  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Роналду об игре против Месси на ЧМ-2026: «Было бы здорово. Вопрос не имеет смысла»

0
Роналду об игре против Месси на ЧМ-2026: «Было бы здорово. Вопрос не имеет смысла»
Роналду о возможном матче против Месси на ЧМ-2026: было бы круто.

Криштиану Роналду высказался о выступлениях Лионеля Месси на ЧМ-2026.

«Мне все равно на остальных. Мбаппе тоже забивает, Холанд…» – ответил капитан сборной Португалии, покидая микст-зону.

Позднее Криштиану ответил на вопрос о возможном противостоянии сборных Португалии и Аргентины на этом чемпионате мира. 

«Не знаю, что ответить, вопрос не имеет смысла. Это было бы здорово, но самым важным сегодня было победить и выйти из группы, быть готовыми к следующему этапу. У нас будет тяжелый матч с Колумбией, но важно было пройти дальше, и мы это сделали. Я помог команде, она сыграла очень хорошо, и мы идем дальше», – сказал Роналду.

Кроме того, Криштиану ответил на вопросы о критике и своем отношении к ней. 

«Мы стали лучше. Жизнь такая – бывают трудности, в матчах тоже. Мы всегда хотим становиться лучше. Неделя была тяжелая, общественное мнение было крайне жестким по отношению ко мне и тренеру, но я в профессии уже 23 года. Когда все хорошо – говорят: «Криштиану в порядке». Когда плохо – «он старый, пенсионер».

Я всегда возвращаюсь. Рано или поздно я оказываюсь там, где должен быть. Я очень верю в то, что делаю. Моя карьера всегда была такой. Я счастлив. Главное – команда и наше единство. Идем дальше», – заявил Роналду

***

«Следующий». Роналду резко оборвал журналиста после вопроса про Лео Месси 📹

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?17125 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: A Bola
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЧемпионат мира по футболу
logoМЛС
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoИнтер Майами
logoСборная Колумбии по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Уважительно ответил. У них вообще в отношении друг к другу ни разу не было неуважения.
ОтветЛи Ск
Уважительно ответил. У них вообще в отношении друг к другу ни разу не было неуважения.
Комментарий скрыт
ОтветЛи Ск
Уважительно ответил. У них вообще в отношении друг к другу ни разу не было неуважения.
А кто в инсте язвительные смайлики оставляет и посты вроде Factos?:) как же любят отбеливать криштика:))
Годами ненавидел Ферги за давление на судей и радовался его уходу, ожидая краха МЮ. С тех пор скучаю по нему. Уверен, фанаты Роналду вскоре будут скучать по Месси, а фанаты Месси - по Роналду.
ОтветScouserGeo
Годами ненавидел Ферги за давление на судей и радовался его уходу, ожидая краха МЮ. С тех пор скучаю по нему. Уверен, фанаты Роналду вскоре будут скучать по Месси, а фанаты Месси - по Роналду.
Да, противостояние нужно. Это все равно что Реал без Барсы, Селтик без Рейнджерса, Бока без Ривера
ОтветUnico
Да, противостояние нужно. Это все равно что Реал без Барсы, Селтик без Рейнджерса, Бока без Ривера
Пиво без корюшки
Я очень хочу увидеть эту игру, это будет самый обсуждаемый матч в истории. ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ!
Предпоследнее предложение в спиче Роналду за все годы его интервью, возможно самое лучшее и единственно правильное, на мой взгляд)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мартинес о Роналду и Месси: «Они изменили футбол. Конкуренция была нужна им, чтобы расти. Роналду свеж, он невероятно дисциплинирован, выкладывается полностью»
сегодня, 21:12
20 лет и 11 дней прошло между первыми и последним голами Роналду и Месси на ЧМ – самый длинный промежуток в истории
сегодня, 18:46
Александр Мостовой: «Если бы у Месси была внешность как у Роналду, то их бы даже не сравнивали. 25 из 30 футбольных людей скажут, что Лионель лучше. Думаю, сам Криштиану так скажет»
сегодня, 10:30
Рекомендуем
Главные новости
ЧМ-2026. Хорватия встретится с Панамой, Колумбия – с ДР Конго, Португалия разгромила Узбекистан, Англия и Гана не забили
9 минут назад
Роналду не стал меняться футболками с игроками Узбекистана после победы Португалии. Криштиану отдал свою Далоту
11 минут назад
Англия и Гана сыграли вничью – 0:0. Европейцы пробили 18 раз, африканцы – 2
14 минут назад
Гендиректор «Атлетико» о желании Альвареса уйти: «У Хулиана есть мечта – и у нас тоже, не собираемся его продавать. Это был день Месси – не тот день, чтобы делать заявления»
43 минуты назад
Джикия и «Антальяспор» расторгли контракт, сообщил агент защитника: «Он не захотел играть в первой лиге и отказался от зарплаты за следующий сезон. Тренер Угурлу оказался профнепригодным»»
55 минут назад
«Бавария», «Милан», «Интер», ПСВ – у кого такая полузащита на ЧМ?
сегодня, 21:05Тесты и игры
«Челси» договорится о трансфере Палестры из «Аталанты» в течение суток. Лучший защитник сезона Серии А хочет в АПЛ
сегодня, 20:56
Спенс не пожал руку обвиненному в изнасилованиях Парти перед матчем с Ганой на ЧМ. Фанаты Англии освистывали экс-хавбека «Арсенала»
сегодня, 20:55
Каннаваро после 0:5 от Португалии: «Разница слишком велика, мы допустили простые ошибки. Обидно, что гол Узбекистана отменили – он мог бы придать нам импульс»
сегодня, 20:40
Роналду проигнорировал журналиста, пытавшегося задать вопрос о Месси
сегодня, 20:38Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Ибрагимович о крике Роналду «Я вернулся» после 5:0 с Узбекистаном: «Не знаю, почему он так сказал. Я думал, он никуда и не уходил»
12 минут назад
Модрич, Перишич и Пума Родригес – в составах Панамы и Хорватии на матч ЧМ-2026
21 минуту назад
Леау не исключил, что останется в «Милане»: «Приму решение после ЧМ. Аморим – отличный тренер, несмотря на то, что в «МЮ» все пошло не как хотелось бы»
41 минуту назад
Мартинес о Роналду и Месси: «Они изменили футбол. Конкуренция была нужна им, чтобы расти. Роналду свеж, он невероятно дисциплинирован, выкладывается полностью»
сегодня, 21:12
Англия и Гана ни разу не пробили в створ в 1-м тайме матча ЧМ-2026. У африканцев вообще нет ударов
сегодня, 21:07
22-летний Беллингем – самый молодой футболист с 50 матчами за Англию
сегодня, 20:26
Ибрагимович о Дешаме: «Немногие выдающиеся футболисты становятся выдающимися тренерами. Люди думают, что ему легко, потому что у Франции много звезд. Это не так»
сегодня, 19:08
Агент Дзюбы о будущем 37-летнего форварда: «Звонили из ФНЛ, ближнего зарубежья, наш ответ отрицательный при всем уважении. Артем хочет играть только в РПЛ»
сегодня, 18:53
20 лет и 11 дней прошло между первыми и последним голами Роналду и Месси на ЧМ – самый длинный промежуток в истории
сегодня, 18:46
«Астон Вилла» будет игнорировать все предложения по Роджерсу на сумму менее 100 млн фунтов
сегодня, 18:43
Рекомендуем