У Роналду 10 голов на ЧМ – больше всех в истории сборной Португалии. Криштиану побил рекорд Эйсебио
Роналду побил рекорд Эйсебио по голам на чемпионатах мира.
Криштиану Роналду побил рекорд Эйсебио по голам за сборную Португалии на чемпионатах мира.
Форвард, представляющий «Аль-Наср», сделал дубль в ворота сборной Узбекистана в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.
Голы в сегодняшнем матче стали для Роналду 9-м и 10-м на чемпионатах мира. Криштиану стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на турнире, побив рекорд Эйсебио (9 голов).
Рекорд по голам на чемпионатах мира принадлежит Лионелю Месси – 18 мячей.
Португалия – Узбекистан. 2:0 – Роналду и Мендеш забили. Онлайн-трансляция
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Безумная реакция фаната Роналду IShowSpeed на гол португальца – он дождался!
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?12080 голосов
Лионель Месси
Килиан Мбаппе
Эрлинг Холанд
Харри Кейн
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
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А фанаты Месси тут полные клоуны. Мало им, что Месси чемпион мира и рекордсмен по голам. Нет, нужно ещё зачем-то пытаться принизить Роналду, который достиг в футболе больше 99,99% игроков)
Но все равно приходят на ветки бомбить 🤣
Это к разговору об уровне группового этапа.