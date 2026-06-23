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  4. Роналду после 5:0 с Узбекистаном: «Неделя была трудной, говорили, что мне пора заканчивать, но мы вернулись. Бог помогает тем, кто усердно работает»

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Роналду после дубля и 5:0 с Узбекистаном: «Неделя была трудной, говорили, что мне пора заканчивать, но мы вернулись и вышли из группы. Бог помогает тем, кто усердно работает»
Криштиану Роналду: говорили, что мне пора заканчивать, но я верю в упорный труд.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после разгромной победы над Узбекистаном во 2-м туре ЧМ-2026 (5:0).

Роналду сделал дубль в 1-м тайме встречи и был признан ее лучшим игроком.

«Для меня самое важное – это работа, проделанная командой, и наша уверенность в себе. За неделю мы добились больших успехов. Команда упорно трудилась, мы стали значительно лучше.

Порой зло оборачивается добром. Бить рекорды очень приятно, но главное – это команда и достижение поставленных целей. В данном случае это был выход из группы, и я думаю, что, набрав четыре очка, мы уже это сделали. Я очень рад.

Бог помогает тем, кто усердно работает. Я знал, что мои товарищи по команде помогут мне. Неделя была трудной и мрачной: говорили, что мне пора заканчивать с футболом. Но я держался, как всегда, потому что верю в упорный труд. Должен признать, было тяжело, но мы вернулись», – сказал Роналду в интервью Sport TV.

Роналду крикнул «Я вернулся» после победы Португалии над Узбекистаном на ЧМ. 41-летний форвард сделал дубль и стал лучшим игроком

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Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?15584 голоса
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: A Bola
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
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Комментарии

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Молодец. Я за Месси в этом споре, но невозможно не восхищаться мотивацией и страстью человека у которого 1,5 млрд примерно состояние и он тренируется как сумасшедший и держит себя в форме
ОтветМихо
Молодец. Я за Месси в этом споре, но невозможно не восхищаться мотивацией и страстью человека у которого 1,5 млрд примерно состояние и он тренируется как сумасшедший и держит себя в форме
Комментарий скрыт
ОтветМихо
Молодец. Я за Месси в этом споре, но невозможно не восхищаться мотивацией и страстью человека у которого 1,5 млрд примерно состояние и он тренируется как сумасшедший и держит себя в форме
В принципе нет смысла хейтить одного или другого. ЧМ особенный турнир. Акцент не на игроках, а на сборных.
Так что оба еще показывают, что могут быть рядом с молодыми талантами.
Больше мест АФК нужно выделить, хорошие там сборные, такие результаты замечательные за 2 тура собрали.
Узбекистан 50 строчка ФИФА - 0:5
Катар 56 строчка - 0:6
Ирак 57 строчка - 0:3, 1:4
СА 61 строчка - 0:4
ОтветMU_pain_for_the_eyes
Больше мест АФК нужно выделить, хорошие там сборные, такие результаты замечательные за 2 тура собрали. Узбекистан 50 строчка ФИФА - 0:5 Катар 56 строчка - 0:6 Ирак 57 строчка - 0:3, 1:4 СА 61 строчка - 0:4
Австралия 2-0, япония 5-0, корея 2-1.Идиот
Жалко, что не будет Узбекистанов дальше.(
Ну он старался сегодня, боролся, открывался и да - два своих гола забил, это факт. Хотя и Узбекистан помогал в этом, как мог, это была откровенная слабая игра от наших южных соседей!
Ого, он читает комменты, критику
сегодня роналду ты был молодец
Бог не Яшка, видит кому тяжко.
Фанатов своих ещё порадовал , за это + к карме
Не являюсь поклонником ни одного из них, но посмотрите хоть на количество комментов под играми их сборных - вроде, Месси сделал дубль, перебил бомбардирский и кучу других рекордов ЧМ, но все равно не дотягивает по популярности до Рона. Даже сами поклонники Месси больше тусуются в ветках про португальца ))
Аж сам Узбекистан обыграли. Вот так сила!!!
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