Роналду уступил штрафной Мендешу – защитник Португалии забил Узбекистану

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш забил Узбекистану со штрафного в матче группового этапа чемпионата мира.

На 17-й минуте защитник «ПСЖ » точно пробил низом в левый от себя угол.

Отметим, что у мяча также стоял форвард Криштиану Роналду , обычно исполняющий штрафные в сборной и клубах.

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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