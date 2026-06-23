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  4. Джикия перейдет в «Локомотив» и будет зарабатывать 3 млн рублей в месяц («Мутко против»)

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Джикия перейдет в «Локомотив» и будет получать 3 млн рублей в месяц («Мутко против»)
Георгий Джикия перейдет в «Локомотив» из «Антальяспора».

Георгий Джикия расторгнет контракт с «Антальяспором» и продолжит карьеру в «Локомотиве».

По данным телеграм-канала «Мутко против», в ближайшее время 32-летний защитник должен пройти медосмотр для трансфера в московский клуб. 

Джикия задумывался об уходе из турецкой команды из-за задержек зарплаты. Экс-капитан «Спартака» договорился с руководством «Антальяспора» и может покинуть клуб в качестве свободного агента.

Также сообщается, что зарплата Джикии в «Локомотиве» будет составлять чуть более 3 миллионов рублей в месяц плюс бонусы. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
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Комментарии

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Кем, шашлычником?
Избавляемся от Тимофеева с Сарвелли , а в замен набираем точно такие же дрова. В чем логика то.
ОтветДмитрий Раткович
Избавляемся от Тимофеева с Сарвелли , а в замен набираем точно такие же дрова. В чем логика то.
Да ещё и возрастные дрова
ОтветavcgloronalduMU
Вот зачем
Скажи спасибо Банщику за лимит.
Я думала он уже карьеру, как пару лет назад завершил. Не знаю, зачем Локо этот любитель шашлыков.
ОтветСтепанова Диана
Я думала он уже карьеру, как пару лет назад завершил. Не знаю, зачем Локо этот любитель шашлыков.
А кто будет на станциях в поездах свежее мясо продавать?))
Зачем Локо, Хинкали за 3 мульта в месяц?
Списанное пузо, едет доигрывать за 3 мульта в месяц и жить в своё удовольствие, кто-то жопу рвёт на складе на заводе за 150к а кто-то едет кайфовать по сути. В нынешних реалиях, такие как Джикия, сбитые летчики, больше 100 тыс вообще не должны получать...
ОтветGgg Ggg_1116415516
Списанное пузо, едет доигрывать за 3 мульта в месяц и жить в своё удовольствие, кто-то жопу рвёт на складе на заводе за 150к а кто-то едет кайфовать по сути. В нынешних реалиях, такие как Джикия, сбитые летчики, больше 100 тыс вообще не должны получать...
Пусть уходят со строек и идут играть в футбол, кто не дает?
Бараниной в маринаде на пиве будет радовать одноклубников)
Осталось Макарова ещё подписать, и шоколадная команда победителей будет в сборе.
А ха ха ему 32 года ))) это пенсия
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