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  4. Конте – фаворит на пост главного тренера сборной Италии, он опережает Манчини. Мальдини может стать техническим директором

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Конте – фаворит на пост главного тренера сборной Италии, он опережает Манчини. Мальдини может стать техническим директором
Антонио Конте может возглавить сборную Италии.

Антонио Конте является фаворитом на пост главного тренера сборной Италии после назначения нового главы Федерации футбола страны.

Ранее президентом организации стал Джованни Малаго, прежде работавший главой Национального олимпийского комитета Италии (CONI) и являющийся членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Как пишет La Gazzetta dello Sport, Антонио Конте опережает Роберто Манчини в списке фаворитов на должность главного тренера сборной Италии.

Также сообщается, что техническим директором национальной команды может стать Паоло Мальдини.

Ранее итальянскую сборную тренировал Дженнаро Гаттузо, который был уволен после невыхода на ЧМ-2026.

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?9655 голосов
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Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoАнтонио Конте
logoРоберто Манчини
logoСборная Италии по футболу
Джованни Малаго
logoсерия А Италия
logoПаоло Мальдини
Федерация футбола Италии
logoДженнаро Гаттузо

Комментарии

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А Конте в курсе, что трансферов не будет?
ОтветС детства не люблю
А Конте в курсе, что трансферов не будет?
А почему нет? Ретеги купили, сейчас как начнут в стиле Марокко всем перспективным с итальянскими корнями давать гражданство и заигрывать за сборную Италию. А таких не мало.
итальянцы продолжают переставлять кровати)
То есть на след ЧМ тоже не ждать?
Ответvthsm
То есть на след ЧМ тоже не ждать?
Ты смотрел Евро 2016?
Им поможет только Черчесов
Кстати, при Конте сборная Италии очень неплохо играла на Чемпионате Европы 2016 года.
Одних и тех же гоняют. Реформировать надо с самых детских уровней, тут перестановки на вершине иерархии не помогут. А на Евро их и тренер молодëжки (Бальдини) за треть оклада Конте выведет - туда реально проще попасть, чем нет.
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