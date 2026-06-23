РПЛ представила мяч от Kelme на следующий сезон, посвященный 25-летию лиги: «Каждый элемент напоминает о пути, пройденном российским футболом»
Появились фото мяча РПЛ на следующий сезон.
РПЛ представила мяч на сезон-2026/2027.
Мяч посвящен 25-летию лиги. Производитель – бренд Kelme.
«Знакомьтесь, это новый мяч РПЛ на сезон-2026/27, посвященный 25-летию Лиги.
В основе дизайна – характерные графические элементы мячей прошлых лет. На его поверхности встречаются история и сегодняшний день Лиги, а каждый элемент напоминает о пути, пройденном российским футболом», – говорится в сообщении Премьер-лиги.
Фото: t.me/premierliga
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал РПЛ
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