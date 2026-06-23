Роналду – самый возрастной автор дубля на ЧМ

Роналду стал самым возрастным футболистом с дублем в матче чемпионата мира.

41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил два гола в матче с Узбекистаном (3:0, перерыв) во 2-м туре чемпионата мира.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира (41 год и 138 дней).

Оба мяча Криштиану забил с игры – после голевых пасов от Жоау Канселу и Бруну Фернандеша .

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Безумная реакция фаната Роналду IShowSpeed на гол португальца – он дождался!