Болельщики Узбекистана прошли маршем по Хьюстону перед игрой с Португалией. На карнае исполнили «Катюшу»

Болельщики Узбекистана прошли маршем по Хьюстону перед игрой с Португалией.

Болельщики сборной Узбекистана устроили марш перед матчем ЧМ-2026 против Португалии .

Команды встретятся сегодня во 2-м туре группового этапа на стадионе NRG Stadium в Хьюстоне.

За несколько часов до игры сотни фанатов в футболках национальной команды, с флагами Узбекистана и другой атрибутикой собрались в центре города и организованной колонной направились к арене.

По пути болельщики скандировали кричалки в поддержку сборной и ее футболистов.

Во время марша один из фанатов исполнил «Катюшу» на карнае – традиционном духовом инструменте.