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  4. «Депортиво» изменил название – с «Депортиво Ла-Корунья» на «Депортиво А-Корунья». А-Корунья – название города на галисийском языке

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«Депортиво» изменил название – с «Депортиво Ла-Корунья» на «Депортиво А-Корунья». А-Корунья – название города на галисийском языке
Испанский «Депортиво» изменил одну букву в полном названии клуба.

«Депортиво» изменил название клуба после голосования.

Ранее клуб назывался «Депортиво Ла-Корунья» (Real Club Deportivo de La Coruña). Теперь же клуб будет называться «Депортиво А-Корунья» (Real Club Deportivo de A Coruña). Также новое название появится на эмблеме «Депортиво» вместо старого.

Сегодня клуб объявил результаты голосования сосьос об изменении названия. За проголосовали 79,41% участвовавших.

Причина такого изменения – в официальном названии города на галисийском языке. По-испански город называют Ла-Корунья, по-галисийски – А-Корунья. Требование о переименовании команды на протяжении многих лет высказывали различные группы болельщиков «Депортиво».

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Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
logoДепортиво
logoЛа Лига

Комментарии

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Но в памяти останется ЛА Корунья с Макаем, Тристаном, Пандиани и так далее
Главное, чтобы не меняла название Химнасия де #####!
ОтветЕбздрогыч
Главное, чтобы не меняла название Химнасия де #####!
*В сообщении есть запрещенные слова

😁
На галисийском, это язык того Огромного мужика с косичками, собакой и маленьким усатым другом, которые избивали легионы Цезаря ?!
А стадион переименуют в честь Антона Чейза?
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