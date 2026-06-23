У Роналду 10 голов на ЧМ – больше всех в истории сборной Португалии. Криштиану побил рекорд Эйсебио

Роналду побил рекорд Эйсебио по голам на чемпионатах мира.

Криштиану Роналду побил рекорд Эйсебио по голам за сборную Португалии на чемпионатах мира.

Форвард, представляющий «Аль-Наср », сделал дубль в ворота сборной Узбекистана в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 .

Голы в сегодняшнем матче стали для Роналду 9-м и 10-м на чемпионатах мира. Криштиану стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на турнире, побив рекорд Эйсебио (9 голов).

Рекорд по голам на чемпионатах мира принадлежит Лионелю Месси – 18 мячей.

Португалия – Узбекистан. 2:0 – Роналду и Мендеш забили. Онлайн-трансляция

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Безумная реакция фаната Роналду IShowSpeed на гол португальца – он дождался!