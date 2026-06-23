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  4. Роналду забил 144-й и 145-й голы за сборную. У Месси 122 мяча

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Роналду забил 144-й и 145-й голы за сборную. У Месси 122 мяча
Роналду забил 145 голов за Португалию.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в ворота сборной Узбекистана во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026. Он отличился на 6-й и 39-й минутах матча (3:0, перерыв).

41-летний футболист «Аль-Насра» забил 144-й и 145-й голы за сборную в 229-м матче и обновил собственный мировой рекорд.

Второе место занимает нападающий сборной Аргентины Лионель Месси со 122 мячами в 201 матче за национальную команду.

***

Безумная реакция фаната Роналду IShowSpeed на гол португальца – он дождался!

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?13199 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
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logoЧемпионат мира по футболу
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу

Комментарии

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Слабым Узбекам не считается
Пусть попробует забьет Люке Зидану, который мяча боится💪
ОтветГаби Жезус
Слабым Узбекам не считается Пусть попробует забьет Люке Зидану, который мяча боится💪
ахаха ну там действительно два мяча на совести зидана были)
ОтветГаби Жезус
Слабым Узбекам не считается Пусть попробует забьет Люке Зидану, который мяча боится💪
Тот самый который просто руки убрал когда мяч прямо в него летел? 🫠
Фанаты Месси меня удивляют-недавно писали,что все фанаты Роналду отмороженные и чекнутые как секта,а сейчас всем доказывают,что голы Узбекистану не в счет,потому,что это очень слабая команда.Ребят немного адекватность нужна а...Я не фанат Роналду,но такие комментарии смешат и позорят вас.
Ответvladimir.kostrichko
Фанаты Месси меня удивляют-недавно писали,что все фанаты Роналду отмороженные и чекнутые как секта,а сейчас всем доказывают,что голы Узбекистану не в счет,потому,что это очень слабая команда.Ребят немного адекватность нужна а...Я не фанат Роналду,но такие комментарии смешат и позорят вас.
да комплексуют ребята, хотя хз почему
Ответvladimir.kostrichko
Фанаты Месси меня удивляют-недавно писали,что все фанаты Роналду отмороженные и чекнутые как секта,а сейчас всем доказывают,что голы Узбекистану не в счет,потому,что это очень слабая команда.Ребят немного адекватность нужна а...Я не фанат Роналду,но такие комментарии смешат и позорят вас.
Это барса глору эти умом не блещут
И это в 41 год! Просто вдумайтесь!
ОтветЗлой Руся
И это в 41 год! Просто вдумайтесь!
Да у меня 25% одноклассников в таком возрасте уже в лучшем мире )
ОтветЗлой Руся
И это в 41 год! Просто вдумайтесь!
Всё ещё достоин!!!
Когда легенды забивают, это прекрасно. Жаль Неймар пока подводит
ОтветДаниил Гутин
Когда легенды забивают, это прекрасно. Жаль Неймар пока подводит
Неймар не легенда. В прайме был топом, но этот прайм продолжался недолго. В этом плане таких как он было немало.
ОтветStreet Fighter
Неймар не легенда. В прайме был топом, но этот прайм продолжался недолго. В этом плане таких как он было немало.
Неймар был лучшим в той Барселоне , которая якобы ПСЖ прошла. Когда в ответке Месси бросил играть, то Неймар начал тащить матч.
🥲 снова срач роналду-месси как в старые добрые. Будто на 10 лет назад вернулся. Наслаждайтесь, это наш последний такой срач
Ответgarethbale
🥲 снова срач роналду-месси как в старые добрые. Будто на 10 лет назад вернулся. Наслаждайтесь, это наш последний такой срач
На 20
В этом матче объективно красавчик!
Как бы я не поддерживал Месси, но Роналду тоже все еще может забивать.
Тем интереснее будет дальше смотреть ЧМ
Рон заряженный вышел
Такого наивного и медленного футбола, в какой играл Узбекистан в первом тайме давно видеть не приходилось. Медленно думают, медленно двигаются, совершенно не уровень чемпионата мира. Не умаляя достоинств Криштиану Роналду, складывается ощущение, что если бы против сегодняшнего Узбекистана вышли бы Мостовой с Кержаковым, то и они вполне могли по паре штук забить. Не понятно зачем перед ЧМ надо было убирать тренера и ставить Каннаваро.
Зачем злили гелевого?
Хорошо что дни Месси и Роналду разделили ) Так удобно.
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