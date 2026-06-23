«Барса» может предложить около 130 млн евро за Альвареса. У каталонцев больше оптимизма в трансфере форварда «Атлетико», чем несколько недель назад

«Барселона» готовит новое предложение по Хулиану Альваресу.

«Барселона» может предложить около 130 миллионов евро за форварда «Атлетико » Хулиана Альвареса .

Об этом сообщает Diario Sport.

Аргентинец ранее выразил желание уйти из мадридской команды: «Так будет лучше для всех – я уже обсудил это с людьми в клубе. Хочу осуществить мечту» .

При этом в каталонском клубе пока исключают возможность предложения в размере 150 миллионов евро, поскольку понимают, что позиция игрока теперь имеет больший вес на переговорах, чем раньше.

«Барселона » не хочет осложнять ситуацию для футболиста во время ЧМ-2026, поэтому тщательно продумывает сроки нового предложения.

Отмечается, что у клуба оптимизма в отношении возможного трансфера сейчас намного больше, чем несколько недель назад.