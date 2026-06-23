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У Роналду 10 голов на ЧМ – больше всех в истории сборной Португалии. Криштиану побил рекорд Эйсебио
Роналду побил рекорд Эйсебио по голам на чемпионатах мира.

Криштиану Роналду побил рекорд Эйсебио по голам за сборную Португалии на чемпионатах мира.

Форвард, представляющий «Аль-Наср», сделал дубль в ворота сборной Узбекистана в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Голы в сегодняшнем матче стали для Роналду 9-м и 10-м на чемпионатах мира. Криштиану стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на турнире, побив рекорд Эйсебио (9 голов).

Рекорд по голам на чемпионатах мира принадлежит Лионелю Месси – 18 мячей.

Португалия – Узбекистан. 2:0 – Роналду и Мендеш забили. Онлайн-трансляция

***

Безумная реакция фаната Роналду IShowSpeed на гол португальца – он дождался!

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?12080 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoСборная Узбекистана по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЧемпионат мира по футболу
logoЭйсебио

Комментарии

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Уже 10, дед сегодня хорош: открывается, забивает, ещё и в прессинг идёт

А фанаты Месси тут полные клоуны. Мало им, что Месси чемпион мира и рекордсмен по голам. Нет, нужно ещё зачем-то пытаться принизить Роналду, который достиг в футболе больше 99,99% игроков)
Ответpit4er
Уже 10, дед сегодня хорош: открывается, забивает, ещё и в прессинг идёт А фанаты Месси тут полные клоуны. Мало им, что Месси чемпион мира и рекордсмен по голам. Нет, нужно ещё зачем-то пытаться принизить Роналду, который достиг в футболе больше 99,99% игроков)
От лица фанатов Месси заявляю - эти хейтеры - это не наши))
Давайте, начинайте переобуваться местные «эксперты» 😅😅😅
Ответkvint(ksk)
Давайте, начинайте переобуваться местные «эксперты» 😅😅😅
Сто раз пишут, что все вопросы Лео закрыл
Но все равно приходят на ветки бомбить 🤣
Эйсебио был очень крут. Самый популярный футболист у себя на родине. В Мозамбике он наверное вообще самый популярный человек в истории.
что Месси, что Роналду - малорики….максимальный респект им за их карьеру… столько футболистов крутых уже карьеру закончили с 98года… вот и из время подходит к концу…
ОтветkarimALI
что Месси, что Роналду - малорики….максимальный респект им за их карьеру… столько футболистов крутых уже карьеру закончили с 98года… вот и из время подходит к концу…
Там и мбаппе и Холланда по 4 за 2 матча.
Это к разговору об уровне группового этапа.
Только у Эйсебио все 9 были забиты на 1 чемпионате, на котором португальцы забрали бронзу. Между прочим, самое высокое место за всю историю сборной!
ОтветЕбздрогыч
Только у Эйсебио все 9 были забиты на 1 чемпионате, на котором португальцы забрали бронзу. Между прочим, самое высокое место за всю историю сборной!
в том числе 4 мяча КНДР
Физическая форма в 41 год впечатляет
Сегодня у большинства юзеров спортса траур,уже дубль,мало того в пенальти упрекнуть нельзя еще и сказать что в пустые(
Роналду сегодня хорош. Голы прям чёткие
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