Роналду первым в истории забил на шести чемпионатах мира. У Криштиану дубль Узбекистану
Роналду забил на своем 6-м ЧМ.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче с Узбекистаном во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026, а вскоре сделал дубль.
41-летний футболист «Аль-Насра» забил на 6-й минуте с передачи Жоау Канселу, на 39-й – с паса Бруну Фернандеша. Это первые голы Роналду на этом чемпионате мира.
Таким образом, Криштиану забил на каждом из шести чемпионатов мира, в которых принимал участие – он стал первым футболистом в истории, которому это удалось. Месси забивал за Аргентину на пяти мундиалях.
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Безумная реакция фаната Роналду IShowSpeed на гол португальца – он дождался!
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?12469 голосов
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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