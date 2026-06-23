  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Барса» может предложить около 130 млн евро за Альвареса. У каталонцев больше оптимизма в трансфере форварда «Атлетико», чем несколько недель назад

0
«Барса» может предложить около 130 млн евро за Альвареса. У каталонцев больше оптимизма в трансфере форварда «Атлетико», чем несколько недель назад
«Барселона» готовит новое предложение по Хулиану Альваресу.

«Барселона» может предложить около 130 миллионов евро за форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Об этом сообщает Diario Sport.

Аргентинец ранее выразил желание уйти из мадридской команды: «Так будет лучше для всех – я уже обсудил это с людьми в клубе. Хочу осуществить мечту».

При этом в каталонском клубе пока исключают возможность предложения в размере 150 миллионов евро, поскольку понимают, что позиция игрока теперь имеет больший вес на переговорах, чем раньше.

«Барселона» не хочет осложнять ситуацию для футболиста во время ЧМ-2026, поэтому тщательно продумывает сроки нового предложения.

Отмечается, что у клуба оптимизма в отношении возможного трансфера сейчас намного больше, чем несколько недель назад.

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?10119 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
logoЛа Лига
logoХулиан Альварес
logoБарселона
logoвозможные трансферы
logoАтлетико

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Хочет человек уйти, отпустите! Конечно, без ущерба для бюджета. Если твоё - вернётся (привет Гризман)
Прям прошлогодним Ливерпулем повеяло. Вбухать весь бюджет в атаку, когда в защите решето. Примеру ок скорее всего Барса выиграет и то не факт, но с такими трансферами в успех в ЛЧ не поверю.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Атлетико» может подать жалобу на «Барсу» из-за действий в отношении Альвареса и его окружения (Marca)
сегодня, 12:50
Рекомендуем
Главные новости
ЧМ-2026. Португалия против Узбекистана, Англия сыграет с Ганой, Хорватия – с Панамой, Колумбия встретится с ДР Конго
58 минут назад
Что изменилось в IT Спортса’’ за последние три года – рассказывает Павел Пигалев в новом выпуске подкаста «Коллеги, добрый день!»
16 минут назадПодкасты
«Бартон, ты вор. ФИФА, ты убила футбол, Инфантино, ты виноват. Сукины дети! Это позор». ФИФА отозвала аккредитацию у парагвайского комментатора, ругавшегося из-за удаления Альмирона
27 минут назад
Конте – фаворит на пост главного тренера сборной Италии, он опережает Манчини. Мальдини может стать техническим директором
52 минуты назад
«Барранкилья», «Атлетико Хуниор», «Порту» – узнали игрока ЧМ по карьере?
сегодня, 14:15Тесты и игры
РПЛ представила мяч от Kelme на следующий сезон, посвященный 25-летию лиги: «Каждый элемент напоминает о пути, пройденном российским футболом»
сегодня, 14:10Фото
Знаменитый фанат Лумумба возвращается – прилетел в Мексику на чемпионат мира 🙋🏿‍♂️
сегодня, 14:04ВидеоСпортс"
Аршавин о судействе на ЧМ-2026: «Отличное. Не свистят мини-толчки, удары в штрафной. Будь такое в РПЛ – посмотрели бы видеоповторы, сделали скриншоты, поставили пенальти»
сегодня, 13:55
Глушакову предлагали 2 млн рублей за футболку Месси с матча с Аргентиной в 2017-м: «Мало! Чем больше забивает на ЧМ, тем больше растет цена»
сегодня, 13:40
Магуайр вместо ЧМ продает футбольные наклейки. Сможете отгадать по ним игроков?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Россия вышла бы из группы на ЧМ-2026, считает Мостовой: «С новым форматом – однозначно. Сборная с одной победой вышла бы из любой группы»
15 минут назад
Бенсебайни с оценкой 8.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча Иордания – Алжир
19 минут назад
Колумбия – ДР Конго. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
37 минут назад
Холанд с оценкой 8.8 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча Норвегия – Сенегал. Кулибали – худший с 4.3
38 минут назад
«Роналду пять раз выигрывал «Золотой мяч». Диванные эксперты, критикующие его, не разбираются в футболе». Бородюк о Криштиану
40 минут назад
Мбаппе с оценкой 9.1 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча Франция – Ирак. У Олисе 8.7, у Дембеле 8.4
41 минуту назад
Панама – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
58 минут назад
Инкапиэ интересен «Реалу». Моуринью хочет приобрести левоногого центрального защитника (ESPN)
сегодня, 14:08
Кирьяков о России в случае участия на ЧМ-2026: «Можем спокойно играть с командами среднего европейского уровня. Но до топ-сборных очень далеко, как до луны – вообще без шансов»
сегодня, 13:01
Суд отклонил апелляцию «Реала» и «Атлетика» по делу о продаже части бизнеса Ла Лиги фонду CVC. «Мадрид» оспорит решение в Верховном суде
сегодня, 12:59
Рекомендуем