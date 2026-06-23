Роналду забил 974-й и 975-й голы в карьере – Узбекистану на ЧМ. У Месси 916 мячей

Криштиану Роналду забил 974-й и 975-й голы в карьере.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в матче с Узбекистаном (3:0, первый тайм) во втором туре чемпионата мира. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 6-й минуте Криштиану открыл счет после передачи от Жоау Канселу , на 39-й ему ассистировал Бруну Фернандеш .

Это 144-й и 145-й мячи 41-летнего форварда в составе сборной Португалии. Еще 830 мячей на его счету на клубном уровне.

У 38-летнего Лионеля Месси , выступающего за сборную Аргентины и «Интер Майами », 916 голов за карьеру – в 1158 матчах.

***

Безумная реакция фаната Роналду IShowSpeed на гол португальца – он дождался!