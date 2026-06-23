  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Болельщики Узбекистана прошли маршем по Хьюстону перед игрой с Португалией. На карнае исполнили «Катюшу»

Видео
0
Болельщики Узбекистана прошли маршем по Хьюстону перед игрой с Португалией. На карнае исполнили «Катюшу»
Болельщики Узбекистана прошли маршем по Хьюстону перед игрой с Португалией.

Болельщики сборной Узбекистана устроили марш перед матчем ЧМ-2026 против Португалии.

Команды встретятся сегодня во 2-м туре группового этапа на стадионе NRG Stadium в Хьюстоне.

За несколько часов до игры сотни фанатов в футболках национальной команды, с флагами Узбекистана и другой атрибутикой собрались в центре города и организованной колонной направились к арене.

По пути болельщики скандировали кричалки в поддержку сборной и ее футболистов.

Во время марша один из фанатов исполнил «Катюшу» на карнае – традиционном духовом инструменте.

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?11395 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Узбекистана по футболу
logoболельщики
видео

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Спасибо футбольным болельщикам, что превратили Хьюстон в пешеходный город на этот месяц. Ни до, ни после, там по тротуарам человеческая нога не ступала))
ОтветМарсель Объелся
Спасибо футбольным болельщикам, что превратили Хьюстон в пешеходный город на этот месяц. Ни до, ни после, там по тротуарам человеческая нога не ступала))
Это смешно, но когда в какой-то передаче типа Орёл и решка показали Хьюстон и рассказали про эту особенность города я не поверил.)
Пришлось покопаться и почитать про Хьюстон.
Красавчики! Шлю лучи поддержки Узбекистанской сборной❤
Респект мужикам. Свою историю и свои традиции, свои корни надо помнить и уважать.
Молодцы,не забывают прошлое и не отрекаются от него,в отличие от море копателей
ОтветSpartakus1984
Молодцы,не забывают прошлое и не отрекаются от него,в отличие от море копателей
у них прошлое это империя тимура,причём тут катюша которую всего один человек сыграл и то непонятно правда или нет
ОтветSpartakus1984
Молодцы,не забывают прошлое и не отрекаются от него,в отличие от море копателей
Ну это не мешает большинству из нас отправлять их обратно в аул и обзывать по-разному. Да и не только их.
Спасибо за Катюшу! Буду поддерживать обязательно!
Удачи братьям-узбекам. Сегодня будет интересно :)
Вот до чего Собянин Москву довел, узбеки маршируют
Сияй, Ташкент, звезда Востока,
столица дружбы и тепла!
Я/мы Узбекистан сегодня. Не против Португалии, но всегда болею за страны бывшего СССР, за некоторыми исключениями
ОтветМихо
Я/мы Узбекистан сегодня. Не против Португалии, но всегда болею за страны бывшего СССР, за некоторыми исключениями
СССР 👎👎👎👎
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Смотрите игру Португалия – Узбекистан в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’
13 минут назадВидеоСпортс"
Мостовой о похвале от Макелеле: «В Европе ценят и помнят легенд, а у нас проходимцы вылезают. Мне еще надо кому-то что-то доказывать?»
14 минут назад
Сможет ли Криш наконец-то забить в матче с Узбекистаном? Вспомнили его хет-трик Испании на ЧМ-2018
28 минут назадТесты и игры
«Депортиво» изменил название – с «Депортиво Ла-Корунья» на «Депортиво А-Корунья». А-Корунья – название города на галисийском языке
33 минуты назад
Александр Глеб: «Месси – величайший, самый легендарный и лучший. Надо наслаждаться, он ведь скоро закончит. Роналду всегда был просто рядом»
48 минут назад
ЧМ-2026. Португалия против Узбекистана, Англия сыграет с Ганой, Хорватия – с Панамой, Колумбия встретится с ДР Конго
58 минут назад
Киоун о Месси: «Настало время сказать: «Мы будем опекать тебя, Месси. Пожертвуем одним футболистом и не дадим тебе пространства». А достаточно ли хороши остальные игроки Аргентины?»
сегодня, 15:52
Роналду, Хусанов, Бруну, Шомуродов, Феликс, Файзуллаев – в старте Португалии и Узбекистана на матч ЧМ-2026
сегодня, 15:45
Португалия – Узбекистан. Роналду в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 15:45
Габриэл Мартинелли: «Если спросить всех игроков мира, будут ли они рады играть с Винисиусом, они ответят «да»
сегодня, 15:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Барса» продала Пенью «Панатинаикосу» за 3 млн евро
24 минуты назад
О′Нил возглавил «Ипсвич». Он сменил Маккенну, который вывел команду в АПЛ
сегодня, 15:24
Россия вышла бы из группы на ЧМ-2026, считает Мостовой: «С новым форматом – однозначно. Сборная с одной победой вышла бы из любой группы»
сегодня, 15:01
Бенсебайни с оценкой 8.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча Иордания – Алжир
сегодня, 14:57
Колумбия – ДР Конго. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
сегодня, 14:38
Холанд с оценкой 8.8 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча Норвегия – Сенегал. Кулибали – худший с 4.3
сегодня, 14:38
«Роналду пять раз выигрывал «Золотой мяч». Диванные эксперты, критикующие его, не разбираются в футболе». Бородюк о Криштиану
сегодня, 14:36
Мбаппе с оценкой 9.1 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча Франция – Ирак. У Олисе 8.7, у Дембеле 8.4
сегодня, 14:35
Панама – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
сегодня, 14:18
Инкапиэ интересен «Реалу». Моуринью хочет приобрести левоногого центрального защитника (ESPN)
сегодня, 14:08
Рекомендуем