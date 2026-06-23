Роналду – самый возрастной автор дубля на ЧМ
Роналду стал самым возрастным футболистом с дублем в матче чемпионата мира.
41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил два гола в матче с Узбекистаном (3:0, перерыв) во 2-м туре чемпионата мира.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Таким образом, Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира (41 год и 138 дней).
Оба мяча Криштиану забил с игры – после голевых пасов от Жоау Канселу и Бруну Фернандеша.
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Безумная реакция фаната Роналду IShowSpeed на гол португальца – он дождался!
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?14550 голосов
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Opta
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Сегодня: Роналду, Роналду, Роналду!..
Вчера хайповали на Месси, сегодня на Роналду.
Минусов не вижу. Ибо это последний ЧМ когда мы их сравниваем.
Давайте ценить этот момент))
Как футбольный гений . Даже не топ 5 в истории, как нам любят навязывать его фанаты
Ну атлет блин)
Главный матч турнира для него, если не будет финала или матча с Аргентиной.
отличная игра от легенды