Роналду забил 144-й и 145-й голы за сборную. У Месси 122 мяча
Роналду забил 145 голов за Португалию.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в ворота сборной Узбекистана во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026. Он отличился на 6-й и 39-й минутах матча (3:0, перерыв).
41-летний футболист «Аль-Насра» забил 144-й и 145-й голы за сборную в 229-м матче и обновил собственный мировой рекорд.
Второе место занимает нападающий сборной Аргентины Лионель Месси со 122 мячами в 201 матче за национальную команду.
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Безумная реакция фаната Роналду IShowSpeed на гол португальца – он дождался!
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?13199 голосов
Лионель Месси
Килиан Мбаппе
Эрлинг Холанд
Харри Кейн
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
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Пусть попробует забьет Люке Зидану, который мяча боится💪
Как бы я не поддерживал Месси, но Роналду тоже все еще может забивать.
Тем интереснее будет дальше смотреть ЧМ