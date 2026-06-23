Джикия перейдет в «Локомотив» и будет получать 3 млн рублей в месяц («Мутко против»)
Георгий Джикия перейдет в «Локомотив» из «Антальяспора».
Георгий Джикия расторгнет контракт с «Антальяспором» и продолжит карьеру в «Локомотиве».
По данным телеграм-канала «Мутко против», в ближайшее время 32-летний защитник должен пройти медосмотр для трансфера в московский клуб.
Джикия задумывался об уходе из турецкой команды из-за задержек зарплаты. Экс-капитан «Спартака» договорился с руководством «Антальяспора» и может покинуть клуб в качестве свободного агента.
Также сообщается, что зарплата Джикии в «Локомотиве» будет составлять чуть более 3 миллионов рублей в месяц плюс бонусы.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
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