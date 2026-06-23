«Барса» может предложить около 130 млн евро за Альвареса. У каталонцев больше оптимизма в трансфере форварда «Атлетико», чем несколько недель назад
«Барселона» готовит новое предложение по Хулиану Альваресу.
«Барселона» может предложить около 130 миллионов евро за форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса.
Об этом сообщает Diario Sport.
Аргентинец ранее выразил желание уйти из мадридской команды: «Так будет лучше для всех – я уже обсудил это с людьми в клубе. Хочу осуществить мечту».
При этом в каталонском клубе пока исключают возможность предложения в размере 150 миллионов евро, поскольку понимают, что позиция игрока теперь имеет больший вес на переговорах, чем раньше.
«Барселона» не хочет осложнять ситуацию для футболиста во время ЧМ-2026, поэтому тщательно продумывает сроки нового предложения.
Отмечается, что у клуба оптимизма в отношении возможного трансфера сейчас намного больше, чем несколько недель назад.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
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