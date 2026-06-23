41-летний Роналду – второй игрок в истории старше 40 лет с голом на ЧМ после Милла
41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче с Узбекистаном на 6-й и 39-й минутах.
Таким образом, португалец стал вторым игроком в истории старше 40 лет с голами в играх чемпионата мира.
Самым возрастным автором гола в истории турнира является камерунец Роже Милла. Он забил в ворота сборной России в возрасте 42 лет и 39 дней на турнире 1994 года.
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Безумная реакция фаната Роналду IShowSpeed на гол португальца – он дождался!
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?12071 голос
Лионель Месси
Килиан Мбаппе
Эрлинг Холанд
Харри Кейн
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ФИФА
Комментарии
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Хейтеры страдать, вы разбудили вашего папочку))
В гей-сообществе это сейчас так называется ?
И очень странно, что многими эти два пункта просто игнорируются, хотя спорить с ними бессмысленно, это просто факты.
Можно говорить о текущей форме или в целом карьере, кто какой
Но очевидно, что оба просто монстры и даже в старости так стараются и перфомансы выдают
Повезло нам