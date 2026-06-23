Роналду забил 974-й и 975-й голы в карьере – Узбекистану на ЧМ. У Месси 916 мячей
Криштиану Роналду забил 974-й и 975-й голы в карьере.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в матче с Узбекистаном (3:0, первый тайм) во втором туре чемпионата мира. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 6-й минуте Криштиану открыл счет после передачи от Жоау Канселу, на 39-й ему ассистировал Бруну Фернандеш.
Это 144-й и 145-й мячи 41-летнего форварда в составе сборной Португалии. Еще 830 мячей на его счету на клубном уровне.
У 38-летнего Лионеля Месси, выступающего за сборную Аргентины и «Интер Майами», 916 голов за карьеру – в 1158 матчах.
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Безумная реакция фаната Роналду IShowSpeed на гол португальца – он дождался!
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?13149 голосов
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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А сегодня день Роналду.
Это же круче 5 голов в 2 играх 😂