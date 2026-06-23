Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после разгромной победы над Узбекистаном во 2-м туре ЧМ-2026 (5:0).
Роналду сделал дубль в 1-м тайме встречи и был признан ее лучшим игроком.
«Для меня самое важное – это работа, проделанная командой, и наша уверенность в себе. За неделю мы добились больших успехов. Команда упорно трудилась, мы стали значительно лучше.
Порой зло оборачивается добром. Бить рекорды очень приятно, но главное – это команда и достижение поставленных целей. В данном случае это был выход из группы, и я думаю, что, набрав четыре очка, мы уже это сделали. Я очень рад.
Бог помогает тем, кто усердно работает. Я знал, что мои товарищи по команде помогут мне. Неделя была трудной и мрачной: говорили, что мне пора заканчивать с футболом. Но я держался, как всегда, потому что верю в упорный труд. Должен признать, было тяжело, но мы вернулись», – сказал Роналду в интервью Sport TV.
Роналду крикнул «Я вернулся» после победы Португалии над Узбекистаном на ЧМ. 41-летний форвард сделал дубль и стал лучшим игроком
***
«Следующий». Роналду резко оборвал журналиста после вопроса про Лео Месси 📹
Так что оба еще показывают, что могут быть рядом с молодыми талантами.
Узбекистан 50 строчка ФИФА - 0:5
Катар 56 строчка - 0:6
Ирак 57 строчка - 0:3, 1:4
СА 61 строчка - 0:4