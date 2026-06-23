Морган о дубле Роналду Узбекистану: «Как я и обещал. Можете плакать, хейтеры🤫»

Телеведущий Пирс Морган призвал критиков Криштиану Роналду замолчать.
Во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Португалии разгромила команду Узбекистана со счетом 5:0. Роналду сделал дубль в 1-м тайме и был признан лучшим игроком матча.
«Бум! Роналду забивает. Как я и обещал. Блестящее завершение от поистине величайшего футболиста в истории. Хейтеры, можете плакать 😢 🤣», – написал Морган после первого гола Роналду на 6-й минуте.
После второго гола Криштиану Морган вновь обратился к недоброжелателям форварда «Аль-Насра».
«Бум! Роналду вновь забил. Еще одно блестящее завершение от величайшего в истории. Хейтеры, тс-с-с🤫», – написал журналист.
Морган о Роналду: «Столько ненависти и насмешек после одной посредственной игры Португалии... Все это послужит Криштиану топливом – он докажет всем, что он здесь не просто так»
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Безумная реакция фаната Роналду IShowSpeed на гол португальца – он дождался!
Тогда был бы уровень рибобры 😂
Унизили хейтеров