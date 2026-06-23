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Морган о дубле Роналду Узбекистану: «Как я и обещал. Можете плакать, хейтеры🤫»
Морган о дубле Роналду Узбекистану: можете плакать, хейтеры.

Телеведущий Пирс Морган призвал критиков Криштиану Роналду замолчать.

Во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Португалии разгромила команду Узбекистана со счетом 5:0. Роналду сделал дубль в 1-м тайме и был признан лучшим игроком матча.

«Бум! Роналду забивает. Как я и обещал. Блестящее завершение от поистине величайшего футболиста в истории. Хейтеры, можете плакать 😢 🤣», – написал Морган после первого гола Роналду на 6-й минуте.

После второго гола Криштиану Морган вновь обратился к недоброжелателям форварда «Аль-Насра».

«Бум! Роналду вновь забил. Еще одно блестящее завершение от величайшего в истории. Хейтеры, тс-с-с🤫», – написал журналист.

Морган о Роналду: «Столько ненависти и насмешек после одной посредственной игры Португалии... Все это послужит Криштиану топливом – он докажет всем, что он здесь не просто так»

***

Безумная реакция фаната Роналду IShowSpeed на гол португальца – он дождался!

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?15509 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Пирса Моргана
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Комментарии

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Ну, это уровень ригоберки примерно
ОтветМа Из
Ну, это уровень ригоберки примерно
Он забыл дописать "лицо к осмотру"
Тогда был бы уровень рибобры 😂
ОтветМа Из
Ну, это уровень ригоберки примерно
Никто еще так ригоберку тут так не опускал низко))
Морган - уровень детсада)
да весь футбольный мир плачет. от смеха
Будем плакать, когда он забьёт два условной Франции
ОтветHollyday
Будем плакать, когда он забьёт два условной Франции
Увы, вылетит с ЧМ намного раньше.
Мне интересно, ему и впрямь некому подсказать, что он выглядит как идиот, или это его просто не останавливает?)
Ответверсус вульгарис
Мне интересно, ему и впрямь некому подсказать, что он выглядит как идиот, или это его просто не останавливает?)
Моргану? Так он на ЗП у Криша
А помните его хет-трик Люксембургу? А Литве? Че хейтеры? А?)
ОтветРотор-Волгоград
А помните его хет-трик Люксембургу? А Литве? Че хейтеры? А?)
Я помню его дебютный гол за сборную - Казахстану
ОтветРотор-Волгоград
А помните его хет-трик Люксембургу? А Литве? Че хейтеры? А?)
А дубль Андорре?
Унизили хейтеров
Неужели он правда думает, что кому-то есть дело до дубля Узбекистану?
А Шнякин случаем не родственник ему?
Да плачем всем селом
Главные враги Криштиано это Морган, IshowSpeed и сестры😃
ОтветМихо
Главные враги Криштиано это Морган, IshowSpeed и сестры😃
Как какой-то блогер может быть чьим-то врагом? А сёстры Роналду взрослые люди. Роналду не отвечает за их действия и слова.
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