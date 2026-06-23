Криштиану Роналду: говорили, что мне пора заканчивать, но я верю в упорный труд.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после разгромной победы над Узбекистаном во 2-м туре ЧМ-2026 (5:0).

Роналду сделал дубль в 1-м тайме встречи и был признан ее лучшим игроком.

«Для меня самое важное – это работа, проделанная командой, и наша уверенность в себе. За неделю мы добились больших успехов. Команда упорно трудилась, мы стали значительно лучше.

Порой зло оборачивается добром. Бить рекорды очень приятно, но главное – это команда и достижение поставленных целей. В данном случае это был выход из группы, и я думаю, что, набрав четыре очка, мы уже это сделали. Я очень рад.

Бог помогает тем, кто усердно работает. Я знал, что мои товарищи по команде помогут мне. Неделя была трудной и мрачной: говорили, что мне пора заканчивать с футболом. Но я держался, как всегда, потому что верю в упорный труд. Должен признать, было тяжело, но мы вернулись», – сказал Роналду в интервью Sport TV.

Роналду крикнул «Я вернулся» после победы Португалии над Узбекистаном на ЧМ. 41-летний форвард сделал дубль и стал лучшим игроком

***

«Следующий». Роналду резко оборвал журналиста после вопроса про Лео Месси 📹