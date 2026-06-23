«Депортиво» изменил название – с «Депортиво Ла-Корунья» на «Депортиво А-Корунья». А-Корунья – название города на галисийском языке

Испанский «Депортиво» изменил одну букву в полном названии клуба.

«Депортиво» изменил название клуба после голосования.

Ранее клуб назывался «Депортиво Ла-Корунья» (Real Club Deportivo de La Coruña). Теперь же клуб будет называться «Депортиво А-Корунья» (Real Club Deportivo de A Coruña). Также новое название появится на эмблеме «Депортиво» вместо старого.

Сегодня клуб объявил результаты голосования сосьос об изменении названия. За проголосовали 79,41% участвовавших.

Причина такого изменения – в официальном названии города на галисийском языке. По-испански город называют Ла-Корунья, по-галисийски – А-Корунья. Требование о переименовании команды на протяжении многих лет высказывали различные группы болельщиков «Депортиво».