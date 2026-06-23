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  4. РПЛ представила мяч от Kelme на следующий сезон, посвященный 25-летию лиги: «Каждый элемент напоминает о пути, пройденном российским футболом»

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РПЛ представила мяч от Kelme на следующий сезон, посвященный 25-летию лиги: «Каждый элемент напоминает о пути, пройденном российским футболом»
Появились фото мяча РПЛ на следующий сезон.

РПЛ представила мяч на сезон-2026/2027.

Мяч посвящен 25-летию лиги. Производитель – бренд Kelme.

«Знакомьтесь, это новый мяч РПЛ на сезон-2026/27, посвященный 25-летию Лиги.

В основе дизайна – характерные графические элементы мячей прошлых лет. На его поверхности встречаются история и сегодняшний день Лиги, а каждый элемент напоминает о пути, пройденном российским футболом», – говорится в сообщении Премьер-лиги.

Фото: t.me/premierliga

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал РПЛ
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