Роналду уступил штрафной Мендешу – защитник Португалии забил Узбекистану
Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш забил Узбекистану со штрафного в матче группового этапа чемпионата мира.
На 17-й минуте защитник «ПСЖ» точно пробил низом в левый от себя угол.
Отметим, что у мяча также стоял форвард Криштиану Роналду, обычно исполняющий штрафные в сборной и клубах.
Скриншот: трансляция «Матч ТВ»
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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