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  4. Роналду – самый возрастной автор дубля на ЧМ

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Роналду – самый возрастной автор дубля на ЧМ
Роналду стал самым возрастным футболистом с дублем в матче чемпионата мира.

41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил два гола в матче с Узбекистаном (3:0, перерыв) во 2-м туре чемпионата мира. 

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира (41 год и 138 дней). 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Opta
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Комментарии

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Вчера вся новостная лента спортса: Месси, Месси, Месси!..
Сегодня: Роналду, Роналду, Роналду!..
Ответsnipe
Вчера вся новостная лента спортса: Месси, Месси, Месси!.. Сегодня: Роналду, Роналду, Роналду!..
Ну так работает современная журналистика. пора привыкнуть))
Вчера хайповали на Месси, сегодня на Роналду.
Минусов не вижу. Ибо это последний ЧМ когда мы их сравниваем.
Давайте ценить этот момент))
Ответsnipe
Вчера вся новостная лента спортса: Месси, Месси, Месси!.. Сегодня: Роналду, Роналду, Роналду!..
Вы наверное на ленте НХЛ не были. Там вообще только одна фамилия хD
Что, уважаемые господа Радимов и Губерниев, все ещё уверены, что сдержали бы этого парня? :)
ОтветСпортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Что, уважаемые господа Радимов и Губерниев, все ещё уверены, что сдержали бы этого парня? :)
Комментарий скрыт
ОтветСпортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Что, уважаемые господа Радимов и Губерниев, все ещё уверены, что сдержали бы этого парня? :)
При этом Радимов даже на рынке сторговаться за шашлык не может, а сдерживать Роналду может без проблем)
Я бы сказал самый возрастной поджигатель пуканов Хейтеров)
ОтветFikret Belozoglu
Я бы сказал самый возрастной поджигатель пуканов Хейтеров)
Лица хейтеров к осмотру :)
Ответten Hag
Лица хейтеров к осмотру :)
Сделал дубль против грозных узбеков))))) Герой! Узбеки на 50 месте в рейтиге сборных и Кринж с лучшей полузащитой забил им 2 мяча)) Но больше узбеков не будет, дальше Колумбия, можешь уже придумывать отмазки для него)
Я хоть и люблю потроллить Роналду и поугарать над некоторыми его действиями, но факт остаётся фактом - он абсолютно легендарная фигура в мировом спорте, наряду с Месси, Леброном, Джорданом, Биг 3 тенниса и им подобными.
ОтветR K_1117170005
Я хоть и люблю потроллить Роналду и поугарать над некоторыми его действиями, но факт остаётся фактом - он абсолютно легендарная фигура в мировом спорте, наряду с Месси, Леброном, Джорданом, Биг 3 тенниса и им подобными.
Фигура - да
Как футбольный гений . Даже не топ 5 в истории, как нам любят навязывать его фанаты
ОтветОлег Горбацевич
Фигура - да Как футбольный гений . Даже не топ 5 в истории, как нам любят навязывать его фанаты
А как оценивается гениальность в футболе? Как составить такой рейтинг? Это все субъективные оценки. Есть объективные. Объективно два лучших атакующих игрока в истории футбола, это Месси и Роналду, тут нет смысла спорить, просто нет аргументов. Месси немного выше, это тоже объективно, смысла спорить нет. Роналду вслед за Месси, а дальше большой отрыв даже от третьего места. Это если объективно. А остальное, это уже ощущения. По ощущениям, то как играл Неймар в свои лучшие годы, это Роналдиньо помноженный на два. Месси и Роналду по ощущениям никогда так "волшебно" не играли, но это опять же ощущения. А есть факты, с ними спорить тяжело.
Месси и Криш неплохо разогревают публику перед выходом великого Неймара.
Красава! Рад за Роналду. Ждём еще голов
Да как он отбегал в 41 год все 90 минут, прессингуя, стелясь в отборах и почти замыкая в прыжке на 96 минуте ….
Ну атлет блин)
ОтветПинающий Достоинства
Да как он отбегал в 41 год все 90 минут, прессингуя, стелясь в отборах и почти замыкая в прыжке на 96 минуте …. Ну атлет блин)
Естественно.
Главный матч турнира для него, если не будет финала или матча с Аргентиной.
Целых 20 лет на самом высоком уровне, где-то 10 из них на легендарном
сегодня был очень хорош, критика пошла ему на пользу и он даже прессинговал. это помимо дубля и кучи голевых моментов
отличная игра от легенды
как я и писал после первого матча... забъет в следующем и все утрутся)
ОтветISEEDEADPEOPLE
как я и писал после первого матча... забъет в следующем и все утрутся)
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