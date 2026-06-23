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  4. Роналду забил 974-й и 975-й голы в карьере – Узбекистану на ЧМ. У Месси 916 мячей

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Роналду забил 974-й и 975-й голы в карьере – Узбекистану на ЧМ. У Месси 916 мячей
Криштиану Роналду забил 974-й и 975-й голы в карьере.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в матче с Узбекистаном (3:0, первый тайм) во втором туре чемпионата мира. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 6-й минуте Криштиану открыл счет после передачи от Жоау Канселу, на 39-й ему ассистировал Бруну Фернандеш

Это 144-й и 145-й мячи 41-летнего форварда в составе сборной Португалии. Еще 830 мячей на его счету на клубном уровне. 

У 38-летнего Лионеля Месси, выступающего за сборную Аргентины и «Интер Майами», 916 голов за карьеру – в 1158 матчах.

***

Безумная реакция фаната Роналду IShowSpeed на гол португальца – он дождался!

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?13149 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛионель Месси
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logoКриштиану Роналду
logoБруну Фернандеш
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Узбекистана по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoЖоау Канселу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoИнтер Майами

Комментарии

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Мессибои люто минусят комментарии)))
ОтветМуканов Арманбек
Мессибои люто минусят комментарии)))
Комментарий скрыт
ОтветВсё знаю
Комментарий скрыт
Глупо спорить , когда один это сынок ФИФА которому назначают пенки в каждом матче и не удаляют его и его партнеров
Великолепный матч Роналду проводит. Открывается, отрабатывает. Немного до хет-трика не хватило. Вратаря обыграл, но с линии мяч вынесли.
ОтветРоман
Великолепный матч Роналду проводит. Открывается, отрабатывает. Немного до хет-трика не хватило. Вратаря обыграл, но с линии мяч вынесли.
Во втором тайме забьет еще 2 гола
ОтветРоман
Великолепный матч Роналду проводит. Открывается, отрабатывает. Немного до хет-трика не хватило. Вратаря обыграл, но с линии мяч вынесли.
Узбекистан удивительно плох. Не смотрел их первую игру, но тут даже подобие борьбы нет. Посмотрел за какие клубы играют узбеки. Там кроме Хусаинова и дуэта из Башакшехира остальные ребята играют на очень низком уровне. Каримов вообще из какого-то Сухрона (10 место в местной лиге). Я раньше не слышал о таком клубе, хотя про тот же Насаф за который стоит их вратарь слышал хотя бы.
У-ф-ф, у горе-экспертов траур. Столько аналитики, почему Криш должен полировать банку, смыто в унитаз.
ОтветСергей Плотников
У-ф-ф, у горе-экспертов траур. Столько аналитики, почему Криш должен полировать банку, смыто в унитаз.
Алжиру можно забивать, Узбекистану значит тоже.
ОтветСергей Плотников
У-ф-ф, у горе-экспертов траур. Столько аналитики, почему Криш должен полировать банку, смыто в унитаз.
Просто закрыл рты хейтерам
Мессибои хорош минусить. Ваш кумир и так проводит отлично ЧМ. Радуйтесь за него.
А сегодня день Роналду.
ОтветРоман
Мессибои хорош минусить. Ваш кумир и так проводит отлично ЧМ. Радуйтесь за него. А сегодня день Роналду.
Вообще очень гнусно обсирать Лео и Криша просто на основе фанатизма, сегодня молодец Криш и нет смысла говорить что узбекистан и тд, так же как и Месси с алжиром и австрией, наслаждаемся
ОтветРоман
Мессибои хорош минусить. Ваш кумир и так проводит отлично ЧМ. Радуйтесь за него. А сегодня день Роналду.
Рончика грех не попинать, слишком большое эго, хотя сам футбольных труп. Все свои голы забьет Узбекистану, в плей-офф как всегда исчезнет, но ты радуйся)))
Ну что хейтерки? Снова обгадились) теперь попрятались под шконками)
ОтветLost_1st
Ну что хейтерки? Снова обгадились) теперь попрятались под шконками)
Спрятались и в тихую, в слезах, минусуют всех 🤭😃
ОтветLost_1st
Ну что хейтерки? Снова обгадились) теперь попрятались под шконками)
Вау, дубль Узбекистану)
Это же круче 5 голов в 2 играх 😂
Роналду великий! В 41 год дубль на ЧМ. УНИКАЛЬНЫЙ!!!
Роналду насмотревшись на Месси тоже решил показать класс. Даёшь хет-трик !!!
КР7 молодец.
Подумыл злопыхателей старичок,как детишек!!!
Я заказал фуру с обувью,обращайтесь
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