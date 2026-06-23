Болельщики Узбекистана прошли маршем по Хьюстону перед игрой с Португалией. На карнае исполнили «Катюшу»
Болельщики Узбекистана прошли маршем по Хьюстону перед игрой с Португалией.
Болельщики сборной Узбекистана устроили марш перед матчем ЧМ-2026 против Португалии.
Команды встретятся сегодня во 2-м туре группового этапа на стадионе NRG Stadium в Хьюстоне.
За несколько часов до игры сотни фанатов в футболках национальной команды, с флагами Узбекистана и другой атрибутикой собрались в центре города и организованной колонной направились к арене.
По пути болельщики скандировали кричалки в поддержку сборной и ее футболистов.
Во время марша один из фанатов исполнил «Катюшу» на карнае – традиционном духовом инструменте.
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?11395 голосов
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