Георгий Джикия перейдет в «Локомотив» из «Антальяспора».

Георгий Джикия расторгнет контракт с «Антальяспором» и продолжит карьеру в «Локомотиве ».

По данным телеграм-канала «Мутко против», в ближайшее время 32-летний защитник должен пройти медосмотр для трансфера в московский клуб.

Джикия задумывался об уходе из турецкой команды из-за задержек зарплаты. Экс-капитан «Спартака » договорился с руководством «Антальяспора » и может покинуть клуб в качестве свободного агента.

Также сообщается, что зарплата Джикии в «Локомотиве» будет составлять чуть более 3 миллионов рублей в месяц плюс бонусы.