруг его обожают
ОтветМитрандир цвета хаки
Было смешно, как в конце он сам попросил обменяться футболками, с ничего не подозревающим Далотом, будто бы хотел показать свой пресс😂😂 Кринж неисправим🤷🏻‍♂️ этот чел действительно обитает в своем мани-мирке, где все вокруг его обожают
Мозгов не хватает понять что эта футболка бабки и экспонат для Далота футболка после дубля ))
ОтветЖизнь Бичары
Мозгов не хватает понять что эта футболка бабки и экспонат для Далота футболка после дубля ))
Ну так Далот имеет многомиллионный контракт, он не нищий. А отдать футболку сопернику - незыблемый жест уважения, который идёт с начала времён. Если это бабки, то чего не оставит себе, или не снимет после, в раздевалке. Это был направленный жест, чтобы светануть своим престарелым торсом, чел думает что все еще круто святить кубиками в 41🤡ум 12ти летнего тело 40летнего чего уж..
так никто и не просил, для чего создавать такую тупую новость? для срача)
Отдаст Пирсу Моргану
Герой галактики 😁😁😁Будто играл против топ сборной 🤣
ОтветТимак Капарзо
Герой галактики 😁😁😁Будто играл против топ сборной 🤣
Жаль, мог бы и не обижать болельщиков сборной, где основная часть его глоров из СНГ.
Вот ведь неблагодарный. А ведь они сделали все, чтобы он забил как можно больше) И вместо того, чтобы отблагодарить футболкой, он поступает вот так.
ОтветАндрей. С
Вот ведь неблагодарный. А ведь они сделали все, чтобы он забил как можно больше) И вместо того, чтобы отблагодарить футболкой, он поступает вот так.
Вратарь заруинил хет-трик.
Ответericssons
Вратарь заруинил хет-трик.
У вратаря прическа, он не мог иначе
Откуда тогда на рынке у узбеков футболки Рона?
Правильно. Нельзя терпеть неуважение соперника и их болельщиков. Нарисовались лимитные карлики. Можете забрать авоську с мячами, не более.
Никто после 5-0 не стал просить футболку, а то земляки не поймут )))
Роналду смог бы сыграть Хоумлендера?)))
ОтветАлександр Пушкин
Роналду смог бы сыграть Хоумлендера?)))
Это Хоумлендер сыграет Криштиану
ОтветАлександр Пушкин
Роналду смог бы сыграть Хоумлендера?)))
Тот плохо кончил
Вот на самсу или плов Узбекский поменялся бы)
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