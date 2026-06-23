41-летний Роналду – второй игрок в истории старше 40 лет с голом на ЧМ после Милла

41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче с Узбекистаном на 6-й и 39-й минутах.

Таким образом, португалец стал вторым игроком в истории старше 40 лет с голами в играх чемпионата мира.

Самым возрастным автором гола в истории турнира является камерунец Роже Милла . Он забил в ворота сборной России в возрасте 42 лет и 39 дней на турнире 1994 года.

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Безумная реакция фаната Роналду IShowSpeed на гол португальца – он дождался!