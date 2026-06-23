Роналду проводит 24-й матч на чемпионатах мира – догнал Клозе. Больше только у Месси (28) и Маттеуса (25)

Роналду вошел в топ-3 по матчам на чемпионатах мира.

Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут в матче группового этапа ЧМ-2026 между Португалией и Узбекистаном.

Это 24-й матч португальца на чемпионатах мира. 41-летний форвард догнал по этому показателю немца Мирослава Клозе .

Только два футболиста опережают Роналду: Лотар Маттеус (Германия, 25 матчей) и Лионель Месси (28 игр), выступающий на ЧМ-2026 вместе со сборной Аргентины .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.