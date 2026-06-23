Роналду первым в истории забил на шести чемпионатах мира. У Криштиану дубль Узбекистану

Роналду забил на своем 6-м ЧМ.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче с Узбекистаном во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 , а вскоре сделал дубль.

41-летний футболист «Аль-Насра » забил на 6-й минуте с передачи Жоау Канселу, на 39-й – с паса Бруну Фернандеша. Это первые голы Роналду на этом чемпионате мира.

Таким образом, Криштиану забил на каждом из шести чемпионатов мира, в которых принимал участие – он стал первым футболистом в истории, которому это удалось. Месси забивал за Аргентину на пяти мундиалях.

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Безумная реакция фаната Роналду IShowSpeed на гол португальца – он дождался!