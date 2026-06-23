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  4. Роналду проводит 24-й матч на чемпионатах мира – догнал Клозе. Больше только у Месси (28) и Маттеуса (25)

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Роналду проводит 24-й матч на чемпионатах мира – догнал Клозе. Больше только у Месси (28) и Маттеуса (25)
Роналду вошел в топ-3 по матчам на чемпионатах мира.

Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут в матче группового этапа ЧМ-2026 между Португалией и Узбекистаном.

Это 24-й матч португальца на чемпионатах мира. 41-летний форвард догнал по этому показателю немца Мирослава Клозе.

Только два футболиста опережают Роналду: Лотар Маттеус (Германия, 25 матчей) и Лионель Месси (28 игр), выступающий на ЧМ-2026 вместе со сборной Аргентины.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?11409 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoМирослав Клозе
logoЛионель Месси
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoЛотар Маттеус

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