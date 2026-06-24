Роналду об игре против Месси на ЧМ-2026: «Было бы здорово. Вопрос не имеет смысла»

Роналду о возможном матче против Месси на ЧМ-2026: было бы круто.

Криштиану Роналду высказался о выступлениях Лионеля Месси на ЧМ-2026.

«Мне все равно на остальных. Мбаппе тоже забивает, Холанд…» – ответил капитан сборной Португалии, покидая микст-зону.

Позднее Криштиану ответил на вопрос о возможном противостоянии сборных Португалии и Аргентины на этом чемпионате мира.

«Не знаю, что ответить, вопрос не имеет смысла. Это было бы здорово, но самым важным сегодня было победить и выйти из группы, быть готовыми к следующему этапу. У нас будет тяжелый матч с Колумбией, но важно было пройти дальше, и мы это сделали. Я помог команде, она сыграла очень хорошо, и мы идем дальше», – сказал Роналду.

Кроме того, Криштиану ответил на вопросы о критике и своем отношении к ней.

«Мы стали лучше. Жизнь такая – бывают трудности, в матчах тоже. Мы всегда хотим становиться лучше. Неделя была тяжелая, общественное мнение было крайне жестким по отношению ко мне и тренеру, но я в профессии уже 23 года. Когда все хорошо – говорят: «Криштиану в порядке». Когда плохо – «он старый, пенсионер».

Я всегда возвращаюсь. Рано или поздно я оказываюсь там, где должен быть. Я очень верю в то, что делаю. Моя карьера всегда была такой. Я счастлив. Главное – команда и наше единство. Идем дальше», – заявил Роналду .

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