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  4. Роналду первым в истории забил на шести чемпионатах мира. У Криштиану дубль Узбекистану

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Роналду первым в истории забил на шести чемпионатах мира. У Криштиану дубль Узбекистану
Роналду забил на своем 6-м ЧМ.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче с Узбекистаном во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026, а вскоре сделал дубль.

41-летний футболист «Аль-Насра» забил на 6-й минуте с передачи Жоау Канселу, на 39-й – с паса Бруну Фернандеша. Это первые голы Роналду на этом чемпионате мира.

Таким образом, Криштиану забил на каждом из шести чемпионатов мира, в которых принимал участие – он стал первым футболистом в истории, которому это удалось. Месси забивал за Аргентину на пяти мундиалях.

***

Безумная реакция фаната Роналду IShowSpeed на гол португальца – он дождался!

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?12469 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЧемпионат мира по футболу
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Узбекистана по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛионель Месси

Комментарии

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Шикарно открылся и пробил.
Пусть скорость уже не та, но опыт никуда не денешь
Великий!🔥
ОтветГаби Жезус
Шикарно открылся и пробил. Пусть скорость уже не та, но опыт никуда не денешь Великий!🔥
Где хорош, там хорош. Не каждый форвард сможет так поймать на подъём и точно влёт пробить..
ОтветГаби Жезус
Шикарно открылся и пробил. Пусть скорость уже не та, но опыт никуда не денешь Великий!🔥
Комментарий удален пользователем
Выкусите хейтерьё, сиииии!!!
ОтветCity 100 points
Выкусите хейтерьё, сиииии!!!
сестра Роналду?)
ОтветСoл Гудмaн
сестра Роналду?)
Комментарий удален модератором
Ну вот, а говорили, что Узбекистан на чемпионате мира не запомнится. Роналду никому на ЧМ с игры уже лет 8 забить не мог, а узбекам забил )
ОтветAnd Justice for All
Ну вот, а говорили, что Узбекистан на чемпионате мира не запомнится. Роналду никому на ЧМ с игры уже лет 8 забить не мог, а узбекам забил )
Не фанат Роналду или Месси, но почему пытаешься принизить?) Вместо того чтобы порадоваться за легенду
ОтветAnd Justice for All
Ну вот, а говорили, что Узбекистан на чемпионате мира не запомнится. Роналду никому на ЧМ с игры уже лет 8 забить не мог, а узбекам забил )
Комментарий скрыт
Как Узбекистан с такой игрой попал на ЧМ???
ОтветКактус Каким
Как Узбекистан с такой игрой попал на ЧМ???
Там маскота-Каннаваро не было в отборе.
ОтветIts my life
Там маскота-Каннаваро не было в отборе.
Аааа 🤣
И плюс голевую отдал на Мендеша 😁😁😁
ОтветКудри Гендузи
И плюс голевую отдал на Мендеша 😁😁😁
Ага, своим статусом )
ОтветКудри Гендузи
И плюс голевую отдал на Мендеша 😁😁😁
Матч ещё не закончился
Что за @@@ комментирует на Матче? Тошнит уже от него.
ОтветArche
Что за @@@ комментирует на Матче? Тошнит уже от него.
Дима Шнякин, известный в определённых кругах, как "пупсик"
и первый футболист мира голевой передачей без касания? комментатор смешон
ОтветSyog1010
и первый футболист мира голевой передачей без касания? комментатор смешон
Пукан порвался?
ОтветArsSpamTer
Пукан порвался?
Господи,ну чушь же несёт на комментаторе
Не понимаю зачем спорить кто лучше Роналду или Мессия, почему нельзя признать что они оба великие?
ОтветЕвгений Викто
Не понимаю зачем спорить кто лучше Роналду или Мессия, почему нельзя признать что они оба великие?
Комментарий скрыт
ОтветВладислав88
Комментарий скрыт
Вспомни, пожалуйста, кто первый получил ЗМ. Роналду вышел на топ уровень когда Месси только начинал, так что твой тейк про «Месси мотивировал Роналду» - бред
Ну что, спортс, будем публиковать 100500 статей на главной по этому поводу? Рекорд же! Или это другое?
ОтветGeorgeCostensa
Ну что, спортс, будем публиковать 100500 статей на главной по этому поводу? Рекорд же! Или это другое?
Не, тогда сектанты порвутся...и в школу не пойдут
ОтветGeorgeCostensa
Ну что, спортс, будем публиковать 100500 статей на главной по этому поводу? Рекорд же! Или это другое?
А разве это такое же?
Андреа Пирло: "Когда Роналду забивает гол, говорят, почему он не забил два? Когда Роналду забивает штрафной, говорят, что защитная стенка была неправильной. Когда Роналду забивает пенальти, говорят, что он забивает только с пенальти. Это цена, которую вы платите, когда являетесь лучшим игроком в мире".
ОтветПотолковый Лампонюх
Андреа Пирло: "Когда Роналду забивает гол, говорят, почему он не забил два? Когда Роналду забивает штрафной, говорят, что защитная стенка была неправильной. Когда Роналду забивает пенальти, говорят, что он забивает только с пенальти. Это цена, которую вы платите, когда являетесь лучшим игроком в мире".
Самое интересное то, что Пирло такого не говорил)
ОтветПотолковый Лампонюх
Андреа Пирло: "Когда Роналду забивает гол, говорят, почему он не забил два? Когда Роналду забивает штрафной, говорят, что защитная стенка была неправильной. Когда Роналду забивает пенальти, говорят, что он забивает только с пенальти. Это цена, которую вы платите, когда являетесь лучшим игроком в мире".
Бывает стенка не защитная?)
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