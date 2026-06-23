  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Роналду уступил штрафной Мендешу – защитник Португалии забил Узбекистану

Фото
0
Роналду уступил штрафной Мендешу – защитник Португалии забил Узбекистану

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш забил Узбекистану со штрафного в матче группового этапа чемпионата мира.

На 17-й минуте защитник «ПСЖ» точно пробил низом в левый от себя угол.

Отметим, что у мяча также стоял форвард Криштиану Роналду, обычно исполняющий штрафные в сборной и клубах.

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

***

Безумная реакция фаната Роналду IShowSpeed на гол португальца – он дождался!

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?12038 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoКриштиану Роналду
logoНуну Мендеш
logoСборная Узбекистана по футболу
logoПСЖ
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Португалии по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Хороший актёрский ассист. Можно давать Оскар за лучшую роль второго плана прям.
голевой пас уступанием)
засчитываем Рончику в стату)
Ментальный ассист 😂
А как он пальчиком к виску приложил. Думай)))
ОтветFallout 3
А как он пальчиком к виску приложил. Думай)))
Идеально)
Шутки-шутками, но я уверен на 100%, что вратарь смотрел на криша и ждал, и просто не был готов реагировать на удар
Голевая мыслью, цитируя Шнякина
Объявить всемирный день Альтруиста!) По командному это красиво было сделано...
ОтветАлександр Пушкин
Объявить всемирный день Альтруиста!) По командному это красиво было сделано...
Записать ассист!
Роналду Первый Великодушный
Комментарий удален модератором
ОтветСаидазим_1116421005
Комментарий удален модератором
Это бан) редачь
Гениально забили конечно, КР7 гений, все внимание на себя отвлек
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду первым в истории забил на шести чемпионатах мира. У Криштиану дубль Узбекистану
4 минуты назад
Роналду проводит 24-й матч на чемпионатах мира – догнал Клозе. Больше только у Месси (28) и Маттеуса (25)
43 минуты назад
Рекомендуем
Главные новости
У Роналду 10 голов на ЧМ – больше всех в истории сборной Португалии. Криштиану побил рекорд Эйсебио
3 минуты назад
Португалия громит Узбекистан, а у Роналду уже дубль: смотрите игру ЧМ в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’
4 минуты назадВидеоСпортс"
Роналду первым в истории забил на шести чемпионатах мира. У Криштиану дубль Узбекистану
4 минуты назад
Роналду забил за Португалию впервые за 11 матчей на ЧМ и Евро
6 минут назад
41-летний Роналду – второй игрок в истории старше 40 лет с голом на ЧМ после Милла
6 минут назад
Португалия – Узбекистан. 3:0 – Роналду сделал дубль, Мендеш забил со штрафного, гол Ганиева отменили! Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
У Роналду первый гол с игры на чемпионатах мира с 2018 года – Узбекистану
21 минуту назад
Роналду проводит 24-й матч на чемпионатах мира – догнал Клозе. Больше только у Месси (28) и Маттеуса (25)
43 минуты назад
ЧМ-2026. Португалия против Узбекистана, Англия сыграет с Ганой, Хорватия – с Панамой, Колумбия встретится с ДР Конго
44 минуты назадLive
Мостовой о похвале от Макелеле: «В Европе ценят и помнят легенд, а у нас проходимцы вылезают. Мне еще надо кому-то что-то доказывать?»
сегодня, 16:44
Ко всем новостям
Последние новости
Гол Узбекистана в ворота Португалии отменили после ВАР из-за фола Файзуллаева на Канселу
59 секунд назадФото
Канчельскис о паузах на водопой на ЧМ-2026: «Тех, кто жалуется на перерывы, выгнал бы на поле в жару. Посмотрю, как они заговорят. Петя Быстров чуть не умер от теплового удара 10 лет назад»
31 минуту назад
«Барса» продала Пенью «Панатинаикосу» за 3 млн евро
сегодня, 16:34
О′Нил возглавил «Ипсвич». Он сменил Маккенну, который вывел команду в АПЛ
сегодня, 15:24
Россия вышла бы из группы на ЧМ-2026, считает Мостовой: «С новым форматом – однозначно. Сборная с одной победой вышла бы из любой группы»
сегодня, 15:01
Бенсебайни с оценкой 8.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча Иордания – Алжир
сегодня, 14:57
Колумбия – ДР Конго. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
сегодня, 14:38
Холанд с оценкой 8.8 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча Норвегия – Сенегал. Кулибали – худший с 4.3
сегодня, 14:38
«Роналду пять раз выигрывал «Золотой мяч». Диванные эксперты, критикующие его, не разбираются в футболе». Бородюк о Криштиану
сегодня, 14:36
Мбаппе с оценкой 9.1 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча Франция – Ирак. У Олисе 8.7, у Дембеле 8.4
сегодня, 14:35
Рекомендуем