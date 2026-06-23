  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. 41-летний Роналду – второй игрок в истории старше 40 лет с голом на ЧМ после Милла

0
41-летний Роналду – второй игрок в истории старше 40 лет с голом на ЧМ после Милла

41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче с Узбекистаном на 6-й и 39-й минутах. 

Таким образом, португалец стал вторым игроком в истории старше 40 лет с голами в играх чемпионата мира. 

Самым возрастным автором гола в истории турнира является камерунец Роже Милла. Он забил в ворота сборной России в возрасте 42 лет и 39 дней на турнире 1994 года. 

***

Безумная реакция фаната Роналду IShowSpeed на гол португальца – он дождался!

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?12071 голос
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ФИФА
logoЧемпионат мира по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
logoСборная Узбекистана по футболу
logoСборная России по футболу
logoСборная Португалии по футболу
Роже Милла

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Вы хотели сказать с дублем?))
Хейтеры страдать, вы разбудили вашего папочку))
ОтветAleksandr Dubovik
Вы хотели сказать с дублем?)) Хейтеры страдать, вы разбудили вашего папочку))
Папочку ?
В гей-сообществе это сейчас так называется ?
ОтветАлександр Петрович
Папочку ? В гей-сообществе это сейчас так называется ?
Я без понятия как в вашем сообществе это называется
Все так облизывают Месси на этом ЧМ, но как-то забывают, что а) Аргентина исторически сборная покруче и посильнее, чем "портки". б) Месси младше Роналду, а в спорте высоких достижений каждый год играет разницу и вовсе не эфемерную.

И очень странно, что многими эти два пункта просто игнорируются, хотя спорить с ними бессмысленно, это просто факты.
Первый для ригоберки, второй для его твина ебздрооыча, ахаха
Не понимаю зачем спорить кто лучше Роналду или Мессия, почему нельзя признать что они оба великие?
ОтветЕвгений Викто
Не понимаю зачем спорить кто лучше Роналду или Мессия, почему нельзя признать что они оба великие?
Великие оба, но Месси круче !!!
ОтветЕвгений Викто
Не понимаю зачем спорить кто лучше Роналду или Мессия, почему нельзя признать что они оба великие?
Это недостаток интеллекта сказывается. Мне вот всегда больше нравился Роналду, чем Месси, но я при этом признаю, что оба они величайшие игроки и очень хорошо, что я смог воочию наблюдать за их игрой.
всего то требовалось довести до него мяч
С дублем!! Ну великий!!!
Можно говорить о текущей форме или в целом карьере, кто какой

Но очевидно, что оба просто монстры и даже в старости так стараются и перфомансы выдают
Повезло нам
У хейтерков траур)) заготовленные шутки не пригодились 😁
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
У Роналду 10 голов на ЧМ – больше всех в истории сборной Португалии. Криштиану побил рекорд Эйсебио
5 минут назад
Португалия громит Узбекистан, а у Роналду уже дубль: смотрите игру ЧМ в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’
6 минут назадВидеоСпортс"
Роналду первым в истории забил на шести чемпионатах мира. У Криштиану дубль Узбекистану
6 минут назад
Роналду забил за Португалию впервые за 11 матчей на ЧМ и Евро
8 минут назад
У Роналду первые голы с игры на чемпионатах мира с 2018 года – дубль Узбекистану
8 минут назад
Португалия – Узбекистан. 3:0 – Роналду сделал дубль, Мендеш забил со штрафного, гол Ганиева отменили! Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Роналду уступил штрафной Мендешу – защитник Португалии забил Узбекистану
22 минуты назадФото
Роналду проводит 24-й матч на чемпионатах мира – догнал Клозе. Больше только у Месси (28) и Маттеуса (25)
45 минут назад
ЧМ-2026. Португалия против Узбекистана, Англия сыграет с Ганой, Хорватия – с Панамой, Колумбия встретится с ДР Конго
46 минут назадLive
Мостовой о похвале от Макелеле: «В Европе ценят и помнят легенд, а у нас проходимцы вылезают. Мне еще надо кому-то что-то доказывать?»
сегодня, 16:44
Ко всем новостям
Последние новости
Гол Узбекистана в ворота Португалии отменили после ВАР из-за фола Файзуллаева на Канселу
2 минуты назадФото
Канчельскис о паузах на водопой на ЧМ-2026: «Тех, кто жалуется на перерывы, выгнал бы на поле в жару. Посмотрю, как они заговорят. Петя Быстров чуть не умер от теплового удара 10 лет назад»
33 минуты назад
«Барса» продала Пенью «Панатинаикосу» за 3 млн евро
сегодня, 16:34
О′Нил возглавил «Ипсвич». Он сменил Маккенну, который вывел команду в АПЛ
сегодня, 15:24
Россия вышла бы из группы на ЧМ-2026, считает Мостовой: «С новым форматом – однозначно. Сборная с одной победой вышла бы из любой группы»
сегодня, 15:01
Бенсебайни с оценкой 8.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча Иордания – Алжир
сегодня, 14:57
Колумбия – ДР Конго. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
сегодня, 14:38
Холанд с оценкой 8.8 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча Норвегия – Сенегал. Кулибали – худший с 4.3
сегодня, 14:38
«Роналду пять раз выигрывал «Золотой мяч». Диванные эксперты, критикующие его, не разбираются в футболе». Бородюк о Криштиану
сегодня, 14:36
Мбаппе с оценкой 9.1 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча Франция – Ирак. У Олисе 8.7, у Дембеле 8.4
сегодня, 14:35
Рекомендуем